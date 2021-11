FP3: Perez en tête de la feuille de temps avec Mercedes loin du rythme

Red Bull semble être un grand favori pour la pole position au Grand Prix du Mexique avec Sergio Perez et Max Verstappen tous deux bien loin des voitures Mercedes en FP3.

Perez a dominé la feuille de temps avec un temps de 1:17,024, près de deux dixièmes plus rapide que le leader du Championnat du monde et coéquipier Max Verstappen, tandis qu’il y avait un énorme écart de six dixièmes sur Lewis Hamilton et Valtteri Bottas respectivement.

Vamos Checo ! 👊@SChecoPerez passe en P1 avec un 1:17.024 #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/67Lrh13Jol – Formule 1 (@F1) 6 novembre 2021

Avant que le FP3 ne démarre sur un circuit ensoleillé de Mexico, il y avait un certain pessimisme concernant George Russell de Williams et Lando Norris de McLaren. Le premier a une perte de cinq places sur la grille après l’installation d’une nouvelle boîte de vitesses sur sa voiture, tandis que Norris rejoindra Lance Stroll et Yuki Tsunoda en fond de grille en raison de pénalités moteur.

Avec l’administrateur à l’écart, il était temps de ramener l’attention sur la piste… mais il n’y avait pas vraiment d’urgence à partir sur ce qui était encore une piste très poussiéreuse. Après 25 minutes de séance d’une heure, il n’y avait que six tours chronométrés au tableau.

Heureusement pour les fans qui regardaient à la télévision et ceux qui remplissaient les tribunes, l’action a finalement commencé à chauffer dans la seconde moitié de la session. À mi-parcours, c’était Charles Leclerc de Ferrari qui menait la course avec un temps de 1:18.213 – mais c’était à cause des conditions de piste qui s’amélioraient tout le temps plutôt que de la Scuderia trouvant beaucoup de rythme supplémentaire du jour au lendemain.

Cette référence a rapidement été dépassée par Verstappen lors de son premier tour chronométré de la journée qui, bien qu’il soit un peu débraillé dans le virage 12, a quand même réussi à ouvrir un écart de près de quatre dixièmes avec le favori et coéquipier Perez.

Bottas a ensuite été le plus rapide dans le premier secteur mais n’a pu que réduire l’écart sur Verstappen à 0,171 seconde lors de son dernier tour chaud.

Verstappen est resté à l’écart pour un deuxième tour d’attaque et a rapidement reconstitué l’écart de quatre dixièmes avec un temps de 1:17,217, soit un dixième de plus que le meilleur temps qu’il avait établi en haut de la feuille de temps FP2 vendredi après-midi.

Hamilton n’a pas réussi son premier tour de simulation de qualification avant les 15 dernières minutes de la séance et, même alors, ce n’était pas très menaçant car il était assez gros à six dixièmes de la P3.

Perez, cependant, avait l’air très compétitif. Même avec du trafic à négocier dans le secteur deux, il a tout de même réussi à passer à +0,055s de son coéquipier. Le Mexicain a rechargé les batteries et a tenté une nouvelle fois, et est devenu violet dans les secteurs intermédiaire et final pour faire perdre à Verstappen la première place de deux dixièmes.

Verstappen s’est lui-même préparé pour une dernière tentative, mais n’a pas trouvé d’amélioration après s’être plaint d’un réel manque d’adhérence.

Dans les derniers tours, il y a eu confirmation d’une nouvelle pénalité moteur avec Esteban Ocon, le dernier pilote à avoir installé un nouveau groupe motopropulseur.

Feuille de temps FP3

1 Sergio Perez Red Bull 1:17.024 15 tours

2 Max Verstappen Red Bull 0.193s 12

3 Valtteri Bottas Mercedes 0.684s 17

4 Carlos Sainz Ferrari 1.005s 20

5 Lewis Hamilton Mercedes 0.651s 14

6 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1.013s 25

7 Daniel Ricciardo McLaren 1.097s 15

8 Pierre Gasly AlphaTauri 1.178s 18

9 Charles Leclerc Ferrari 1.189s 20

10 Lando Norris McLaren 1.288s 16

11 Lance Balade Aston Martin 1.328s 20

12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1.507s 22

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1.532s 19

14 Sebastian Vettel Aston Martin 1.590 17

15 Fernando Alonso Alpin 1.823s 15

16 Esteban Ocon Alpine 1.975s 16

17 George Russell Williams 2.187s 19

18 Mick Schumacher Haas 2.214s 14

19 Nikita Mazepin Haas 3.455s 15

20 Nicholas Latifi Williams 2.289s 12