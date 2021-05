FP2: Charles Leclerc dirige la Ferrari surprise 1-2 aux essais du GP de Monaco

Charles Leclerc et Carlos Sainz ont terminé en tête des chronos de Ferrari lors des deuxièmes essais du Grand Prix de Monaco.

Les prétendants au titre Lewis Hamilton et Max Verstappen étaient derrière les deux Ferrari respectivement en P3 et P4, devant Valtteri Bottas et Lando Norris.

Avec seulement une heure pour les équipes pour terminer leurs plans de course sur un circuit où trouver la position idéale de la piste peut être difficile, les 20 pilotes étaient tous sortis des stands à moins de deux minutes des feux verts.

Alors que les premiers tours chronométrés ont vu les pilotes essayer de se frayer un chemin alors qu’ils gagnaient en confiance, Verstappen est allé neuf dixièmes plus vite que quiconque avec un 1: 13,961, car il semblait satisfait de son Red Bull dès le départ – soutenant que encore plus loin en allant plus vite à 0,462 s lors de son deuxième tour de vol, avant que Hamilton n’égalise son 1: 13,499 à la milliseconde sur les pneus moyens.

Quelques voitures semblaient nerveuses alors que leurs pilotes tentaient de trouver la limite, Verstappen ayant des clichés de survirage dans les virages de Tabac et Antony Noghes, avec le héros local Leclerc, qui a raté la majeure partie de FP1 avec un problème de moteur, glissant presque dans les barrières à Rascasse.

Daniel Ricciardo a affirmé que son manque de rythme précoce par rapport à Lando Norris était dû à l’arrière instable de sa McLaren, demandant à ses ingénieurs d’apporter des modifications à sa configuration.

Nicholas Latifi de Williams a dû engager la marche arrière dans sa voiture après un lock-up au Loews Hairpin – le virage le plus serré de la Formule 1 – mais le Canadien a pu recommencer.

Yuki Tsunoda a également gratté un mur très tôt pour arrêter sa course dans la séance, entravant de manière cruciale son temps sur piste lors de son tout premier week-end de conduite autour de Monaco.

Les courses de pneus tendres ont commencé à mi-parcours de la séance et Hamilton a eu un moment risqué en écrasant le trottoir à saucisses de la Nouvelle Chicane, ce qui a failli mettre le Champion du Monde dans le mur à la sortie du virage.

Sainz a soutenu son rythme et celui de Ferrari dès la première séance d’essais en devenant le premier pilote à plonger dans les 1: 11s, avec un 1: 11.796 le plaçant à 0,285s d’avance sur quiconque.

Les pilotes partout sur le terrain ont fait la queue patiemment pour enregistrer des temps au tour représentatifs et avec un espace limité, Mick Schumacher a failli s’écraser à l’arrière de Sergio Perez avec le Haas sur un tour volant et le mexicain lent sur la ligne de course.

Mais à l’improviste alors que les voitures semblaient passer à des simulations à long terme, Leclerc s’est mis en tête du classement avec un 1: 11.684 pour former une Ferrari un-deux au classement, les deux voitures affichant un virage de vitesse impressionnant dans les rues. de Monte Carlo.

Là où Schumacher a eu la chance de s’échapper en ne heurtant pas Perez, son Haas a glissé hors ligne et est entré en collision avec la barrière de Massenet – délogeant son pneu arrière gauche, mais le jeune Allemand a réussi à se rendre à la zone de dégagement de la Nouvelle Chicane. et mettre sa voiture hors de danger.

Cependant, le drapeau rouge est sorti et la course pour la session s’est arrêtée, les deux pilotes Ferrari assis juste en tête du peloton.

Fois

(Tous les temps les plus rapides sont réalisés sur pneus tendres, sauf Yuki Tsunoda)

1 Ferrari Charles Leclerc 1: 11.684 30 tours

2 Carlos Sainz Ferrari 0.112s 32 tours

3 Lewis Hamilton Mercedes 0.390s 28 tours

4 Max Verstappen Red Bull 0.397s 27 tours

5 Valtteri Bottas Mercedes 0.423s 32 tours

6 Lando Norris McLaren 0.695s 23 tours

7 Pierre Gasly AlphaTauri 0.814s 28 tours

8 Sergio Perez Red Bull 1.024s 24 tours

9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.062s 28 tours

10 Sebastian Vettel Aston Martin 1.298s 26 tours

11 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.381s 31 tours

12 Fernando Alonso Alpine 1.491s 27 tours

13 Lance Stroll Aston Martin 1.511s 26 tours

14 Esteban Ocon Alpine 1.515s 28 tours

15 Daniel Ricciardo McLaren 1.573s 26 tours

16 George Russell Williams 1.825s 32 tours

17 Nicholas Latifi Williams 1.909s 31 tours

18 Nikita Mazepin Haas 2.723s 26 tours

19 Mick Schumacher Haas 2.732s 25 tours

20 Yuki Tsunoda AlphaTauri 3.145s 11 tours

