Fraîchement sorti d’une escarmouche juridique, Sony obtient le brevet de la plaque PS5

Si la semaine de Thanksgiving est consacrée à la pose d’assiettes, voici une friandise dont vous pouvez vous régaler : Sony semble avoir obtenu un brevet plus tôt ce mois-ci du United States Trademark Office pour les couvertures de plaques, incitant certains observateurs à spéculer que les plaques PS5 de couleur alternative pourraient être en chantier.

La PlayStation 5, sortie il y a un an, est une drôle de machine. En plus de la console elle-même, elle est flanquée de deux plaques de protection, qui ne sont (officiellement) disponibles qu’en blanc mat. C’est une couleur assez fine (le blanc mat va avec tout), mais les joueurs PS5 ont longtemps demandé la possibilité d’avoir des couleurs alternatives. Étant donné que Sony ne vend pas de plaques officielles, des fabricants tiers sont intervenus, bien qu’ils n’aient pas manqué de problèmes juridiques de la part de Sony.

Le brevet lui-même, daté du 16 novembre 2021 et intitulé «Cover For Electronic Device», est assez mince, mais présente sans équivoque des diagrammes montrant des couvertures pour la PS5. Au cours de 11 croquis de conception, Sony présente les plaques de signature de la PS5, y compris la plaque du haut pour le modèle le plus cher doté d’un lecteur de disque, sous tous les angles possibles.

Aucune couleur n’apparaît dans le brevet, et il n’est pas clair si Sony choisirait même de vendre des plaques potentielles avec des couleurs en premier lieu, ou de quelles couleurs il s’agirait. En mai, Sony a dévoilé deux nouvelles options de couleurs pour le contrôleur DualSense : un noir de jais saisissant et un somptueux rouge foncé. Ceux-ci ont frappé les étagères le mois suivant. Si Sony finit par sortir des plaques PS5 multicolores, il y a fort à parier qu’elles seront disponibles dans ces couleurs – synergie et tout ça.

Sony n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

En février, la société d’accessoires technologiques Dbrand a fortement fait la promotion de ses soi-disant « plaques noires » – des plaques PS5 noir de jais – avec une campagne qui narguait ouvertement l’équipe juridique de Sony. Le mois dernier, Sony a signifié à Dbrand un cessez-le-feu. Quelques jours plus tard, Dbrand a dévoilé la deuxième itération de darkplates, qui comportent un évent et une silhouette élégante qui affleure la console elle-même. (Les plaques PS5 standard de Sony dépassent de la console comme le front à crête manifestement ridicule d’un dilophosaurus.)

Depuis le 19 novembre, la chaîne YouTube officielle de Dbrand a publié une vidéo explicative concernant l’installation de « darkplates 2.0 ». Il compte actuellement moins de 6 000 vues.