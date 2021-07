FP3: au tour d’Hamilton d’être au top, Mick dans la barrière

in

Après que Max Verstappen et Valtteri Bottas aient dominé les séances de vendredi, c’est Lewis Hamilton qui a terminé le plus rapide de tous lors des derniers essais de samedi pour le GP de Hongrie.

Il a réussi un temps de 1:16,289 dans une session où une nouvelle fois une recrue a sorti les drapeaux rouges, cette fois c’était Mick Schumacher.

Les derniers essais de samedi sur le Hungaroring ont vu les pilotes de retour sur la sellette, littéralement, avec une température de piste supérieure à 50 °C et en hausse.

Yuki Tsunoda, qui a écrasé son AlphaTauri vendredi matin, a été l’un des premiers à sortir, le rookie japonais cherchant à rattraper le temps perdu en piste, ayant ainsi raté la majeure partie de la deuxième séance.

Il a été rejoint par Carlos Sainz, le SF21 de l’Espagnol équipé d’un nouveau moteur pendant la nuit avec Ferrari déclarant que “certains paramètres ne satisfaisaient pas” dans les données.

Il a inscrit un 1:19.443 sur le milieu Pirellis pour ouvrir la voie après les 10 premières minutes. Sainz, signalant que ses freins étaient “un peu mauvais”, a augmenté son rythme à 1:18,832.

Il a été révisé par Lewis Hamilton, le pilote Mercedes, à la poursuite d’une neuvième victoire au GP de Hongrie, avec un temps de 1:18.587 sur les pneus tendres.

Il est rentré aux stands après un tour chaud, signalant qu’« il y a une épingle sur mon pneu droit ». Ses mécaniciens l’ont retiré et l’ont renvoyé, le Britannique réduisant de près des quatre dixièmes son record précédent.

Max Verstappen s’est aventuré plus tôt dans la course habituelle de Red Bull samedi, facilement le plus rapide sur les pneus tendres avec un 1:17.510. Il n’a pas été P1 longtemps, Valtteri Bottas franchissant la ligne avec un 1:17.428 pour ouvrir la voie.

Sergio Perez s’est classé quatrième derrière Hamilton avec Pierre Gasly le pilote le plus rapide qui ne courait pas pour Mercedes ou Red Bull, le pilote AlphaTauri devant les Ferrari.

Nicholas Latifi était jusqu’à la huitième place à mi-parcours de la séance, bien qu’il ait eu un petit problème avec Williams lui faisant savoir que son rétroviseur gauche était fissuré.

Alors que Ferrari cherchait à faire quelques tests aérodynamiques, Charles Leclerc a admis avoir fait une erreur – “c’est en fait moi qui suis stupide, je ne connais pas les numéros de virage” – car on lui a dit de faire une vitesse constante dans certains virages, mais il l’a fait dans les mauvais.

Alors que la température de la piste montait à 57 °C, Lando Norris a boulonné un nouveau train de pneus tendres et a bondi à la troisième place. Hamilton a également quitté les stands mais est rentré sans faire de tour chaud alors que Mick Schumacher sortait les drapeaux rouges.

La recrue Haas l’a perdu dans le virage rapide à droite du virage 11, heurtant la barrière avec le côté gauche de sa voiture. Il avait l’air essoufflé mais sinon ça allait. “Je sais ce que cela signifie”, a-t-il ajouté, le pilote étant probablement hors des qualifications.

L’action a repris avec neuf minutes au compteur, la température de la piste jusqu’à 51’C, et une rafale de pneus tendres en préparation pour les qualifications.

Verstappen est allé le plus vite, et Hamilton est allé plus vite. Un 1:16,826 pour le pilote Mercedes, 0,088s d’avance sur son rival pour le titre. Bottas a terminé troisième, 0,229s de moins.

Alfa Romeo et Antonio Giovinazzi auront des ennuis avec les stewards, le pilote relâché sur le chemin de Lance Stroll avec l’aile de l’Alfa faisant contrat avec le pneu arrière droit de l’Aston Martin.

Fois

1 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.826 20 tours

2 Max Verstappen Red Bull 0.088s 12 tours

3 Valtteri Bottas Mercedes 0.229s 15 tours

4 Carlos Sainz Ferrari 0.671s 20 tours

5 Charles Leclerc Ferrari 0.694s 16 tours

6 Lando Norris McLaren 0.946s 12 tours

7 Sergio Perez Red Bull 1.091s 12 tours

8 Daniel Ricciardo McLaren 1.116s 15 tours

9 Fernando Alonso Alpine 1.166s 15 tours

10 Lance Stroll Aston Martin 1.224s 16 tours

11 Pierre Gasly AlphaTauri 1.289s 17 tours

12 Esteban Ocon Alpine 1.348s 15 tours

13 Sebastian Vettel Aston Martin 1.409s 15 tours

14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.635s 24 tours

15 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.857s 21 tours

16 George Russell Williams 1.968s 13 tours

17 Nicholas Latifi Williams 1.995s 15 tours

18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 2.287s 14 tours

19 Mick Schumacher Haas 2.580s 15 tours

20 Nikita Mazepin Haas 3.107s 16 tours