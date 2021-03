FP2: Verstappen réalise un doublé vendredi à Bahreïn

Max Verstappen et Red Bull sont à nouveau en tête de la feuille de temps lors de la deuxième séance d’essais avant le Grand Prix de Bahreïn.

Le Néerlandais, qui avait donné le ton tôt en FP1, est revenu sous les projecteurs criants à Sakhir et a continué à établir la norme avec un 1: 30.847. Lando Norris de McLaren était le suivant en P2, à seulement 0,095 seconde de retard, tandis que le champion en titre Lewis Hamilton était troisième et 0,235 seconde de retard.

Une grande majorité du peloton, 15 pilotes pour être exact, était étroitement groupée sur la feuille de classement, avec Verstappen en P1 et le retour de Fernando Alonso en P15, tous séparés d’une simple seconde.

Kimi Raikkonen aurait pu faire 16 pilotes dans cet intervalle de temps, mais un gros shunt au virage 3 a perturbé sa course.

Avec le soleil complètement couché et les températures chutant, les conditions en FP2 étaient beaucoup plus représentatives de ce à quoi on peut s’attendre pour les qualifications de samedi et la course très importante de dimanche.

Avec seulement une heure au compteur dans toutes les séances d’essais cette année, les voitures sont sorties tout droit des garages dès que le feu de piste est redevenu vert vendredi soir à Bahreïn.

C’était une ouverture assez mouvementée sur le circuit international de Bahreïn avec Nikita Mazepin, Lando Norris et Valtteri Bottas se faisant prendre à froid dans le secteur intermédiaire, mais Raikkonen peut se classer comme le premier pilote à avoir eu le premier accident de la saison après avoir perdu le contrôle. au virage 3.

Ses ailerons avant et arrière ont frappé durement la barrière, mais il était toujours en mesure de soigner sa voiture jusqu’aux stands.

Pendant ce temps, Mercedes et Red Bull ont poursuivi leur bataille de ding-dong en haut de la feuille de temps et à mi-chemin de la séance, c’est Verstappen qui a été le plus rapide avec un 1: 30.847 – mais McLaren et Ferrari ont également occupé des places dans le top six qui a donné plus. J’espère que nous verrons beaucoup d’action compétitive ce week-end et au-delà.

Les 20 dernières minutes de la saison sous les lumières du vendredi soir ont été consacrées à des courses de simulation de course plus longues. Les données suggéraient que c’était en fait Hamilton qui avait l’air le plus rapide en course, légèrement devant Verstappen dans Red Bull.

Feuille de temps FP2

1 Max Verstappen Red Bull 1: 30.847

2 Lando Norris McLaren 0,095 s

3 Lewis Hamilton Mercedes 0,235s

4 Carlos Sainz Ferrari 0.280s

5 Valtteri Bottas Mercedes 0.371s

6 Daniel Ricciardo McLaren 0,383s

7 Yuki Tsunoda AlphaTauri 0.447s

8 Lance Stroll Aston Martin 0.546s

9 Pierre Gasly AlphaTauri 0.636s

Dix Sergio Perez Red Bull 0.656s

11 Esteban Ocon Alpine 0.754s

12 Charles Leclerc Ferrari 0.765s

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 0.893s

14 Sebastian Vettel Aston Martin 0.922s

15 Fernando Alonso Alpine 0.923s

16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.015s

17 George Russell Williams 1.484s

18 Mick Schumacher Haas 2.450s

19 Nicholas Latifi Williams 2.553s

20 Nikita Mazepin Haas 2.602s

