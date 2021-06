FP3 : Max Verstappen chute, Pierre Gasly en tête de séance frénétique

Max Verstappen est sorti de la troisième séance d’essais avant le Grand Prix d’Azerbaïdjan, alors que Pierre Gasly d’AlphaTauri a pris une P1 surprise dans la séance.

Le 1:42,251s de Gasly était de +0,344s devant Sergio Perez de Red Bull, lors d’une séance qui a connu une augmentation marquée de la chaleur par rapport à vendredi, avec une température de piste de 54 °C représentant une augmentation de six degrés par rapport à la veille – ce qui contribué à laisser les pilotes environ une seconde plus lents que leurs temps FP2.

Plusieurs pilotes ont rencontré des problèmes au cours des essais, les conditions de piste étant défavorables par rapport à vendredi et s’avérant être un défi supplémentaire samedi.

Verstappen s’est écrasé hors de la séance lorsqu’il a bloqué son pneu avant gauche en freinant un peu trop tard pour le virage 15, entrant en collision avec la barrière dans le virage serré à gauche et faisant sortir le drapeau rouge dans le processus.

La fortune de Mercedes s’est améliorée avec Lewis Hamilton semblant beaucoup plus proche du rythme, gagnant la P3 avec un gros remorquage de Perez dans la dernière ligne droite – bien que Valtteri Bottas soit à nouveau sorti du top 10 en P13.

Cependant, l’ordre ne semble pas représentatif car une course claire et cohérente était presque impossible dans une session FP3 continuellement interrompue.

La session a commencé avec l’annonce que Mercedes avait remplacé son aileron arrière par une spécification d’appui plus élevé, ce qui coûtera aux pilotes une vitesse en ligne droite en échange de meilleures performances dans les virages, car les deux pilotes étaient loin derrière Red Bull lors des essais de vendredi.

Un début de séance tranquille n’a vu que les pilotes Haas et Fernando Alonso prendre les premiers tours dans les 10 premières minutes de la séance d’une heure, Nikita Mazepin signalant de la poussière sur la piste – ce qui a nui à l’adhérence dans les premières étapes.

Cela a été illustré lorsque Mazepin a couru légèrement à gauche du virage 15, ce qui a laissé le Russe avec un quasi-accident alors qu’il frôlait presque le mur de béton à la sortie du coin. Verstappen a rapidement suivi car il est allé trop loin au virage 4, ayant besoin de faire demi-tour dans la zone de dégagement pour se remettre sur la bonne voie.

Température de piste 56C 🥵

Température de l’air 28C ☀️#FP3 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/TnvwXJ7hv5 – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 5 juin 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro ! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 à la caisse*

*l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

Malgré les changements de voiture de Mercedes, Hamilton s’est plaint de n’avoir « ni arrière ni avant » sur la radio de l’équipe alors que lui et son équipe cherchaient une solution pour se hisser plus haut dans le classement.

Les deux voitures AlphaTauri ont semblé allumer leur voiture après 25 minutes, alors que Gasly a donné le rythme avec un 1:43.187 et son coéquipier Yuki Tsunoda +0.260 derrière – et six dixièmes plus vite que leurs collègues seniors de Red Bull.

Le match s’est vite terminé pour Verstappen, car il a imité le problème de Charles Leclerc lors de l’entraînement de vendredi. Il s’est enfermé et est entré en collision avec les barrières au virage 15, et après avoir essayé de reculer sa voiture, il n’a pas pu le faire et un drapeau rouge a été le résultat.

Verstappen Leclerc 🤝 S’écraser à

Tour 15 – Planète F1 (@Planet_F1) 5 juin 2021

Le Néerlandais frustré a refusé de quitter sa voiture pendant plusieurs minutes alors qu’il tentait de faire signe aux commissaires de piste de l’aider à remettre sa voiture en marche, mais il a fini par devoir faire la longue marche pour retourner à la voie des stands.

Un retard de 10 minutes a vu les voitures faire la queue pour reprendre la piste, seul Mazepin ayant un total de tours à deux chiffres à ce stade.

Les simulations de qualification ont pris le relais alors que de nouveaux essais de pneus tendres commençaient – ​​avec Nicholas Latifi et Carlos Sainz continuant les ennuis le long de la grille en courant trop profondément au virage 3 et au virage 15 respectivement.

Le virage 15 a été gênant tout au long de l’EP3, car le premier égratignure de Mazepin a été suivi d’un coup plus lourd sur le mur extérieur et il est rapidement retourné dans son stand relativement indemne.

Sebastian Vettel était un autre pilote à entrer dans la zone de dégagement à T15, tandis que George Russell a perdu de la puissance moteur et a dû s’arrêter en fin de séance.

Feuille de temps FP3

1 Pierre Gasly AlphaTauri 1:42.251 16 tours

2 Sergio Perez Red Bull 0.344s 18 tours

3 Lewis Hamilton Mercedes 0.446s 15 tours

4 Ferrari Charles Leclerc 0.527s 16 tours

5 Carlos Sainz Ferrari 0.755s 17 tours

6 Lando Norris McLaren 0.760s 15 tours

7 Fernando Alonso Alpine 0.829s 15 tours

8 Yuki Tsunoda AlphaTauri 0.993s 19 tours

9 Esteban Ocon Alpine 1.043s 15 tours

10 Daniel Ricciardo McLaren 1.306s 17 tours

11 Sebastian Vettel Aston Martin 1.334s 13 tours

12 Lance Stroll Aston Martin 1.431s 12 tours

13 Valtteri Bottas Mercedes 1.494s 16 tours

14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.575s 17 tours

15 Max Verstappen Red Bull 1.733s 6 tours

16 Nicholas Latifi Williams 1.803s 17 tours

17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.862s 11 tours

18 George Russell Williams 2.183s 12 tours

19 Mick Schumacher Haas 3.031s 17 tours

20 Nikita Mazepin Haas 3.460s 12 tours

Suivez toute l’action du Grand Prix d’Azerbaïdjan avec le live center PlanetF1