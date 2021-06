FP2: Perez dirige Red Bull 1-2; Mercedes hors du rythme

Red Bull a réalisé un doublé d’essais vendredi à Bakou tandis que Mercedes est restée fermement à l’écart avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Après que Max Verstappen ait dominé les premiers essais, c’était au tour de Sergio Perez de s’emparer de la P1 en FP2 en réalisant un temps de 1:42.115, un dixième plus rapide que le leader du Championnat du monde.

Le résultat 1-2 de Red Bull contrastait fortement avec ses rivaux les plus proches, Mercedes, qui étaient respectivement P11 et P16 avec Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Le soleil brillait toujours sur le circuit urbain de Bakou alors que les deuxièmes essais commençaient vendredi en fin d’après-midi en Azerbaïdjan.

L’échauffement des pneus sur cette piste poussiéreuse et venteuse a été un problème lors des premiers essais et ces problèmes se sont poursuivis au début du FP2 alors que Sebastian Vettel est parti en tête-à-queue et Bottas a été contraint à une action d’évitement sur la route de fuite.

Avec seulement une heure à jouer lors des deuxièmes essais, le rythme de la séance était rapide et frénétique… mais cela s’est brutalement arrêté lorsque Nicholas Latifi dans sa Williams a sorti les premiers drapeaux rouges du week-end.

“Le moteur vient de mourir”, a rapporté Latifi à la radio de l’équipe alors qu’il s’arrêtait progressivement après le virage 15. Le véhicule de dépannage était nécessaire pour récupérer son pauvre FW43B.

Lorsque la séance a redémarré avec 41 minutes au compteur, cela a obligé tout le monde à se concentrer sur les simulations qualificatives.

Lorsque la séance a redémarré avec 41 minutes au compteur, cela a obligé tout le monde à se concentrer sur les simulations qualificatives.

Sainz a été le premier pilote à lancer son tour chaud et a affiché un 1:42.243 pour les autres à battre. Son coéquipier Leclerc s’est cependant retrouvé à quelques dixièmes après sa première tentative.

Plus loin dans le peloton, Mick Schumacher a eu la malchance qui n’a été bloqué que sur quatre tours chronométrés après que son équipe Haas ait travaillé sur une baisse de la pression de carburant sur le VF-21.

De retour sur la bonne voie, il y a eu un autre moment “Je suis stupide” pour Leclerc alors qu’il s’est enfermé au virage 15 et a perdu son aileron avant dans la barrière, ruinant ce qui semblait être une grande chance de faire tomber Sainz de la première place.

Leclerc a pu rentrer au garage, moins un aileron avant, mais il a perdu un temps précieux alors que l’équipe Ferrari a remis sa voiture en main.

Leclerc a pu rentrer au garage, moins un aileron avant, mais il a perdu un temps précieux alors que l'équipe Ferrari a remis sa voiture en main.

Une Ferrari 1-2 sur la feuille de temps est devenue une Red Bull 1-2 sur la feuille de temps alors que Perez et Verstappen ont atteint le sommet après leurs simulations de qualification.

Et, tout comme en FP1, il n’y avait aucun signe de pression de Mercedes avec Hamilton en P11 et Bottas encore plus à la dérive en P16 car les deux pilotes Silver Arrows n’ont trouvé aucune amélioration avant leur simulation de course.

“Je ne sais pas vraiment où est tout le temps”, a déclaré Hamilton à la radio de l’équipe avec plus qu’un soupçon d’abattement, peu de temps avant d’abandonner sa dernière tentative de tour chaud.

Pendant ce temps, de retour dans le camp Schumacher, sa tentative de retour sur piste n’a duré qu’un seul tour, car il a signalé plus de problèmes avec sa voiture Haas.

Il y avait cependant quelques sourires de l’autre côté du garage Haas, alors que nous atteignions les dernières étapes du FP2. L’ingénieur de Nikita Mazepin L’ingénieur de Mazepin lui a dit de changer un réglage sur le volant : “Quand tu peux, pas de précipitation.”

Mazepin : “C’est fait.”

Ingénieur : “Beau boulot, bon boulot.”

Mazepin : « On n’est plus à Monaco !

Vous vous souvenez peut-être que Mazepin avait du mal à modifier ses réglages au volant lors du week-end du Grand Prix de Monaco.

Feuille de temps FP2

1 Sergio Perez Red Bull 1:42.115 20

2 Max Verstappen Red Bull 0.101s 22

3 Carlos Sainz Ferrari 0.128s 23

4 Charles Leclerc Ferrari 0.321s 22

5 Pierre Gasly AlphaTauri 0.419s 25

6 Fernando Alonso Alpin 0.578s 23

7 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 0.826s 24

8 Lando Norris McLaren 0.903s 23

9 Esteban Ocon Alpine 0.905s 22

10 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 1.015s 24

11 Lewis Hamilton Mercedes 1.041s 23

12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.105s 22

13 Daniel Ricciardo McLaren 1.183s 22

14 Lance Stroll Aston Martin 1.697 20

15 Sebastian Vettel Aston Martin 1.766s 21

16 Valtteri Bottas Mercedes 2.069s 22

17 George Russell Williams 2.442s 23

18 Nikita Mazepin Haas 3.448s 22

19 Mick Schumacher Haas 3.980 11

20 Nicholas Latifi Williams 4.868s 5

Suivez toute l’action du Grand Prix d’Azerbaïdjan avec le live center PlanetF1