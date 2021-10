FPI nets acheteurs pour le 2ème mois consécutif ; investir Rs 26 517 cr en septembre

L’investissement net total s’élevait à Rs 26 517 crore.

Les investisseurs de portefeuille étrangers (FPI) étaient des acheteurs nets pour le deuxième mois consécutif sur le marché indien avec un investissement de Rs 26 517 crore en septembre. Selon les données des dépositaires, les FPI ont injecté 13 154 crores de Rs dans les actions et 13 363 crores de Rs dans le segment de la dette du 1er au 30 septembre. L’investissement net total s’élevait à Rs 26 517 crore. Cela vient après un investissement de Rs 16 459 crore par les FPI en août.

La plupart des principaux marchés émergents ont enregistré des afflux de FPI en septembre, l’Inde enregistrant le plus grand afflux de FPI, a noté Shrikant Chouhan, vice-président exécutif (recherche technique sur les actions) chez Kotak Securities.

La Corée du Sud a bénéficié d’un investissement FPI de 884 millions de dollars, la Thaïlande de 338 millions de dollars et l’Indonésie de 305 millions de dollars, a-t-il déclaré.

« La tendance actuelle indique que les FPI sont désormais prêts à regarder au-delà de ces défis à court terme et à se concentrer sur une image plus large et à long terme », a déclaré Himanshu Srivastava, directeur associé (recherche), Morningstar India.

Les FPI abandonnent lentement leur position prudente et gagnent en conviction sur les marchés indiens.

Le marché des actions indien offre une proposition d’investissement attrayante dans une perspective à long terme. Avec un environnement macro en amélioration et des perspectives positives, les FPI concentrent à nouveau leur attention sur les actions indiennes, a-t-il ajouté.

Les flux de FPI devraient rester volatils sur les marchés émergents, une fois que la Réserve fédérale américaine augmentera le taux, a déclaré Chouhan.

