FP3: Verstappen devance “ l’incroyable ” Hamilton

Max Verstappen a enlevé les sacs de sable et a frappé l’avant en FP3, le pilote Red Bull qualifiant Lewis Hamilton d ‘«incroyable» – pas pour une bonne raison.

Le feu est passé au vert pour les essais finaux, mais il a fallu cinq minutes avant que l’Espagnol Fernando Alonso ne décide de rompre le silence. Le pilote Alpine a réussi un 1: 21.020 pour la première fois de la session.

Feu vert pour # FP3 et Fernando part pour une course en solo. C’est sa piste à la maison après tout. C’est agréable d’avoir un peu de temps pour lui-même avec @Circuitcat_eng 😉 # SpanishGP pic.twitter.com/YMM2WmOHCr – Alpine F1 Team (@ AlpineF1Team) 8 mai 2021

10 minutes plus tard, il était à la troisième place alors que Sergio Perez frappait l’avant avec un 1: 20.388, Daniel Ricciardo en deuxième position. Ce sont les trois seules fois au tableau.

Ferrari a rejoint la fête sur les pneus tendres avec Charles Leclerc à l’avant, Carlos Sainz P4 avec les deux Alfa Romeo, également sur les Pirellis rouges, deuxième et troisième.

Ricciardo a fait ressortir les jaunes car il s’est trompé au virage 13 et est sorti de la piste.

Valtteri Bottas, Max Verstappen et Lewis Hamilton ont été les trois derniers pilotes à faire leur marque, les coéquipiers Mercedes sur les mous, Verstappen sur les médiums.

Bottas P1, Verstappen P2 puis Hamilton sont allés P1 avec un 1: 18.304, 0.119s de plus sur son coéquipier. Hamilton a accéléré son rythme à 1: 18,117.

Verstappen n’était pas content que Hamilton se soit mis sur son chemin à la sortie du virage 10. «Est-ce encore lui derrière? Incroyable ce gars dans le dernier secteur.

La recrue d’AlphaTauri, Yuki Tsunoda, n’était pas un pilote heureux, se plaignant de messages radio tardifs. Réponse d’AT: “Calmez-vous Yuki.”

Raikkonen, ayant sauté à la septième place, est revenu aux stands avec un pneu arrière droit dégonflé, une grosse coupure dans la gomme.

Kimi est frappé par une crevaison du pneu arrière droit Heureusement, le pilote @alfaromeoracing revient dans la voie des stands 🙌 # SpanishGP 🇪🇸 # F1 pic.twitter.com/VCj0HjJ5JL – Formule 1 (@ F1) 8 mai 2021

Alors qu’il retournait au garage, Lando Norris tournait dans le gravier au virage 10 après avoir perdu l’arrière de sa McLaren.

Red Bull est revenu à l’action après avoir troqué ses médiums contre des pneus tendres. Verstappen est allé sur un avion mais a fait une petite erreur, franchissant la ligne avec un 1: 17.835.

Cela lui a valu 0,235 seconde sur Hamilton avec Leclerc troisième plus rapide, 0,24 seconde de plus. Sainz était quatrième devant Bottas et Norris.

Pierre Gasly, Ricciardo, Raikkonen et Perez complètent le top dix.

En bas de la feuille de temps se trouvaient les deux pilotes Haas, Mick Schumacher ayant de nouveau un avantage sur Nikita Mazepin.

