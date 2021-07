FP1: Verstappen rebondit avec une P1 en Hongrie

Max Verstappen a rebondi de son lourd shunt à Silverstone avec une P1 pour commencer le week-end du GP de Hongrie, tandis que Yuki Tsunoda a sorti les drapeaux rouges.

Le pilote Red Bull a réalisé un temps de 1:17,555 pour dépasser Valtteri Bottas de 0,061 seconde, son moteur Honda ne montrant aucun signe de mauvais effet après avoir été impliqué dans ce grave accident deux semaines auparavant.

Des pneus tendres et des températures élevées, sur la piste et potentiellement dans au moins deux des voitures, ont préparé le terrain pour les premiers essais de vendredi pour le GP de Hongrie, une séance au cours de laquelle Red Bull et Honda ont décidé d’utiliser le moteur Silverstone de Verstappen. Honda dit qu’ils sont aussi sûrs que possible que tout va bien malgré leur implication dans ce grave accident.

Verstappen a établi le premier P1, 1:19,7, tandis que Bottas a déclaré que sa pédale de frein était «terriblement molle». Après 10 minutes, Lewis Hamilton occupait la deuxième place devant Lando Norris et Carlos Sainz.

Verstappen et son moteur Honda ont continué à aligner les tours, le Néerlandais à un 1:19,025 après neuf tours. Bottas s’améliore à la deuxième place, à 0,7 seconde du rythme.

Passant aux pneus tendres, le pilote finlandais a réalisé un 1:17.616 après avoir été violet dans les trois secteurs. Hamilton, effectuant un secteur final très lent dans son tour de sortie, a répondu avec un temps de 1:17,996. Le Britannique a demandé à Mercedes plus d’aile.

Il y a eu quelques incidents dans la première moitié de la séance avec Charles Leclerc et Sergio Perez pour tester les zones de dégagement. Fernando Alonso et Yuki Tsunoda ont tous deux filé, et Carlos Sainz et Lance Stroll se sont un peu trop rapprochés pour le confort du pilote Aston Martin.

Alors que de plus en plus de pilotes passaient aux pneus tendres dans la seconde moitié de la séance, Pierre Gasly était jusqu’à la troisième place, le Français se plaignant de son appuie-tête et de ne pas pouvoir tourner la tête au besoin.

Lando Norris n’a pas été en mesure de le suivre, le pilote McLaren n’améliorant que la sixième place car, avec un bargeboard et un sol mis à jour, il était à une seconde complète du temps P1 de Bottas.

Alors que les fans attendaient de voir Red Bull sortir avec les pneus tendres, Hamilton a fait un autre run pour réduire l’écart avec Bottas à seulement un dixième. Sainz pointe à la troisième place devant Gasly, Fernando Alonso et Leclerc.

Et puis sont sortis les drapeaux rouges. Tsunoda l’a perdu pour la deuxième fois vendredi, perdant cette fois l’arrière de son AlphaTauri dans le virage 4 et finissant par l’arrière la barrière.

Yuki Tsunoda est éteint au virage 4 et il s’écrase contre le mur La séance a été signalée par un drapeau rouge pour que sa voiture puisse être récupérée et que les barrières puissent être réparées#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/u5KvDd7DWi – Formule 1 (@F1) 30 juillet 2021

La voiture endommagée a été rapidement retirée par les commissaires et la séance a repris avec Verstappen partant sur un nouveau train de pneus tendres brillant. Red Bull libère le Néerlandais alors que Mercedes laisse partir Hamilton.

Verstappen, avec une température de piste allant jusqu’à 58’C, a réalisé un 1:17,555 pour devancer Bottas de 0,061 s. Hamilton a terminé troisième, à un dixième de plus du rythme.

Fois

1 Max Verstappen Red Bull 1:17.555 21 tours

2 Valtteri Bottas Mercedes 0.061s 25 tours

3 Lewis Hamilton Mercedes 0.167s 23 tours

4 Carlos Sainz Ferrari 0.560s 23 tours

5 Pierre Gasly AlphaTauri 0.626s 27 tours

6 Fernando Alonso Alpine 0.830s 25 tours

7 Charles Leclerc Ferrari 0.836s 22 tours

8 Sergio Perez Red Bull 0.911s 19 tours

9 Lando Norris McLaren 1.094s 25 tours

10 Lance Stroll Aston Martin 1.200s 24 tours

11 Esteban Ocon Alpine 1.210s 25 tours

12 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.215s 18 tours

13 Sebastian Vettel Aston Martin 1.434s 20 tours

14 Daniel Ricciardo McLaren 1.710s 26 tours

15 George Russell Williams 2.169s 23 tours

16 Nicholas Latifi Williams 2.269s 23 tours

17 Mick Schumacher Haas 2.828s 25 tours

18 Robert Kubica Alfa Romeo Racing 3.084s 22 tours

19 Nikita Mazepin Haas 3.437s 21 tours

20 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 4.334s 5 tours