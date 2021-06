FP2: Max Verstappen récupère l’écart et fait pépin Valtteri Bottas

in

Max Verstappen a dominé la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix de France, seulement huit millisecondes devant Valtteri Bottas de Mercedes.

Bottas a été le plus rapide lors des premiers essais et semblait à nouveau compétitif dans sa Mercedes, les Silver Arrows ayant retrouvé la forme après deux week-ends hors du commun à Monaco et à Bakou.

Sir Lewis Hamilton était derrière le Finlandais en P3, Fernando Alonso a haussé les sourcils en plaçant son Alpine en P4 et Charles Leclerc a placé sa Ferrari juste derrière.

Le coéquipier de Verstappen, Sergio Perez, n’a pas pu suivre le rythme du Néerlandais, avec un retard de 1,049 seconde sur son partenaire Red Bull lors de leurs meilleurs temps et à la 12e place à la fin de la séance.

Après plusieurs vrilles en FP1 et des plaintes de Mercedes concernant l’agressivité des bandes de dégagement au virage 2, les voitures ont repris la piste par un vendredi après-midi chaud dans le sud de la France.

Nikita Mazepin a été le premier à faire demi-tour avec sa voiture en FP2, en accélérant trop les gaz en sortie du dernier virage et en se retournant sans défense dans la ligne droite des stands, de la même manière que les problèmes de Yuki Tsunoda lors des premiers essais.

Le virage 2 a également continué d’être un problème pour les pilotes, avec son coéquipier de Haas, Mick Schumacher, qui a couru large après que Verstappen a coupé la bande rugueuse en courant légèrement – ​​perdant une partie de son aileron avant dans le processus.

Jonathan Wheatley, directeur sportif de Red Bull, n’a pas tardé à s’adresser à la radio FIA et a déclaré : « Michael [Masi], nous manquons un peu de ces morceaux de carbone, donc ce serait formidable si nous pouvions les récupérer », avec peut-être une pointe de sarcasme dans la voix.

Une brève période de Virtual Safety Car a suivi alors qu’un marshal récupérait la partie lâche, mais c’est Mercedes qui a de nouveau donné le ton alors que Bottas s’est placé quatre dixièmes devant Hamilton en 1:32.880 – une seconde entière devant Verstappen en P3. avec les équipes en pneus médium à ce moment-là.

Les courses de pneus tendres sont venues ensuite alors que les équipes testaient le composé le plus rapide – en théorie. La chaleur torride de la température de piste de 47° a semblé avoir une performance négative sur les softs, Bottas n’ayant pas pu améliorer son meilleur temps avec ce qui semblait être une baisse significative de l’adhérence vers la fin du tour.

Ocon, célébrant un nouveau contrat de trois ans avec Alpine lors de sa course à domicile et de celle de l’équipe, a semblé tirer le meilleur parti de ses pneus tendres et a sauté devant les deux Red Bull pour se placer P3 sur un tour chaud – mais toujours en 0,941 derrière la référence de Bottas à la mi-séance.

“Il y a quelque chose qui ne va pas avec la voiture, mec”, a déclaré Hamilton à l’ingénieur de course Pete Bonnington après s’être rapproché de l’heure de Bottas, tandis que le Finlandais était à la radio pour dire : [is] bien plus vite que ce matin », résumant les sentiments contrastés de la paire Mercedes.

Cependant, les pilotes ont commencé à chercher comment extraire le meilleur de la gomme tendre après plus de course. Verstappen a devancé Bottas de 0,008 seconde pour se hisser en tête du classement, tandis qu’Alonso et Leclerc se sont hissés dans le top cinq avec leurs tours chauds.

Le temps presse en FP2 Et les prétendants au championnat s'enfuient ! #GP de France 🇫🇷 #F1

Comme toujours en FP2, la concentration est ensuite passée au rythme de longue durée pour la dernière partie de la séance alors que Red Bull semblait combler son écart avec Mercedes dès la séance du matin.

Alfa Romeo avait bon espoir quant à ses chances d’aller de l’avant, le directeur de l’équipe, Frédéric Vasseur, affirmant que la course à Bakou avait “masqué” le véritable rythme de la voiture, et Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi l’ont soutenu en faisant preuve de compétitivité en se classant respectivement 9e et 11e.

Feuille de temps FP2

1 Max Verstappen Red Bull 1:32,872 21 tours

2 pneus Valtteri Bottas Mercedes 0.008s 27 Medium

3 Lewis Hamilton Mercedes 0.253s 23

4 Fernando Alonso Alpin 0.468s 24

5 Charles Leclerc Ferrari 0.678s 23

6 Esteban Ocon Alpine 0.813s 23

7 Pierre Gasly AlphaTauri 0.824s 25

8 Carlos Sainz Ferrari 0.826s 24

9 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 0.914s 26

10 Lando Norris McLaren 0.950 24

11 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 0.959s 22

12 Sergio Perez Red Bull 1.049s 24

13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.083s 25

14 Daniel Ricciardo McLaren 1.207s 24

15 Sebastian Vettel Aston Martin 1.575s 24 Pneus Medium

16 Lance Stroll Aston Martin 1.760s 23 Pneus moyens

17 George Russell Williams 2.394s 25

18 Nicholas Latifi Williams 2.459s 25

19 Nikita Mazepin Haas 2.679s 23

20 Mick Schumacher Haas 3.761s 24

