FP3: Verstappen bien loin de Mercedes avant les qualifications

Max Verstappen a envoyé une déclaration lors des derniers essais au Paul Ricard, terminant sept dixièmes d’avance en tête de la feuille de temps en France.

Le leader du Championnat du monde a réussi un temps de 1:31.300 dans le dernier quart de la séance pour se placer bien devant son rival le plus proche Valtteri Bottas en P2; un Hamilton toujours hors de propos a terminé en P5 avec Carlos Sainz et Sergio Perez capables d’être plus rapides.

Ailleurs, McLaren et Alpine semblent être les mieux préparés du reste car leurs deux voitures ont terminé dans le top 10.

Avec une bonne couverture nuageuse au-dessus du circuit Paul Ricard, la température de la piste était inférieure d’environ 10 degrés à ce que les pilotes devaient affronter vendredi.

Cependant, lorsque le feu de piste est passé au vert, personne n’a immédiatement été pressé de se rendre là-bas et de profiter pleinement des conditions plus fraîches.

Il a fallu 11 minutes pour que le premier pilote apparaisse sur la piste et 25 minutes pour que l’action sur la piste se réchauffe correctement avec la première collection de tours chauds.

Après leurs premières tentatives, c’est Verstappen qui détenait l’avantage avec un temps de 1:32.337 mais il n’avait que 0,009 seconde d’avance sur Bottas. Le Néerlandais n’était cependant pas particulièrement satisfait de son tour, qualifiant son premier effort de « merde ».

Les deux pilotes ont gardé les mêmes pneus tendres rouges attachés pour une deuxième tentative de tour à chaud et tous les deux ont trouvé une amélioration. Bottas a repris la première place avec un temps de 1:32.309 et Verstappen a trouvé trois dixièmes supplémentaires à ce moment-là – mais il a dépassé les limites de la piste au virage 6 et ce tour a été supprimé par la FIA.

Pendant ce temps, Hamilton s’est retrouvé un peu à la dérive de la P1 alors qu’il se retrouvait à 0,358 seconde du rythme avec 25 minutes de la fin de la session. Quelques réparations mineures ont été nécessaires sur le dessous de sa voiture avant qu’il ne reparte pour un autre tour poussé.

Il y a eu une légère amélioration de Hamilton, mais cela n’a pas gêné Bottas en tête de la feuille de temps car il y avait encore un écart de deux dixièmes en jeu. Bottas, quant à lui, a effacé son dernier effort après être sorti de la piste au virage 2.

Hamilton a commencé à reculer dans la feuille de temps alors que Sainz et Perez ont réussi à prendre en sandwich les deux pilotes Mercedes.

Cependant, il ne fallut pas longtemps à Verstappen pour que tout le monde se lève et prenne note alors qu’il se hissait au sommet de la feuille de temps de sept dixièmes. Message envoyé.

Hamilton n’a eu aucune réponse à ce tour accrocheur de Verstappen, 1,2 seconde plus lent sur son effort de suivi, et personne d’autre non plus d’ailleurs.

Avantage Red Bull semble-t-il, en route pour les qualifications…

