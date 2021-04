FPI en Inde: comment les FPI sont cotées en bourse; vérifier dividende, avantages fiscaux pour les investisseurs

La voie d’accès à une inscription de FPI pourrait varier en fonction de l’état de préparation de l’émetteur.

Par Vivek Gupta et Rushank Muthreja

Real Estate Investment Trust (REIT) – le nouveau venu sur les bourses indiennes – offre une opportunité d’investissement passionnante pour les investisseurs et les entreprises, et un moyen unique pour les émetteurs d’accéder au capital. En raison de l’important capital immobilisé dans un portefeuille immobilier commercial, l’inclusion d’actifs commerciaux dans une FPI à la valeur de marché offre aux promoteurs un mécanisme pour libérer le véritable potentiel des actifs. Du côté des investisseurs, les faibles taux d’intérêt réels poussent naturellement les capitaux à la recherche de rendement plus élevés vers des avenues telles que les FPI, sans que les risques associés aux capitaux propres ne soient entiers. L’Inde a connu une certaine activité de FPI, mais devrait en voir beaucoup plus et c’est là que les promoteurs de ces fiducies doivent planifier à l’avance, avant de passer à la structure de FPI, sur plusieurs points, notamment les aspects structurels, commerciaux, juridiques, financiers et réglementaires.

Quels obstacles les émetteurs pourraient rencontrer

Le premier obstacle commun pour les émetteurs serait de mettre en place la structure de FPI optimale qui soit conforme à la réglementation SEBI, et allie les objectifs commerciaux et fiscaux – tels que l’inclusion d’actifs en construction, les évaluations d’actifs, les plafonds d’effet de levier, etc. Structures doit être optimisé pour améliorer le taux de rendement interne (TRI) car il est directement lié à la valeur lors de l’inscription.

Du point de vue de la présentation de l’information financière, l’émetteur du FPI devrait être prêt à faire face à des obligations d’information détaillées, à des évaluations complexes, à des informations financières projetées, à la comptabilisation d’états financiers combinés et détachés et à une myriade de questions d’interprétation susceptibles de se dérouler. . Étant donné la nature unique de certaines de ces questions, cela peut également justifier des consultations avec les organismes de réglementation.

De plus, les mesures de performance telles que le bénéfice d’exploitation net, utilisé à l’échelle mondiale par les FPI, ne sont pas des mesures habituellement reconnues dans le cadre indien et la possibilité de les intégrer à l’information financière nécessiterait des délibérations et des consultations de la part de l’émetteur.

Chemin de la cotation sur les bourses

La voie d’accès à une inscription de FPI pourrait varier en fonction de l’état de préparation de l’émetteur. D’autres axes de travail clés qui feraient partie de ce processus incluraient des activités telles que l’élaboration d’un plan et d’une stratégie globaux (calendrier, choix des actifs, restructuration), l’exécution de la structure optimale, l’obtention de diverses approbations réglementaires, l’achèvement de l’exercice de diligence raisonnable, le lancement roadshows, décider de la taille et des prix de l’introduction en bourse – tout cela et bien plus encore conduirait finalement à la cotation. Le processus impliquerait généralement diverses parties – des banquiers d’investissement, des avocats, des conseillers fiscaux, des évaluateurs, des vérificateurs et des conseillers comptables, des conseillers en médias et des souscripteurs, pour n’en nommer que quelques-uns. Par conséquent, un plan bien pensé, avec suffisamment de pistes et une solide équipe de conseillers expérimentés servirait bien un émetteur.

Le FPI a été une réussite à l’échelle mondiale et est un modèle bien établi que les investisseurs comprennent. À l’échelle mondiale, les FPI sont le principal moyen de lever des capitaux pour les actifs immobiliers. On estime que les REIT représentent plus de 90 pour cent de la capitalisation du secteur aux États-Unis et près de 50 pour cent à Singapour et au Japon.

Une forte appréciation du capital pour attirer les investisseurs

L’Inde a également pris des mesures pour faire des REIT une option d’investissement attrayante. Au cours des dernières années, un cadre réglementaire habilitant a été mis en place, des réglementations strictes telles que la distribution obligatoire de 90% des flux de trésorerie, l’interdiction de l’encours de la dette supérieure à 49% et des exigences de divulgation critiques, associées à la capacité de diversifier , fait des FPI une avenue d’investissement viable.

En Inde, il nous a fallu près de cinq ans pour voir notre première FPI. Après la publication de la réglementation sur les REIT en août 2014, l’Inde a vu sa première cotation en bourse le 1er avril 2019. Environ un an plus tard, en août 2020, un autre grand promoteur immobilier commercial a inscrit son REIT sur les bourses indiennes. D’après notre expérience, ces FPI ont démontré une solide performance – offrant une appréciation du capital d’au moins 7 pour cent de taux de croissance annuels composés et des versements de dividendes trimestriels de l’ordre de 1,8 pour cent à 2,3 pour cent (rendement jusqu’au trimestre clos le 31 décembre 2020) . La pandémie COVID-19 n’a pas freiné l’enthousiasme que les FPI ont créé sur les marchés financiers.

Dividendes et avantages fiscaux pour les investisseurs

Les FPI offrent certains avantages distincts aux actifs locatifs commerciaux de catégorie A et à usage mixte de grande envergure qui recherchent de l’argent pour les institutions.

Premièrement, les réglementations SEBI garantissent de solides normes de gouvernance et de transparence. Une FPI est dirigée professionnellement par des fiduciaires indépendants et un gestionnaire de placements. Les autres exigences en matière de gouvernance comprennent les exigences d’évaluation semestrielle, les obligations d’information, l’approbation des porteurs de parts sur des questions spécifiques, etc.

Deuxièmement, les réglementations sur les FPI prévoyant une distribution obligatoire de 90% des bénéfices en espèces à intervalles réguliers aux investisseurs permettent des rendements réguliers prévisibles pour les investisseurs et aident les investisseurs à rendement à répondre à leurs attentes.

Troisièmement, l’avantage de la répercussion fiscale est important et conforme aux références mondiales – aidant les investisseurs à atteindre leurs seuils de TRI. L’Inde a toujours été une juridiction fiscale élevée avec des impôts spécifiques sur le rapatriement des bénéfices. En revanche, le rapatriement des bénéfices des FPI est libre d’impôt pour les porteurs de parts, à condition que les projets sous-jacents paient des impôts réguliers sous l’ancien régime fiscal. Actuellement, les deux REIT cotées en Inde ont fait usage de cette option.

En outre, dans le récent budget de l’Union 2021, le gouvernement a proposé des mesures favorables aux FPI. Du point de vue fiscal, la retenue à la source sur les dividendes des véhicules ad hoc vers une FPI a été supprimée, ce qui devrait contribuer à réduire les fuites fiscales. De plus, les FPI seront désormais en mesure de contracter des emprunts auprès d’investisseurs de portefeuille étrangers, ce qui facilitera davantage l’accès au financement aux FPI, augmentant ainsi les fonds pour le secteur. Il est également proposé de modifier les dispositions de la Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 («SCRA») afin de reconnaître les véhicules de placement groupés et de reconnaître les parts, débentures et autres titres négociables émis par les FPI comme des «titres». Certaines des autres demandes clés de l’industrie, telles que le fait de ramener la période de détention des unités au pair avec les actions, n’ont pas été abordées dans le budget.

Nous avons une occasion unique de puiser dans ce qui est clairement un vaste bassin mondial de capitaux hybrides – l’histoire de India REIT est bien placée pour donner l’impulsion capitale indispensable à l’économie.

(Vivek Gupta est associé et responsable national – Fiscalité M & A / PE, KPMG en Inde et Rushank Muthreja est partenaire, KPMG en Inde. Les opinions exprimées sont celles des auteurs.)

