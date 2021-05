FP1: Valtteri Bottas sous le feu donne le ton en Espagne

Valtteri Bottas a dominé la feuille de temps en FP1 en Espagne alors que Nikita Mazepin a une fois de plus agacé un rival et Robert Kubica a fait ressortir les drapeaux rouges.

Contrairement aux 10 dernières années, les pilotes ont vu le circuit de Barcelone pour la première fois cette année alors qu’ils prenaient la piste pour la FP1 pour le Grand Prix d’Espagne.

Sergio Perez a été le premier à faire le tour d’installation, Robert Kubica, en remplacement de Kimi Raikkonen chez Alfa Romeo juste pour la séance, a été le premier à établir un temps, un 1: 27.006, et Nikita Mazepin a été le premier en difficulté car il a perdu au virage 8.

De retour sur la piste Mazepin fut également le premier à être critiqué par un pilote rival, Charles Leclerc estimant que le pilote Haas avait ruiné son tour.

Charles à la radio de l’équipe: “Mazepin ne changera jamais.” Je pense que Charles voulait dire qu’il avait ruiné ses genoux 😬 (il n’a pas précisé) #SpanishGP pic.twitter.com/rm0tnSie8n – tami. (@Vetteleclerc) 7 mai 2021

Avec toutes les premières jouées, il a été laissé à Red Bull, exécutant des mises à jour sur leur RB16B, de combattre Mercedes pour P1.

Lewis Hamilton a frappé l’avant, Max Verstappen a pris le relais, Fernando Alonso sur les pneus tendres a brièvement bouleversé l’histoire, et Hamilton sur les pneus durs a riposté avec un 1: 19,675.

Alors que Perez a été l’un des derniers à établir un temps, ne commençant son programme que 20 minutes après le début de la séance, Verstappen a également passé un peu de temps dans le garage après avoir endommagé son aile avant sur les bordures au virage 7.

Des dommages à l’aile avant voient @ Max33Verstappen de retour dans le garage alors que les mécaniciens regardent de plus près 👀 🔧 # SpanishGP 🇪🇸 # F1 pic.twitter.com/P97iciV5TI – Formule 1 (@ F1) 7 mai 2021

Sebastian Vettel a rejoint Alonso sur les pneus tendres et a établi un 1: 19.234 pour aller P1, pas une position à laquelle il est habitué l’année dernière et un peu. Il n’a pas été en P1 pendant longtemps, cependant, alors que Hamilton a boulonné sur un ensemble de softs et a fait un 1: 18.808.

Hamilton a abaissé la référence avant que Bottas ne l’améliore avec un 1: 18.504, 0.123s de plus que son coéquipier. Lando Norris, qui testait le nouveau plancher de McLaren, a terminé troisième le plus rapide. Les Red Bull, cependant, n’avaient pas encore fait de roulage avec des pneus souples.

Le drapeau rouge était sorti avec 17 minutes au chronomètre après que Kubica ait perdu les arrières et se soit enfoncé dans le gravier du virage 10. «Je suis coincé», a-t-il déclaré à Alfa Romeo.

🚩 DRAPEAU ROUGE 🚩 Kubica s’échoue dans le gravier au virage 10 #SpanishGP 🇪🇸 # F1 pic.twitter.com/VVHfd0L1bK – Formule 1 (@ F1) 7 mai 2021

La séance est passée au vert à neuf minutes de la fin avec les pilotes Red Bull effectuant leurs descentes en douceur. Verstappen a terminé deuxième pour diviser les pilotes Mercedes, 0,033 seconde sur Bottas, tandis que Perez n’était que P9.

Norris termine 4e devant Charles Leclerc et Carlos Sainz sur les médiums. Pierre Gasly, Vettel, Perez et Lance Stroll complètent le top dix.

Bottas a terminé sa séance par une rencontre rapprochée avec Leclerc tandis que Perez a fait un geste de colère à Daniel Ricciardo.

Fois

1 Valtteri Bottas Mercedes 1: 18,504 25 tours

2 Max Verstappen Red Bull 0.033s 19 tours

3 Lewis Hamilton Mercedes 0.123s 22 tours

4 Lando Norris McLaren 0.440s 23 tours

5 Charles Leclerc Ferrari 0.492s 24 tours

6 Carlos Sainz Ferrari 0.516s 21 tours

7 Pierre Gasly AlphaTauri 0.558s 26 tours

8 Sebastian Vettel Aston Martin 0.730s 23 tours

9 Sergio Perez Red Bull 0.845s 17 tours

10 Lance Stroll Aston Martin 0.925s 24 tours

11 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.165s 21 tours

12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.190s 22 tours

13 Daniel Ricciardo McLaren 1.228s 23 tours

14 Fernando Alonso Alpine 1.446s 24 tours

15 Esteban Ocon Alpine 1.452s 24 tours

16 Nicholas Latifi Williams 1.766s 25 tours

17 Roy Nissany Williams 2.196s 22 tours

18 Mick Schumacher Haas 2.262s 23 tours

19 Robert Kubica Alfa Romeo Racing 3.383s 13 tours

20 Nikita Mazepin Haas 3.472s 22 tours

