FP1: Red Bull et Verstappen tirent la première salve de 2021

Les suggestions de pré-saison selon lesquelles Red Bull pourrait mener le combat contre Mercedes cette année se sont déroulées en FP1 pour le GP de Bahreïn avec Max Verstappen le plus rapide de tous.

Le pilote Red Bull a inscrit un 1: 31.394 pour devancer Valtteri Bottas par trois dixièmes de seconde.

Après leurs problèmes de test, Mercedes avait une W12 plus calme et plus stable à leur disposition, Lewis Hamilton terminant quatrième le plus rapide.

Les coéquipiers de Mercedes ont été séparés par Lando Norris avec Charles Leclerc cinquième plus rapide de la Ferrari.

La saison 2021 est lancée ✅🔥 #BahrainGP 🇧🇭 pic.twitter.com/dFWwHLHNco – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 26 mars 2021

Moins de deux semaines après la fin des essais de pré-saison de la Formule 1, le nouveau championnat 2021 a débuté à Bahreïn avec un FP1 d’une heure.

Cela signifiait un début de session chargé avec les pilotes débutants de F1 – Yuki Tsunoda, Mick Schumacher et Nikita Mazepin – parmi les premiers en piste.

L’attente est terminée! 😁 # HaasF1 #BahrainGP # FP1 pic.twitter.com/467KzDBYGZ – Haas F1 Team (@ HaasF1Team) 26 mars 2021

Fernando Alonso dans l’Alpine, Sergio Perez dans la Red Bull, Sebastian Vettel dans l’Aston Martin et Daniel Ricciardo dans la McLaren, l’Australien et son coéquipier Norris donnent le ton tôt.

Tous les yeux étaient rivés sur la première course de Mercedes avec Toto Wolff, ce qui implique qu’il y aurait des changements sur la voiture avant le FP1 – «vous n’avez même pas encore vu ce que nous allons mettre sur la voiture», a-t-il déclaré avant le week-end de Bahreïn. – uniquement pour le même W12 que celui utilisé dans les tests pour prendre la piste. Mercedes a confirmé que rien n’avait été modifié depuis le dernier tour de test.

Le champion du monde en titre Hamilton, le dernier des pilotes à s’engager pour le championnat de cette année, a ouvert la voie après 10 minutes, son temps en 1: 32.844. Cela lui a valu trois dixièmes d’avance sur Perez avec Norris troisième. Bottas en a fait une Mercedes 1-2, un dixième plus rapide que Hamilton, le W12 semblant nettement plus calme que lors des tests de pré-saison.

Verstappen a fait de son mieux pour écraser les opposants au «c’est reparti», ne frappant le devant que pour Hamilton qui a inscrit trois violets pour reprendre la P1. A 1: 32.214 pour le pilote Mercedes.

Premier tour chronométré de Sebastian de la journée: 1: 33,954 🏁 # BahrainGP 🇧🇭 #Vettel pic.twitter.com/4PCLFV6qUi – Sebastian Vettel # 5 (@sebvettelnews) 26 mars 2021

Au milieu de la séance, les dix premiers étaient Hamilton, Verstappen, Bottas, Perez, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Norris, Carlos Sainz, Tsunoda et Vettel. En bas se trouvaient Esteban Ocon, Mazepin et Alonso.

Sur un vieil ensemble de pneus durs, Hamilton est passé au violet dans le premier secteur uniquement pour que l’arrière de sa W12 se casse sur lui, le forçant à abandonner le tour.

Alors que Hamilton retournait aux stands, Norris a été le plus rapide pour McLaren avec un 1: 31.897, Vettel est passé de la 11e à la septième dans l’Aston Martin, se plaçant derrière son ancien coéquipier, Leclerc, et Alonso a sauté au 11e.

Pratique, pratique, pratique. ⏱👌 # BahrainGP 🇧🇭 # FP1 pic.twitter.com/jw6g2j9OA5 – McLaren (@ McLarenF1) 26 mars 2021

Leclerc a repris l’action sur de nouveaux pneus tendres et a pris la deuxième place, un dixième de retard sur Norris, tandis que Gasly a pris la troisième place devant Hamilton, Sainz et Ricciardo, ce dernier une demi-seconde plus tard que son coéquipier McLaren en P1.

La nouvelle signature d’AlphaTauri, Tsunoda, a montré très tôt qu’il n’était pas du genre à prendre les choses en position couchée, en essayant le «trafic» qui, selon lui, avait ruiné ses genoux chauds.

Hamilton, Bottas et Perez sont partis à 10 minutes de la fin, tous avec des pneus neufs et des violets échangés. Bottas est allé P1 avec un 1: 31,692, Hamilton jusqu’à la troisième après un dernier virage décousu et Perez cinquième.

Verstappen a répondu avec un 1: 31,394 pour remporter la première P1 du championnat. Il était trois dixièmes plus rapide que Bottas avec Norris deux dixièmes de plus.

Vettel a terminé 12e à ses débuts avec Aston Martin, Tsunoda P14 dans sa première session de F1, Alonso P16 pour Alpine avec Schumacher et Mazepin les deux plus lents en piste.

Fois

1 Max Verstappen Red Bull 1: 31.394 12 tours

2 Valtteri Bottas Mercedes 0.298s 17 tours

3 Lando Norris McLaren 0.503s 20 tours

4 Lewis Hamilton Mercedes 0.527s 15 tours

5 Charles Leclerc Ferrari 0.599s 14 tours

6 Sergio Perez Red Bull 0.677s 15 tours

7 Pierre Gasly AlphaTauri 0.801s 23 tours

8 Carlos Sainz Ferrari 0.972s 15 tours

9 Daniel Ricciardo McLaren 1.040s 20 tours

10 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.392s 16 tours

11 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.740s 18 tours

12 Sebastian Vettel Aston Martin 1.763s 21 tours

13 Lance Stroll Aston Martin 1.839s 20 tours

14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.935s 21 tours

15 Esteban Ocon Alpine 2.134s 20 tours

16 Fernando Alonso Alpine 2.478s 18 tours

17 George Russell Williams 2.733s 22 tours

18 Nicholas Latifi Williams 2.946s 22 tours

19 Mick Schumacher Haas 3.107s 16 tours

20 Nikita Mazepin Haas 3.581s 16 tours

