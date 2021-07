Fracking vert – RedState ⋆ 10z viral

Dans les plaines reculées et arides de l’Utah, de la fumée s’élève dans le ciel bleu clair et un drapeau américain flotte au-dessus de l’opération complexe d’extraction, de barattage et de combustion.

Seulement, ce n’est pas une opération minière ordinaire. Au lieu de cela, c’est l’une des entreprises de forage «vertes» révolutionnaires de Petroteq, que certains analystes louent comme une solution potentielle de cessez-le-feu au milieu de la guerre entre les défenseurs traditionnels du pétrole à droite et les politiques environnementales de gauche de l’administration Biden.

Selon le président de Petroteq Energy, Jerry Bailey, cela pourrait bien trouver un équilibre nécessaire et réaliste entre les partisans convaincus du pétrole et les soucis du climat.

« Le pétrole ne va nulle part. Mais tous ces marchés de niche – solaire, éolien, hydro-électrique, géothermie. Toutes ces choses peuvent également contribuer à un monde meilleur. Mais ils ne remplaceront pas le pétrole », a-t-il déclaré. « Nous avons suffisamment de pétrole dans le sol – une cinquantaine d’années aux États-Unis. Nous avons une nouvelle technologie, mais même ainsi, l’administration actuelle fait tout ce qu’elle peut pour arrêter toute production d’un oléoduc. »

La fracturation hydraulique – mieux connue sous le nom de fracturation hydraulique – a ouvert la voie à un boom du gaz aux États-Unis, permettant aux entreprises d’atteindre des puits autrefois jugés impossibles. Néanmoins, il nécessite généralement une grande quantité d’eaux usées, rejette du méthane et présente le risque de contaminer l’approvisionnement en eau.

Grâce à une technologie exclusive, Petroteq est « capable de produire du pétrole sans eau, sans bassins de résidus et sans émissions », a noté Bailey. L’entreprise utilise une méthode unique d’extraction des sables bitumineux connue sous le nom de Clean Oil Recovery Technology (CORT) qui raffine le bitume en pétrole brut. Selon les évaluations de Petroteq, le mécanisme breveté peut également extraire jusqu’à quatre-vingt-dix-neuf pour cent des hydrocarbures, ce qui « permet une extraction maximale du bitume tout en ne laissant aucun déchet ».

Dans l’état actuel des choses, le système produit environ 500 barils par jour, l’objectif de productivité étant fixé d’atteindre 5 000 barils d’ici 2022 et le double d’ici 2023. Opérant déjà aux États-Unis, au Canada et en Russie, Bailey a déclaré qu’ils déposaient des brevets CORT en plus de trente autres pays identifiés comme ayant d’importants bassins de sables bitumineux, jetant ainsi les bases d’une refonte de l’industrie plus respectueuse de l’environnement.

En plus de Petroteq, plusieurs autres sociétés investissent massivement dans une fracturation plus écologique. D’une part, Shell a investi des milliards depuis 2016 dans sa division « Nouvelles énergies » axée sur la décarbonisation. Ces dernières années, d’autres entreprises se sont tournées vers le système CleanWave, qui utilise des ions et des bulles chargés positivement pour expulser les polluants ou pour la distillation membranaire. Cette méthode de dessalement facilite les opérations de forage pour réutiliser l’eau sans la diluer initialement avec de l’eau douce.

Pourtant, même avec les percées technologiques, c’est une pente raide à gravir étant donné la position défavorable au pétrole de l’administration.

« L’administration actuelle a un effet négatif certain sur l’industrie pétrolière et gazière. Ils essaient d’arrêter toutes les pratiques nécessaires pour contribuer à la production », a déploré Bailey.

L’objectif politique catégorique du président Biden est de réduire la fabrication de pétrole et de gaz aux États-Unis, ce qui comprend la limitation des droits de forage et l’arrêt des baux sur les terres fédérales, réduisant ainsi l’inventaire mondial des combustibles fossiles sous prétexte de lutter contre le changement climatique.

Mais les fissures sont déjà évidentes. Ces dernières semaines, l’équipe de Biden a imploré le consortium pétrolier de l’Organisation des pays pétroliers (OPEP) d’augmenter l’activité à la pompe afin que les prix du pétrole ne continuent pas à augmenter en raison de sa politique. Mais, jusqu’à présent, l’OPEP et ses partenaires n’ont pas réussi à parvenir à un tel accord, faisant grimper le prix du pétrole à son plus haut niveau depuis six ans mardi dernier.

Et avec la demande incapable de répondre à l’offre alors que les restrictions COVID-19 se relâchent et que les voyages reprennent, ce sont les Américains moyens – et les plus appauvris – qui sont et continueront d’être les plus durement touchés.

« Cela commence à avoir toutes sortes d’effets d’entraînement ; remplir un réservoir d’essence pour soixante dollars est une grosse somme d’argent pour les familles. Cela a un impact sur leur transport, leur nourriture, leur logement », a poursuivi Bailey. “Ce sont ceux dans les tranches de revenus supérieurs qui ne voient pas l’impact de cela comme mauvais parce que cela ne représente pas une part aussi importante de leur revenu.”

La Maison Blanche s’est efforcée de suspendre les nouveaux baux d’extraction sur des terres fédérales et d’ajouter des baux dans des poches de l’Alaska, ce que Bailey considère comme une erreur particulièrement fatale pour les États-Unis compte tenu du potentiel d’exploration de l’État.

Cependant, la flambée des prix à la pompe menace également d’émousser un secteur important de la base électorale démocrate. La flambée des prix de l’énergie – y compris les prix du gaz naturel et du propane – ricoche sur l’augmentation du coût des biens de consommation à tous les niveaux.

Les défenseurs de l’industrie pétrolière mettent également en garde contre le fait que les protocoles de Biden nuisent aux Américains déjà paralysés financièrement et constituent une menace pour la dépendance énergétique et la sécurité nationale des États-Unis – rendant la patrie plus dépendante de régions volatiles comme le Moyen-Orient pour alimenter le pays.

Selon Ken Mahoney, PDG de la société Mahoney Asset Management basée à Wall Street, les politiques de Biden rendent les États-Unis plus dépendants du pétrole étranger et du Moyen-Orient.

« Les énergies renouvelables sont encore secondaires. Il n’a pas fait ses preuves, donc le risque d’échecs de distribution est élevé ; jetez un œil à ce qui s’est passé au Texas alors que leur réseau est tombé en panne pendant plusieurs jours sans que rien ne soit fait », a-t-il souligné. « Il y a un équilibre, mais on ne peut pas se lancer dans les énergies renouvelables. Des millions d’emplois américains dépendent des combustibles fossiles, et par conséquent, notre économie aussi. »

Et le Dr Brenda Shaffer, conseillère principale pour l’énergie à la Fondation pour la défense des démocraties (FDD), a noté qu’il y a également des implications géopolitiques importantes du passage d’un système énergétique basé sur le pétrole et le gaz naturel à un système basé sur l’électricité provenant d’autres sources.

« Cela signifie le passage d’un système énergétique où les États-Unis sont le plus grand producteur à un système où la Chine est dominante grâce au contrôle des minéraux concernés. Une plus grande utilisation de l’électricité signifie des cybermenaces plus importantes. Plus les réseaux et les compteurs sont intelligents, plus il est facile pour les acteurs malveillants de mener des cyberattaques », a expliqué Shaffer. “La restriction de la production de pétrole et de gaz en Occident crée une opportunité commerciale au Moyen-Orient et dans d’autres régions productrices d’énergie.”

Mais il reste à voir si Biden adoptera ou non un juste milieu. Les défenseurs de l’environnement ont déjà averti que des changements modérés ne suffisent pas, avec plus de cinquante groupes exigeant dans une lettre à la Maison Blanche le mois dernier que le commandant en chef « non seulement mette fin aux programmes de crédit-bail fédéraux, mais qu’il arrête le pétrole fédéral existant et production de gaz.

La situation difficile, disent les critiques, est que nous sommes loin d’être une planète sans combustibles fossiles et ne le deviendront probablement pas de sitôt.

Alors, les deux parties vont-elles rester aux extrémités ardentes du spectre, ou des groupes peuvent-ils se réunir pour configurer un meilleur équilibre ?

“Avec cette administration, l’équilibre de Petroteq semble être le meilleur moyen d’avancer car le coût pour l’environnement par rapport à la production réussie d’énergie est un équilibre efficace et productif”, a ajouté Mahoney.