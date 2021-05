FP2: Hamilton devance Verstappen à Portimao

La première journée d’essais appartenait à Mercedes alors que Lewis Hamilton rejoignait Valtteri Bottas avec un vendredi P1 avant le Grand Prix du Portugal.

Hamilton a dominé la séance avec 1: 19,837, soit 0,143 s plus rapide que son rival potentiel Max Verstappen à Portimao. Valtteri Bottas, le leader de la session FP1, a complété les trois premiers vendredi après-midi.

Ailleurs, il y avait des signes encourageants pour Alpine avec Fernando Alonso et Esteban Ocon dans le top 10 qui comprenait également les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc, plus Daniel Ricciardo, Lance Stroll et Sergio Perez.

La séance d’essais de l’après-midi a été retardée de 10 minutes car des travaux de réparation ont été effectués sur un couvercle de drain desserré, mais cela n’a pas trop impacté le FP2 car aucun temps n’a été perdu dans l’ensemble de la séance.

Verstappen, cependant, à la suite de problèmes de vibrations en FP1, avait plus de gremlins à résoudre après avoir signalé un problème de freinage par câble lors de sa première course correcte de l’après-midi. Heureusement pour Red Bull, le problème a été résolu rapidement.

Il grimperait en P2 au tout début de la séance, 0,076 derrière le meneur initial Bottas, qui a réussi un 1: 20,181.

Ce temps ne durera pas longtemps car Hamilton a trouvé un dixième de plus lors de son premier tour de simulation de qualification, même s’il n’en a pas trouvé plus dans le secteur final.

Hamilton n’a pas réussi à trouver une amélioration sur un deuxième tour de poussée avec le même jeu de pneus tendres et c’était une histoire familière sur la grille.

Carlos Sainz, Fernando Alonso et Verstappen poussaient Verstappen à la 6e place sur la feuille de temps, mais le Néerlandais était un peu désynchronisé avec le reste du peloton après son numéro précédent.

Nous devions juste le faire. 😉🌟 #PortugueseGP pic.twitter.com/jhrYlF8wVB – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 30 avril 2021

Lorsque Verstappen s’est aventuré sur son premier tour de simulation de qualification, il est allé le plus vite de tous dans le premier secteur, mais n’a pas pu capitaliser sur cela pendant le reste de la course. Il a dû se contenter de perdre 0,143 seconde sur le leader de la séance, Hamilton, mais c’était suffisant pour au moins diviser les Mercs.

Sergio Perez, quant à lui, a eu du mal à allumer les pneus tendres et ne faisait pas impression depuis P10.

Les pneus tendres n’étaient pas non plus très appréciés par Hamilton lors des simulations de course qui terminent toujours la session du vendredi après-midi.

«Ce pneu n’est pas bon», a déclaré Hamilton alors qu’il luttait avec sa W12 profondément dans son programme.

Mais, dans l’ensemble, c’était un cas de jusqu’ici, tellement bon pour Mercedes car ils cherchent à mettre une certaine distance entre eux et Red Bull à nouveau en tête du classement.

Feuille de temps FP2

1 Lewis Hamilton Mercedes 1: 19.837

2 Max Verstappen Red Bull 0.143s

3 Valtteri Bottas Mercedes 0.344s

4 Carlos Sainz Ferrari 0.360s

5 Fernando Alonso Alpine 0.383s

6 Esteban Ocon Alpine 0,398s

7 Charles Leclerc Ferrari 0.523s

8 Daniel Ricciardo McLaren 0,581s

9 Lance Stroll Aston Martin 0.590s

Dix Sergio Perez Red Bull 0.679s

11 Pierre Gasly AlphaTauri 0.721s

12 Lando Norris McLaren 0.920s

13 George Russell Williams 1.139s

14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.216s

15 Sebastian Vettel Aston Martin 1.237s

16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.388s

17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.401s

18 Mick Schumacher Haas 1.700s

19 Nicholas Latifi Williams 2.403s

20 Nikita Mazepin Haas 2.801s

