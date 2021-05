FP1: Red Bull à la hauteur des favoris à Monaco

Red Bull a été à la hauteur de son tag favori à Monaco avec Sergio Perez P1 lors du premier entraînement de jeudi, tandis que la malédiction de Charles Leclerc a frappé à nouveau.

Après avoir raté une chance en 2020, la Formule 1 était de retour dans les rues de Monte Carlo jeudi matin, fixant les tours pour les premiers essais.

George Russell, célébrant le 750e Grand Prix de Williams, a été le premier à chronométrer un temps, un 1: 23,9.

Cinq minutes plus tard, il était à la 20e place, chaque pilote avait un temps au tableau et Carlos Sainz était assis en haut de la feuille de temps avec un 1: 16,2, sur Max Verstappen.

De l’autre côté du garage Ferrari, le garçon local Charles Leclerc – après avoir fait signe à ses compagnons debout sur le balcon où il a lui-même regardé pour la première fois une course de F1 – a signalé un problème.

«Que se passe-t-il avec le moteur. Je pense que la quatrième vitesse est cassée », a-t-il déclaré à Ferrari. Sa séance s’est terminée avec une panne de boîte de vitesses.

Sainz a continué à battre le drapeau pour Ferrari, abaissant le temps de référence à 1:14 puis à 1: 13.4 alors qu’il utilisait les pneus moyens avec Lewis Hamilton réduisant l’écart à 0,016s.

25 minutes plus tard et la Virtual Safety Car était en jeu après que Fernando Alonso ait heurté le mur au dernier virage, endommageant l’aile avant de son Alpine. Il a rebondi et est retourné aux stands.

Verstappen a frappé l’avant, Valtteri Bottas a pris le relais, Hamilton a fait irruption dans les 1: 12s et Sainz a réduit le temps du pilote Mercedes de 0,03 s.

Une course de pneus tendres a vu Pierre Gasly glisser en P1 avant que Red Bull ne prenne le 1-2, Sergio Perez sur les tendres un dixième sur Verstappen sur les médiums.

La séance s’est terminée avec Perez P1 avec un 1: 12.487, Sainz a terminé deuxième avec 0.119s de retard, avec Verstappen troisième.

Gasly, Hamilton et Bottas étaient les suivants.

Lando Norris était septième devant Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda et Kimi Raikonen.

