FP1: Verstappen dirige 1-2 propulsé par Honda en Autriche

Le premier des deux week-ends de course à domicile de Red Bull a commencé avec Max Verstappen établissant le rythme de départ en FP1 avant le Grand Prix de Styrie.

Verstappen, leader du Championnat du Monde par 12 points après la victoire en France la dernière fois, a été le premier et le seul pilote à plonger dans les 1h05 sur ce circuit Red Bull Ring rapide et furieux.

Pierre Gasly a également pu mettre en valeur la puissance du moteur Honda en terminant en P2, à quelques dixièmes de son ex-coéquipier Red Bull.

Mercedes, quant à lui, n’était pas trop éloigné de ses rivaux pour le titre puisque Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, respectivement P3 et P4, étaient à quatre dixièmes du rythme, tout comme Yuki Tsunoda de l’autre côté du garage AlphaTauri.

C’est une journée pour garder un œil sur les cartes météo 🌧👀#HaasF1 #StyrianGP #FP1 pic.twitter.com/rFWrPDgXQJ – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 25 juin 2021

Il y avait une menace d’orages perturbant l’action du week-end au Red Bull Ring, mais c’était un début lumineux et ensoleillé dans les collines de Styrie pour les premiers essais.

Robert Kubica, remplaçant Kimi Raikkonen chez Alfa Romeo dans le seul changement de pilote de la session, a commencé par une vrille au virage 3 et Mick Schumacher de Haas a rapidement suivi avec une vrille – tous deux ont réussi à éviter tout contact précoce avec les barrières.

Après les 15 premières minutes de la séance, c’est Verstappen qui a posé le premier marqueur avec un 1:06.511 sur les pneus médium. Pierre Gasly, Sergio Perez et Yuki Tsunoda se sont tous combinés pour en faire un top quatre à moteur Honda dès les premières étapes.

Hamilton, qui était à une demi-seconde de la P5 après son premier run moyen en pneus, a été le premier des gros frappeurs à passer aux pneus les plus tendres à rayures rouges.

Il a été le plus rapide de tous dans le secteur intermédiaire mais n’a pu prendre qu’un dixième du meilleur temps de Verstappen. De l’autre côté du garage Mercedes, Bottas était à trois dixièmes de son coéquipier après son premier tour sur la gomme tendre.

Alonso a soudainement atteint la P2 alors qu’il se rapprochait d’un dixième de Hamilton, mais cette excitation a été de courte durée en raison de la suppression de son temps par la FIA pour avoir dépassé les limites de la piste.

De retour chez Mercedes, Bottas a trouvé une amélioration lors de son deuxième tour lancé pour faire tomber Hamilton de la première place de seulement 0,004 seconde.

Juste au moment où nous atteignions la mi-parcours de la session FP1, Hamilton a regagné la première place avec son deuxième flyer par 0,054 seconde – mais il n’a pas fallu longtemps avant que la tête de la session ne change à nouveau de mains.

Gasly d’AlphaTauri a réduit d’un dixième le temps de Hamilton, puis Verstappen est revenu en tête en devenant le premier pilote à plonger dans la référence de 1:05.

Bottas semblait en bonne voie pour améliorer immédiatement ce temps du Néerlandais, mais un secteur final médiocre lui a assuré une avance de deux dixièmes. Il était le plus rapide de tous dans les deux premiers secteurs.

P2 est ensuite redevenu P4 pour le Finlandais puisqu’il est devenu le dernier pilote à voir son temps au tour supprimé pour avoir dépassé les limites de la piste – cette fois au virage 10.

Verstappen a essayé d’aller encore plus vite, mais les problèmes de circulation l’ont obligé à retourner dans les stands pour commencer à préparer sa première simulation de course du week-end – généralement environ 10 tours de données dans ces sessions raccourcies d’une heure.

Les longs relais allaient et venaient sans incident majeur, bien que Hamilton et Bottas aient tous deux été empêtrés dans des problèmes de circulation et se soient rapprochés de Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi et Gasly.

Mais tous les regards vont maintenant revenir vers le ciel avant la deuxième séance d’essais de vendredi après-midi alors que les nuages ​​​​sombres ont commencé à planer sur le circuit de Styrie.

Feuille de temps FP1

1 Max Verstappen Red Bull 1:05.910

2 Pierre Gasly Alpha Tauri 0.256s

3 Lewis Hamilton Mercedes 0.422s

4 Valtteri Bottas Mercedes 0.476s

5 Yuki Tsunoda AlphaTauri 0.487s

6 Fernando Alonso Alpine 0.609s

7 Esteban Ocon Alpine 0.641s

8 Lance Stroll Aston Martin 0.674s

9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 0.704s

10 Charles Leclerc Ferrari 0.719s

11 Carlos Sainz Ferrari 0.720s

12 Daniel Ricciardo McLaren 0.759s

13 Sergio Perez Red Bull 0.786s

14 Sebastian Vettel Aston Martin 0.798s

15 George Russell Williams 0.938s

16 Lando Norris McLaren 0.951s

17 Nicholas Latifi Williams 1.270s

18 Mick Schumacher Haas 1.563s

19 Robert Kubica Alfa Romeo Racing 1.913s

20 Nikita Mazepin Haas 2.171s

