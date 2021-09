FP2 : Leclerc dirige Ferrari 1-2 ; Hamilton s’arrête tôt

in

Charles Leclerc et Carlos Sainz ont surpris Ferrari 1-2 en FP2 au GP des Pays-Bas, Lewis Hamilton n’ayant réussi que trois tours.

Hamilton a subi un problème qui l’a obligé à s’arrêter en piste et Nikita Mazepin s’est retrouvé échoué dans le gravier plus tard, les deux pilotes ayant sorti le drapeau rouge en FP2.

Esteban Ocon a terminé troisième devant Valtteri Bottas, tandis que Max Verstappen était à la 5e place, son parcours de qualification ayant été interrompu par la tête-à-queue de Mazepin.

Après une première séance d’essais qui a été effectivement réduite de moitié après que Sebastian Vettel a subi une panne du MGU-K, les pilotes étaient impatients de revenir sur la bonne voie alors qu’ils cherchaient à continuer à apprendre le tracé de Zandvoort.

En tant que tel, la voie des stands s’est vidée presque immédiatement alors que tout le monde, à l’exception de Vettel, est sorti pour s’entraîner à courir. L’équipage d’Aston Martin réparait encore la voiture du quadruple champion du monde pour commencer, et il a pu revenir plus tard dans la séance.

Mais il n’a pas fallu longtemps pour que le premier drapeau rouge soit agité autour de Zandvoort vendredi après-midi.

Seulement cinq minutes plus tard, Hamilton a subi ce qui semblait être un problème de moteur et a dû se retirer sur le côté de la piste. Il a d’abord perdu de la puissance dans la ligne droite de départ/arrivée, mais a réussi à se frayer un chemin jusqu’au virage 8 avant que l’ingénieur de course Pete Bonnington ne lui ordonne de s’arrêter.

Les tribunes vêtues d’orange se sont apparemment délectées de ce développement, avec des acclamations audibles aux dépens du champion du monde.

Un grand bravo à Lewis Hamilton à Zandvoort… mais seulement parce qu’il a perdu de la puissance moteur et contraint de s’arrêter en piste. #DutchGP 🇳🇱 #F1 – PlanetF1 (@Planet_F1) 3 septembre 2021

Au lieu d’interrompre la moitié de la séance, Hamilton a pu se garer à côté d’une route d’évacuation, les commissaires ont rapidement pu dégager sa W12 en panne de la piste et les voitures restantes ont pu se remettre en route avec plus de plus de 45 minutes restantes.

Bottas et Verstappen ont ouvert la voie avec leurs premiers temps, le pilote Mercedes établissant un 1:11.664 et le Néerlandais à seulement 0,029s derrière.

Un nouveau train de pneus tendres a rapidement été mis sur la voiture du Finlandais alors qu’il commençait une simulation de qualification, allant trois dixièmes plus vite et réalisant un temps de 1:11.353, qui a rapidement été devancé par Esteban Ocon dans un tour impressionnant dans son Alpine.

Alors que d’autres pilotes commençaient à établir des temps de qualification représentatifs, le drapeau rouge était de nouveau sorti – cette fois, Mazepin filait dans la chicane au virage 11, laissant le Haas échoué dans le gravier et la course était à nouveau interrompue.

DRAPEAU ROUGE 🚩 Mazepin est échoué au virage 11 #DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/JX0M2TH1qB – Formule 1 (@F1) 3 septembre 2021

C’était une autre solution relativement rapide, cependant, car les voitures ont pu revenir avec 20 minutes à courir, mais les interruptions n’auront pas aidé car les pilotes ont cherché à tirer le meilleur parti possible des essais.

Mais une tournure des événements qui fait sourciller a vu le rythme de Ferrari sur un tour, après que Leclerc et Sainz aient mis des pneus neufs. Leclerc était le premier pilote dans les 1h10 et Sainz n’était pas loin derrière, permettant aux Ferrari de dépasser tout le monde et de se placer un-deux en tête des feuilles de temps.

Les équipes sont rapidement passées à un niveau élevé de carburant et de courses pour terminer la session. Alors que la FP2 a été interrompue et que des temps au tour représentatifs n’ont peut-être pas été au rendez-vous pour tout le monde, Ferrari cherchera à s’appuyer sur une séance positive samedi avant les qualifications.

Fois

Meilleurs temps sur pneus tendres sauf indication contraire

1 Ferrari Charles Leclerc 1:10.902 29 tours

2 Ferrari Carlos Sainz 0.154s 28 tours

3 Esteban Ocon Alpine 0.172s 33 tours

4 Valtteri Bottas Mercedes 0.230s 33 tours

5 Max Verstappen Red Bull 0.362s 28 tours

6 Fernando Alonso Alpine 0.378s 30 tours

7 Pierre Gasly AlphaTauri 0.560s 29 tours

8 Lando Norris McLaren 0.586s 27 tours

9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 0.776s 30 tours

10 Sebastian Vettel Aston Martin 0.872s 24 tours

11 Lewis Hamilton Mercedes 1.009s 3 tours (Pneus médium)

12 Sergio Perez Red Bull 1.044s 27 tours

13 Lance Stroll Aston Martin 1.234s 29 tours (Pneus médium)

14 Daniel Ricciardo McLaren 1.255s 25 tours

15 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.304s 31 tours

16 Mick Schumacher Haas 1.705s 31 tours

17 Nicholas Latifi Williams 1.708s 27 tours

18 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.757s 31 tours

19 Nikita Mazepin Haas 1.933s 12 tours

20 George Russell Williams 1.953s 30 tours