Frais d’assurance nationale pour les retraités qualifiés de « gifle colossale » | Politique | Nouvelles

Boris Johnson “secoue la tête” lors du discours de Keir Starmer

Les députés ont voté le projet de loi sur la taxe sur les soins sociaux avec une majorité de 319 contre 248, rompant officiellement leur engagement manifeste de ne pas augmenter les impôts. S’exprimant à la Chambre des communes mercredi, M. Johnson a déclaré: “Nous ferons tout cela d’une manière juste, raisonnable et équitable.”

Mais des critiques ont été lancées contre le Premier ministre de tous les coins de l’éventail politique à la suite de cette décision.

Le chef de l’opposition, Sir Keir Starmer, a fait valoir que le gouvernement devrait introduire un impôt sur la fortune au lieu d’augmenter le montant que les gens ordinaires doivent donner chaque mois.

Sir Keir a fait valoir: “Nous devons demander à ceux qui ont les épaules les plus larges de payer plus, et cela inclut de demander beaucoup plus aux personnes les plus riches.”

Il a ajouté: “Au lieu de cela, le gouvernement place le fardeau principal sur les travailleurs et les entreprises qui luttent pour s’en sortir.”

Les retraités qui ont voté pour M. Johnson en 2019 se sentent trahis par sa décision de maintenir leurs cotisations fiscales alors que la plupart l’ont payé toute leur vie, selon un sondage Express.co.uk.

Lorsqu’on leur a demandé si les retraités devraient être obligés de payer l’assurance nationale pour financer les coûts des soins sociaux, un énorme 87% des électeurs ont dit non dans un sondage de 13 739 personnes organisé du 6 septembre à 17 heures au 9 septembre à 15 heures.

Un lecteur d’Express a écrit : « J’ai 74 ans, j’ai payé mes impôts pour les 50 années où j’ai travaillé à temps plein. N’est-ce pas suffisant ? »

Un autre a déclaré : « C’est vraiment une évidence. Les personnes âgées ont déjà payé leurs cotisations, s’attendre à ce qu’elles payent à leur retraite… est une gifle colossale. C’est presque comme si les conservateurs avaient signé un pacte de suicide commun parce que ces gens ne voteront plus jamais pour eux. Comment le pourraient-ils, alors qu’ils voient leurs retraites déjà pitoyables être pillées par le gouvernement. »

Boris Johnson a suscité la fureur en incluant les retraités dans les cotisations à l’assurance nationale (Image: .)

Certains ont cependant fait valoir que cette taxe est une conséquence directe de Covid que toute personne gagnant un revenu doit payer de manière égale.

Mais l’augmentation de la taxe d’assurance nationale ne doit financer que la récupération de Covid pour les trois prochaines années, après cela, elle doit financer la réforme de la protection sociale qui est nécessaire depuis plus d’une décennie.

L’ancien ministre du gouvernement Jake Berry, qui préside le Northern Research Group des députés conservateurs, a exprimé ses craintes que la hausse de l’assurance nationale ne soit pas une «réforme» des soins sociaux, mais plutôt un moyen pour les conservateurs d’introduire une taxe pour l’utilisation des services du NHS.

Il a déclaré: “Je suis très préoccupé par le fait que cette taxe ne soit pas vraiment une taxe sur la santé et les soins sociaux, mais c’est en fait un cheval de Troie pour une taxe NHS.”

Express.co.uk a également demandé aux lecteurs si la décision de M. Johnson de plafonner les coûts des soins sociaux pour les particuliers à 86 000 £ était une bonne idée.

La majorité des électeurs, 55 pour cent, ont déclaré que les coûts des soins sociaux devraient être totalement gratuits au Royaume-Uni.

Actuellement, seuls ceux qui n’ont pas d’actifs d’une valeur supérieure à 23 250 £ bénéficient d’une aide sociale gratuite.

Une partie importante des voix, 23 %, ont déclaré que les coûts des soins sociaux devraient être plafonnés, mais à moins de 60 000 £, 14 % ont voté pour plafonner le coût entre 60 000 et 80 000 £, tandis que 8 % ont déclaré que le coût ne devrait pas être plafonné. du tout.

Le Premier ministre joue à Connect 4 avec un résident d’une maison de soins à Londres cette semaine (Image: .)

Se référant à la promesse du manifeste conservateur “personne ayant besoin de soins ne devrait être obligé de vendre sa maison pour la payer”, Sir Keir a poussé M. Johnson à lui demander s’il “tenait toujours sa garantie”.

Sir Keir a demandé comment une personne possédant un actif de 186 000 £ (y compris la valeur de sa maison), par exemple, pouvait payer des frais de garde de 86 000 £ sans vendre sa maison.

Le Premier ministre n’a pas répondu directement à ses questions mais a déclaré que son plan traiterait “des coûts catastrophiques auxquels sont confrontés des millions de personnes”.

Un lecteur d’Express a déclaré : « Le NHS est, ou devrait être, financé par l’impôt général, tandis que la sécurité sociale était censée être imputée sur les cotisations à l’assurance nationale.

« Pourquoi moi ou n’importe quel membre de ma génération, né dans les années 1940, qui a payé des impôts depuis 1956, en payer encore plus ? »

