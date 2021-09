FP2: Bottas dirige une autre Mercedes 1-2 à Sotchi

in

Les chances de Mercedes de maintenir leur record de 100% dans le Grand Prix de Russie ont été considérablement améliorées en hors-piste en FP2 à Sotchi.

Non seulement les champions du monde ont eu un rythme supérieur à leurs rivaux dans les simulations de qualification, mais ils ont également appris que leur principal rival Max Verstappen partira du fond de la grille dimanche.

Avec la nécessité de prendre sa quatrième partie de la nouvelle unité motrice de la saison qui pèse sur lui, la nouvelle est venue que le Néerlandais le ferait ce week-end – l’excluant presque certainement de la compétition pour défier le duo Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Toutes les preuves en piste indiquent que Mercedes sera difficile à arrêter dans sa quête d’un “huit d’affilée” en Russie depuis que la course est apparue pour la première fois au calendrier en 2014, l’équipe allemande n’ayant jamais été vaincue sur l’ancienne base des Jeux olympiques d’hiver.

Et après la collision de Monza qui a laissé Hamilton et Verstappen échoués dans le gravier et le pilote Red Bull encore cinq points d’avance au classement du championnat du monde, c’était le coup idéal pour Mercedes avec huit manches de la saison.

Ne le dis pas…. Ne le dis pas… Entrez, Lewis. pic.twitter.com/ELmbpOtlYg – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 24 septembre 2021

Le seul problème ce week-end, cependant, est la météo – et nous avons tous vu quel impact cela peut avoir il y a seulement un mois au Grand Prix de Belgique.

FP2 a commencé par une conversation entre le directeur de course Michael Masi et le directeur sportif de Red Bull Jonathan Wheatley au sujet des éventualités dans le cas très probable où les qualifications seraient perturbées par de fortes pluies prévues pour samedi.

La perspective de se qualifier dimanche matin a été évoquée par Wheatley, bien que Masi ait exprimé son sentiment qu’une fenêtre d’opportunité pourrait se présenter tard samedi après-midi.

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine le 26 septembre à minuit et exclut les Pays-Bas

Cependant, si la pluie met fin aux FP3 et aux qualifications, il reste une faible possibilité que les temps FP2 établissent la grille du grand prix.

Bottas, le plus rapide en FP1, a échangé les meilleurs temps avec Charles Leclerc avant que la marque des 10 minutes ne soit atteinte, le pilote Ferrari étant déjà conscient que, comme Verstappen, il prendra également le départ de la course depuis le fond de la grille en raison de pénalités moteur.

Hamilton a fait une entrée chaude dans son stand, a dépassé la marque et a renversé le cric avant, levant rapidement la main pour s’excuser et demander si le mécanicien allait bien.

Aïe… #RussianGP #F1pic.twitter.com/EqUTGC007W – PlanetF1 (@Planet_F1) 24 septembre 2021

Le septuple champion du monde a révélé à la radio de l’équipe qu’il avait laissé la « magie » allumée – le même problème qui lui a coûté des points en Azerbaïdjan lorsqu’il n’a pas réussi à s’arrêter à temps au premier virage après le redémarrage.

Verstappen, avec sa nouvelle unité de puissance, n’a pas pu passer à moins d’une seconde de Bottas sur un tour lancé et l’avantage de Mercedes a été mis en évidence lorsque Hamilton a pris la deuxième place à seulement 0,044 seconde du Finlandais.

Leclerc a fait une vrille, déclarant que ses “pneus étaient très bizarres”, mais un impact beaucoup plus lourd pour Antonio Giovinazzi a ensuite fait sortir les drapeaux rouges et privé les équipes d’un précieux temps de marche à sec – qui pourrait être insuffisant, voire non. existant, le samedi.

Giovinazzi a filé dans la barrière au virage 10, brisant son aileron arrière, et on lui a dit d’arrêter l’Alfa Romeo car la voiture “perdait des pièces”.

Le vainqueur du Grand Prix d’Italie Daniel Ricciardo a également vu son groupe propulseur remplacé par un ancien, retardant son entrée dans la séance, mais n’encourra pas de pénalité.

La voiture de Daniel n’a pas encore quitté le garage cette session. L’équipe a trouvé un problème sur son Power Unit, qui peut être corrigé à l’extérieur de la voiture ce soir. En attendant, nous avons changé son PU en un du pool existant pour fonctionner en FP2.#RussianGP – McLaren (@McLarenF1) 24 septembre 2021

Alors que le temps s’écoulait jusqu’à la fin de l’heure, Verstappen était clairement insatisfait de la performance du Red Bull, le décrivant comme « impossible de dépasser » la Williams de Nicholas Latifi – de mauvais augure pour ses perspectives de se frayer un chemin à travers le terrain dimanche si le la piste est sèche.

Le rythme impressionnant de Pierre Gasly sur un tour a été une caractéristique de la saison et c’était encore une fois évident car il était le seul pilote à réaliser un temps à moins d’une demi-seconde du duo Mercedes, l’AlphaTauri à seulement 0,252 seconde de Bottas.

Cependant, la séance s’est mal terminée pour le Français alors qu’il franchissait un trottoir et arrachait l’aileron avant de sa voiture un autre après-midi décevant pour son coéquipier Yuki Tsunoda, qui était plus rapide que seul le duo Haas.