FPI : un catalyseur qui refaçonne le secteur indien de l’investissement immobilier

Les fiducies de placement immobilier (FPI), qui investissent dans l’immobilier public, sont depuis longtemps un élément de base des portefeuilles diversifiés. Les FPI ont offert des rendements ajustés au risque concurrentiels, des revenus attrayants et une protection contre l’inflation à long terme dans diverses situations de marché. Cependant, étant donné les problèmes structurels qui affectent plus durement les secteurs, notamment les espaces de bureaux, les centres commerciaux régionaux et les centres commerciaux, quelques-uns se demandent si les FPI sont toujours un bon investissement. Nous croyons que la composition changeante du secteur des FPI contribuera à maintenir ces caractéristiques.

Une industrie des REIT plus forte et plus résiliente a également émergé, dirigée par des équipes de direction qui ont appris et mis en pratique de nombreuses leçons précieuses, notamment en ce qui concerne la solidité et la structure du bilan. Cependant, avec l’impact socio-économique de la pandémie, raviver l’intérêt des acheteurs de maison pour même vendre l’inventaire existant était un défi. En fait, cette crise humanitaire a poussé les gens à revoir leur stratégie d’investissement afin d’assurer leur avenir avec beaucoup plus de stabilité financière.

Le livre de Morgan Housel “The Psychology of Money” mentionne une étude sur les habitudes d’investissement menée par les économistes bien connus Ulrike Malmendier et Stefan Nagel du National Bureau of Economic Research, qui a constaté que les décisions d’investissement à vie des gens sont fortement ancrées dans les expériences de ces investisseurs. dans leur propre génération, en particulier les expériences de vie au début de l’âge adulte. Ceci, dans une certaine mesure, explique comment des générations d’investisseurs ont toujours considéré l’immobilier comme un actif incontournable dans leur portefeuille d’investissement. Et parce que l’on est encouragé à faire cet investissement beaucoup plus tôt dans leurs années de revenus, cela se fait souvent en achetant une maison.

Les actifs traditionnels ont encore leur charme. En fait, posséder une propriété est probablement le seul investissement que la plupart des investisseurs averses au risque pourraient envisager par rapport aux marchés boursiers qui peuvent promettre de grands rendements à long terme moins les risques liés aux marchés boursiers. Fait intéressant, la pandémie a provoqué un changement tectonique dans la façon dont les gens considèrent l’immobilier comme un investissement et nous a probablement même rendus moins opposés aux investissements à haut risque qui promettent des taux de croissance supérieurs à l’inflation.

Aujourd’hui, de nombreuses familles à double revenu qui ont investi dans plus d’une propriété pour augmenter leur portefeuille d’actifs à haut rendement se tournent désormais vers les marchés boursiers, que ce soit par le biais des FM ou de la négociation d’actions, comme un moyen possible de maximiser leur richesse. Et pour ceux qui veulent explorer le meilleur des deux, il existe des fiducies de placement immobilier (FPI).

Alors que l’Inde n’a introduit le REIT qu’en 2007, il s’agit d’un objectif d’investissement mondial depuis plus de 50 ans. De plus, compte tenu de la situation géopolitique et du récent changement d’orientation de la Chine vers l’Inde en tant que destination d’investissement privilégiée, l’Inde présente un terrain tout prêt pour le développement des infrastructures commerciales et de fabrication. Forts de cette idée, les investisseurs mondiaux se tournent vers l’Inde pour obtenir de meilleurs rendements et de nombreux fonds internationaux se lancent dans l’investissement immobilier commercial en Inde.

Le gouvernement a soutenu les investisseurs de Real Estate Investment Trust (REIT) dans le pays par le biais de modifications réglementaires qui leur permettent d’investir leur argent plus efficacement et également de mettre à profit leur expérience internationale dans la gestion de REIT. L’annonce récente du budget a également permis de faciliter la participation des investisseurs étrangers de portefeuille et institutionnels dans les REIT indiens en assouplissant les exigences statutaires de financement de la dette.

Les FPI actuellement disponibles en Inde ont déjà montré qu’elles constituent des investissements de qualité adaptés aux personnes à la recherche d’avantages financiers à long terme. Ils ont de meilleures perspectives de sécurité contre la fraude car il est géré par le Securities and Exchange Board of India (SEBI) et divulguent leur portefeuille de capital tous les six mois.

Les données consultées à partir du rapport « The India REIT Opportunity » de JLL de novembre 2020 montrent que les FPI actuelles en Inde constituent une opportunité d’investissement substantielle. Cela suggère également que les gestionnaires de fonds préfèrent également les REIT par rapport aux Infrastructure Investment Trusts (InviTs) sur la base de l’investissement 735 Cr observé en 2020. Avec des investissements provenant d’acteurs étrangers et nationaux dans les REIT, malgré la culture du «travail à domicile», la croissance de ce secteur prévaudra.

Le fait que les FPI se réchauffent en tant que destination d’investissement peut être prouvé par le fait que même pendant l’année 2020 frappée par la pandémie, l’absorption nette de l’immobilier était assez élevée. Il existe également des indicateurs solides qui montrent que l’absorption nette en 2021 sera de plus de 30 millions de pieds carrés. Cela découle des efforts continus d’India Inc vers l’autosuffisance conformément au programme du gouvernement Aatmanirbhar Bharat. Cela alimentera sans aucun doute le secteur immobilier, ce qui renforcera la confiance internationale et nationale dans les FPI.

Alors que nous nous tournons vers la nouvelle normalité, les investissements dans les FPI s’avèrent avantageux pour les investisseurs des marchés émergents comme l’Inde par rapport aux marchés développés. Cela entraînera une augmentation des investissements tant à l’échelle nationale qu’internationale, amenant une infrastructure et une gestion de classe mondiale sur nos traces.

(Par Gopalakrishnan J., directeur exécutif et directeur financier du groupe, Shriram Properties Limited)

