FPS Under Fire Over School Shooting Level, perd l’éditeur

Les fusillades dans les écoles ne sont pas empêchées ou résolues avec plus d’armes à feu. Capture d’écran : Void Interactive

Ready or Not, le jeu de tir tactique à la première personne du développeur Void Interactive qui est entré en accès anticipé il y a quelques jours à peine, ne sera plus publié par Team17. Sur Twitter, Void Interactive a déclaré que la décision « mutuellement convenue » de se séparer est « la bonne voie pour l’avenir » du jeu. Notamment, cela survient quelques jours seulement après qu’un développeur du jeu a indiqué que les futures mises à jour pourraient inclure un niveau défini lors d’une fusillade dans une école.

Actuellement dans Steam Early Access, Ready or Not vous permet de contrôler un membre du SWAT qui, aux côtés d’une équipe de compagnons IA ou de vrais joueurs, doit « désamorcer les situations hostiles et conflictuelles » telles que les prises d’otages, etc. Venant d’entrer en accès anticipé le 17 décembre, il compte déjà plus de 8 500 critiques, pour la plupart positives, et dont beaucoup voient les joueurs appeler le jeu un digne successeur de la série SWAT. Néanmoins, Void Interactive et Team17 ont choisi de se séparer, faisant désormais du FPS tactique un projet indépendant.

C’est un développement curieux, d’autant plus son timing. Lorsqu’on lui a demandé le 19 décembre dans le subreddit du jeu si Ready ou Not devrait avoir une mission de tir scolaire dans la campagne, un développeur de Void Interactive sous le nom d’utilisateur Gruntr a dit « vous feriez mieux de croire que ça va », confirmant tout sauf l’existence prévue de la mission. Trois jours plus tard, le studio se sépare à l’amiable de son éditeur. Bien que cela ne soit pas confirmé, les internautes pensent que c’est à cause de l’inclusion prévue de ce niveau.

Nous avons contacté Void Interactive pour commentaires et nous mettrons à jour si nous avons une réponse.

Pendant ce temps, un porte-parole de Team17 a déclaré à Kotaku par e-mail qu’il souhaitait le meilleur au studio, à la fois dans ses efforts futurs et dans le développement du jeu.

« Team17 Digital et VOID Interactive ont mutuellement convenu que Ready or Not ne sera plus publié par Team17 Digital », a déclaré un porte-parole de Team17. « Nous souhaitons à l’équipe de VOID Interactive tout le meilleur pour l’avenir et le développement continu du jeu. [We] ont [no] d’autres commentaires à ce sujet pour le moment.

On ne sait pas exactement quelle sera la mission de tir à l’école, si elle fait son entrée dans le jeu. Le Discord Ready or Not explose avec des discussions sur le niveau encore hypothétique, certains joueurs suggérant qu’il serait « cool » de jouer, exprimant leurs idées sur ce que cela devrait impliquer et décidant quel équipement ils emporteraient avec eux. D’autres dénoncent l’inclusion possible de la mission, qualifiant ceux qui le demandent de « putain de cinglé » tout en pontifiant sur les raisons pour lesquelles c’est problématique. L’idée de Prêt ou pas à s’aventurer dans le domaine des fusillades dans les écoles n’est cependant pas nouvelle, car un bref instant de la bande-annonce du jeu en 2017 est pris du point de vue de quelqu’un qui se cache clairement sous un bureau dans une salle de classe.

Il est facile de voir pourquoi le sujet est si controversé. Selon l’association à but non lucratif Everytown for Gun Safety, les États-Unis ont enregistré au moins 149 fusillades dans des écoles rien qu’en 2021, soit une augmentation de 55 % par rapport à 2020. scénario que les joueurs jouent dans leurs fantasmes de tireur. Mais Ready or Not ne serait guère le premier jeu à susciter la controverse avec une mission spécifique. En 2009, Call of Duty: Modern Warfare 2 a fait des vagues avec sa mission « No Russian », dans laquelle les joueurs peuvent abattre des civils innocents dans un aéroport. Il y a aussi School Shooter: North American Tour 2012, un mod Half-Life 2 littéralement sur un tireur d’école déchaîné dans les salles de classe.

Il reste à voir si la mission de tournage scolaire de Ready or Not se concrétisera, mais si Void Interactive s’engage dans l’idée, aucun éditeur ne peut désormais empêcher le studio de l’inclure.

[h/t: NME]