Fraîchement remporté par “Next Tech Titan” aux . Awards, Zenoti décroche 80 millions de dollars, un financement total pouvant atteindre 330 millions de dollars

Le PDG de Zenoti, Sudheer Koneru, accepte le prix Next Tech Titan aux . Awards le mois dernier.

Nouveau financement : Zenoti vient de récolter 80 millions de dollars pour étendre son produit logiciel d’entreprise utilisé par plus de 12 000 spas, salons et autres entreprises de bien-être dans 50 pays. Le financement fait suite à un tour de table de 160 millions de dollars de série D levé en décembre qui a poussé sa valorisation au-delà d’un milliard de dollars et a propulsé Zenoti dans le club d’élite des licornes de Seattle. TPG Capital a réalisé le dernier investissement, qui est une extension du tour de la série D. Le financement total est de 330 millions de dollars à ce jour; La valorisation de Zenoti est désormais proche de 1,5 milliard de dollars.

La technique : Des chaînes telles que European Wax Center, Hand & Stone, Massage Heights, Toni&Guy, Gene Juarez et d’autres utilisent le logiciel de Zenoti pour tout, de la planification aux paiements en passant par l’inventaire. L’entreprise gagne de l’argent en facturant des frais d’abonnement par magasin ; il dispose également d’un service de paiement en croissance rapide. Le chiffre d’affaires a doublé en 2020 et devrait croître de 120 % en 2021. Il prévoit de s’étendre au toilettage et à la remise en forme des animaux de compagnie.

Contexte de l’entreprise : L’ancien directeur de Microsoft, Sudheer Koneru, avait investi dans une chaîne de clubs de remise en forme, de spas et de salons en Inde. Cela l’a exposé aux systèmes dorsaux obsolètes utilisés pour aider les entreprises à fonctionner. Koneru a ensuite fait équipe avec son frère, Dheeraj Koneru, un autre leader de longue date de l’industrie technologique et ancien Microsoftie. Le couple a vendu ses parts dans la société de spas et de salons et a lancé Zenoti, pariant sur une opportunité beaucoup plus importante.

Prix ​​. : Zenoti vient de remporter sa victoire dans la catégorie Next Tech Titan aux . Awards le mois dernier. Les anciens gagnants sont Rover, Convoy, BitTitan, Smartsheet et Outreach, qui ont gagné l’année dernière et viennent de récolter 200 millions de dollars.

“Nous avons pour mission d’aider l’industrie de la beauté et l’industrie du bien-être”, a déclaré Sudheer Koneru lors de son discours d’acceptation. « Nous pensons que c’est une belle industrie parce qu’elle aide les gens à se sentir bien, il ne s’agit pas seulement de bien paraître. Nous aimons l’espace et l’industrie et nous pensons que cela sert un grand objectif dans la vie des gens.