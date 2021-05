FP3: Max Verstappen frappe le devant lors des essais finaux

Red Bull et Mercedes ont repris leur combat samedi sur le circuit de l’Algarve avec Max Verstappen en tête à la troisième et dernière heure d’essais.

Après le ciel bleu de vendredi, les nuages ​​se sont rassemblés sur le circuit de l’Algarve avant FP3 pour le Grand Prix du Portugal.

Les recrues de Haas ont été les premiers à sortir, Mick Schumacher a obtenu la feuille de temps avec un 1: 23,026 sur son premier tour de vol, et une rotation sur le suivant. Son coéquipier Nikita Mazepin, son Haas paré de coussinets pour soutenir son cou, avait près de deux secondes de retard alors que les luttes de la recrue russe se poursuivaient. Schumacher a abaissé la référence à 1: 21,776, Mazepin réduisant l’écart à sept dixièmes.

Mick Schumacher fait un tour alors que le directeur de l’équipe Guenther Steiner regarde sur 🔄 # PortugueseGP 🇵🇹 # F1 pic.twitter.com/Q92TSkkicK – Formule 1 (@ F1) 1er mai 2021

Kimi Raikkonen a été le premier pilote à perdre un temps au tour pour avoir dépassé les limites de la piste, le pilote Alfa Romeo courant au large. 65 fois ont été supprimés rien que vendredi, la FIA clarifiant également du jour au lendemain les limites du virage 5 pour éviter toute confusion plus tard dans le week-end.

La moitié du terrain a été établie dans les 20 premières minutes avec Yuki Tsunoda P1 et son coéquipier AlphaTauri Pierre Gasly en P10.

Pendant ce temps, Esteban Ocon d’Alpine courait à l’aveugle avec son tableau de bord ne fonctionnant pas, mais cela ne l’a pas empêché d’aller le plus vite devant Charles Leclerc. Et avec cela, les coéquipiers de Mercedes ont rejoint l’action, tout comme leur principal rival, Max Verstappen.

Esteban en tête des feuilles de temps pour l’instant avec un tour de 1: 19,672. Toujours agréable à voir! #PortugueseGP pic.twitter.com/tv1qZeVWMw – Alpine F1 Team (@ AlpineF1Team) 1er mai 2021

Leurs premiers tours de vol ont été écourtés lorsque la voiture de sécurité virtuelle a été présentée après que le vent a soufflé sur l’un des panneaux publicitaires au dernier virage. Deux stewards ont couru sur la piste pour récupérer les débris.

Une minute plus tard, la piste était dégagée et Bottas, Verstappen et Hamilton avaient repris de la vitesse et cherchaient à faire leurs premiers tours de piste de la séance. Verstappen a fait un 1: 19,141, Bottas un 1: 19,195 et Hamilton a vu son temps supprimé pour les limites de piste. Son prochain l’a mis P1, un 1: 18,755, un dixième sur Sergio Perez.

Raikkonen a rejoint la liste des spinners sur la piste glissante, effectuant un 360 ′ au virage 8, tandis que Verstappen n’était pas entièrement satisfait de son rival pour le titre, demandant pourquoi Hamilton «recule autant» quand il «a assez d’espace». Cette sauvegarde a clairement fonctionné pour Hamilton alors qu’il abaissait la référence, mais c’était Verstappen qui était en tête avec 20 à jouer, un 1: 18,545 pour le pilote Red Bull.

Comme c’est devenu la norme, la majeure partie du peloton est retournée aux stands à 20 minutes de la fin, a revêtu un nouvel ensemble de pneus tendres et s’est concentrée sur une simulation de qualification. Lando Norris a tourné au virage 3 pour gâcher son tour chaud avec Mazepin qui faisait aussi des allers-retours dans le gravier.

Verstappen est sorti vainqueur avec un 1: 18.489. Hamilton a terminé deuxième, deux dixièmes de moins, avec Bottas troisième.

Perez a terminé quatrième devant Ocon, Leclerc, Sainz et Norris. Pierre Gasly et Raikkonen complètent le top dix.

Fois

1 Max Verstappen Red Bull 1: 18.489 20 tours

2 Lewis Hamilton Mercedes 0.236s 19 tours

3 Valtteri Bottas Mercedes 0.331s 17 tours

4 Sergio Perez Red Bull 0.351s 23 tours

5 Esteban Ocon Alpine 0.371s 17 tours

6 Charles Leclerc Ferrari 0.512s 21 tours

7 Carlos Sainz Ferrari 0.628s 22 tours

8 Lando Norris McLaren 0.783s 16 tours

9 Pierre Gasly AlphaTauri 0.885s 24 tours

10 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 0.926s 24 tours

11 Yuki Tsunoda AlphaTauri 0.996s 24 tours

12 Daniel Ricciardo McLaren 1.093s 17 tours

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.099s 22 tours

14 Fernando Alonso Alpine 1.460s 19 tours

15 Lance Stroll Aston Martin 1.518s 15 tours

16 Mick Schumacher Haas 1.544s 20 tours

17 George Russell Williams 1.638s 16 tours

18 Sebastian Vettel Aston Martin 1.725s 19 tours

19 Nicholas Latifi Williams 2.192s 17 tours

20 Nikita Mazepin Haas 2.201s 20 tours

