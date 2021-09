FP2 : Hamilton P1, lourde chute pour Sainz à Ascari

Lewis Hamilton a donné le ton lors des derniers essais à Monza, une séance au cours de laquelle Carlos Sainz a sorti les drapeaux rouges alors qu’il franchissait la barrière d’Ascari.

La deuxième et dernière séance d’essais de samedi a vu les pilotes prendre la piste avec la grille déjà établie pour les qualifications du sprint de samedi après-midi, et leurs voitures en parc fermé. Une situation étrange, et une que la F1 doit examiner lorsque les patrons s’assoient pour réévaluer le nouveau format de week-end de course de qualification de sprint.

Mick Schumacher a été le premier homme à atteindre la P1 avec un temps de 1:27,463, le temps de P1 réduit à 1:23246, établi par Hamilton, à la fin de la séance interrompue par le drapeau rouge.

Lewis Hamilton passe P1, battant le temps de Verstappen avec un 1:23,246 ⏱#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/3vgnMEuhKI – Formule 1 (@F1) 11 septembre 2021

Débutant lentement la dernière séance d’essais, les coéquipiers Mercedes et Max Verstappen ont été parmi les derniers à signer des temps. Cependant, quand ils sont finalement sortis pour jouer, ils ont immédiatement augmenté la feuille de temps.

Verstappen a remplacé son coéquipier Sergio Perez en P1, son 1:23.754 le temps à battre lorsque le drapeau rouge a été montré avec 32 minutes au compteur, Carlos Sainz pointe le premier dans la barrière à Ascari.

Alors qu’il accélérait hors de la première partie d’Ascari, il a perdu l’arrière de la voiture et a percuté directement la barrière. Ce fut un coup dur et sa troisième chute au cours des quatre derniers week-ends de course.

« J’ai eu une grosse chute » étaient ses mots à Ferrari, l’Espagnol gémissant avant d’ajouter « ça fait un peu mal mais ça va ».

DRAPEAU ROUGE 🚩 Gros crash pour Carlos Sainz à la sortie d’Ascari Le pilote est sorti en toute sécurité et dit qu’il va bien #ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/cCs5EXUVEj – Formule 1 (@F1) 11 septembre 2021

Alors que Sainz retournait au garage Ferrari après avoir été « nettoyé » dans le centre médical, sa tête ayant tiré en avant dans l’impact malgré son dispositif HANS, FP2 a repris avec 21 minutes au compteur.

Mercedes a fait un 1-2 avec Lewis Hamilton le plus rapide de tous avec un 1:23,246, Valtteri Bottas à deux dixièmes et Verstappen à quatre dixièmes du rythme.

Perez a terminé P4 devant Esteban Ocon avec les Alfa Romeo à côté de Robert Kubica devant Antonio Giovinazzi. Fernando Alonso, Pierre Gasly et Lando Norris complètent le top dix.

Charles Leclerc, qui a utilisé un nouveau vieux moteur, Ferrari a changé son groupe motopropulseur pendant la nuit à la suite de ses problèmes de freinage moteur en qualifications, a terminé 11e.

Sa séance s’est terminée avec quelques minutes d’avance, le pilote monégasque déclarant à Ferrari : « Les gars, je dois m’arrêter. Je ne peux pas l’expliquer ici. Il a piqué, sa session terminée.

Fois

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:23.246 –

2 Valtteri Bottas Mercedes 0.222s – souple

3 Max Verstappen Red Bull 0.416s – moyen

4 Sergio Perez Red Bull 0.671s – doux

5 Esteban Ocon Alpine 1.017s – souple

6 Robert Kubica Alfa Romeo Racing 1.034s – souple

7 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.256s – souple

8 Fernando Alonso Alpine 1.293s – souple

9 Pierre Gasly AlphaTauri 1.408s – souple

10 Lando Norris McLaren 1.419s – moyen

11 Charles Leclerc Ferrari 1.524s – moyen

12 Daniel Ricciardo McLaren 1.528s – moyen

13 Nicholas Latifi Williams 1.559s – doux

14 George Russell Williams 1.837 – moyen

15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 2.176s – moyen

16 Nikita Mazepin Haas 2.483s – moyen

17 Lance Stroll Aston Martin 2.517s – souple

18 Sebastian Vettel Aston Martin 2.689s – dur

19 Mick Schumacher Haas 2.766s – moyen

20 Carlos Sainz Ferrari 2.878s – moyen