FP3: Verstappen le plus rapide, Sainz ajoute un autre drapeau rouge

Max Verstappen était l’homme à battre lors des derniers essais du GP des Pays-Bas alors que Carlos Sainz s’ajoutait à la liste croissante des drapeaux rouges alors qu’il l’éliminait au virage 3 incliné.

Alfa Romeo avait un autre pilote dans la voiture pour les derniers essais, Robert Kubica a appelé après que Kimi Raikkonen a été testé positif pour Covid-19 et a dû s’auto-isoler. Il s’agit du premier Grand Prix du pilote polonais depuis 2019 et, comme on pouvait s’y attendre, il était le premier homme en piste, devant passer le plus de temps possible dans la voiture. Un 1:15,854 était son premier pari.

Salut Robert, toujours content de te voir 😊 #DutchGP #F1 pic.twitter.com/DIpGBVcd1i – PlanetF1 (@Planet_F1) 4 septembre 2021

Découvrez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de la Formule 1

Cela a été battu presque immédiatement par Lewis Hamilton. Propulsé par un nouveau moteur Mercedes après la panne du système d’huile de vendredi, il a réalisé un temps de 1:12.010. Avec trois tours dans les cinq premières minutes, il était officiellement égal au nombre de tours qu’il a réussi tout le vendredi après-midi.

Après un bref arrêt dans les stands, Hamilton était de retour sur la bonne voie tandis que son rival pour le titre, Max Verstappen, a choisi de rester dans le garage Red Bull. Lando Norris s’est hissé à la deuxième place, à un dixième du rythme de Hamilton, avec Daniel Ricciardo P3. Étonnamment compte tenu des drapeaux rouges de vendredi, seuls sept pilotes ont affiché des temps dans les 10 premières minutes.

Sebastian Vettel, un autre pilote qui a eu des problèmes de voiture vendredi, s’est trompé au virage 10. Un gros survirage à mi-coin l’a envoyé dans le gravier, mais il l’a gardé hors de la barrière. On ne peut pas en dire autant de Carlos Sainz.

“Désolé les gars, je ne sais pas ce qui s’est passé”, a-t-il déclaré après avoir heurté la barrière au virage 3. Il a perdu l’arrière de son SF21 au virage 2 et au lieu d’aller à gauche dans le virage 3 incliné, il a heurté la barrière. L’avant et l’arrière de la voiture sont endommagés. Les drapeaux rouges étaient sortis avec Verstappen et Valtteri Bottas les deux seuls pilotes sans temps au tableau. Fernando Alonso était en P1 avec un temps de 1:11.705.

Beaucoup de dégâts à la Ferrari de Sainz. Impact avant et arrière avec la barrière.#F1 // #DutchGP pic.twitter.com/LokHc65l6L – Semaine du sport automobile (@MotorsportWeek) 4 septembre 2021

Le feu vert était de retour à 29 minutes de la fin et Verstappen rejoignait ses rivaux avec un ensemble de médiums boulonnés sur sa RB16B. Son premier tour lancé était un 1:11.217. Bottas sur les pneus tendres était 0,008s plus rapide pour passer en P1. Verstappen a riposté avec un temps de 1:10,702, une demi-seconde plus rapide que le tour en pneus tendres de Bottas.

Les pilotes passant aux pneus tendres au cours des 20 dernières minutes, Alonso a été le plus rapide avec un temps de 1:10.670 tandis que Norris est passé à la troisième place, puis a visité le gravier au virage 9, et Esteban Ocon a terminé quatrième, ce dernier signalant un “déploiement problème au virage 11”.

Bottas a été le suivant à passer en P1, Hamilton s’améliorant également mais seulement jusqu’à la deuxième place, avant que Verstappen ne devienne violet, violet et violet pour terminer en tête de la feuille de temps avec 1: 09.623. “Je suppose que le dernier secteur n’ira pas mieux que cela” a été le verdict du Néerlandais.

Kubica a terminé 19e, à 2,5 secondes du rythme. Il était neuvième derrière son coéquipier Antonio Giovinazzi.

Fois

Suivre