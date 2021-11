Frais de licence de la BBC : les retraités s’en prennent à Boris alors qu’ils demandent de l’aide : « Grand discours, pas de livraison ! » | Politique | Nouvelles

Avec la flambée de l’inflation et les craintes que la Grande-Bretagne ne soit plongée dans une crise du coût de la vie, le gouvernement est confronté à de nouveaux appels pour rétablir l’avantage. On pense que les ministres envisagent un gel de deux ans des frais de 159 £.

La BBC et le gouvernement discutent actuellement du coût de la licence de 2022 à 2027.

Les pourparlers devraient se terminer plus tard ce mois-ci avec les ministres qui examinent comment continuer à financer une diffusion de haute qualité tout en aidant les ménages face à l’augmentation des coûts.

Mais le gouvernement est accusé de ne pas être assez ambitieux.

Les militants appellent les ministres à également faire pression pour le rétablissement des licences de télévision gratuites pour les plus de 75 ans.

Dennis Reed, directeur de Silver Voices, a déclaré à Express.co.uk : « Le gouvernement semble céder à la BBC si la seule concession qu’il demande est un gel de deux ans sur les frais de licence de 159 £ par an.

« 159 £, c’est plus que la pension hebdomadaire de l’État pour des millions de personnes âgées et est franchement inabordable lorsque les prix de l’énergie et des aliments augmentent si rapidement et lorsque le triple verrouillage a été suspendu.

« À de nombreuses reprises, des ministres et des députés conservateurs ont exprimé « une extrême déception » à la BBC pour avoir abandonné le programme de licence gratuite et ont appelé la BBC « à faire plus » pour aider les plus de 75 ans.

« Pourquoi alors n’exigent-ils pas le rétablissement du système de licence gratuite comme prix du maintien du système de licence TV ?

« Nadine Dorries est censée être une ligne dure sur ces questions, mais elle ne nous rencontrera même pas.

« Est-ce un autre problème où le gouvernement parle beaucoup, mais ne livre pas ? »

Le gouvernement ayant rompu son engagement manifeste sur le triple verrouillage des retraites de l’État, M. Reed a averti que de nombreux retraités perdaient confiance dans les conservateurs.

Il a déclaré à Express.co.uk que les conservateurs risquaient de s’aliéner leur base électorale à moins qu’ils ne résolvent les problèmes auxquels sont confrontés les retraités.

La licence de télévision gratuite pour les plus de 75 ans a été introduite pour la première fois par Gordon Brown en 2000.

En 2015, la responsabilité du financement de l’avantage a été transférée à la BBC.

Cependant, depuis l’été dernier, seuls les plus de 75 ans bénéficiant d’un crédit de pension peuvent prétendre à une licence gratuite.

Le diffuseur affirme que restreindre les licences gratuites aux plus de 75 ans qui réclament un crédit de pension était « le résultat le plus juste et le meilleur ».

Le gouvernement reste convaincu qu’il s’agit d’un problème que la BBC doit résoudre.

M. Johnson a précédemment déclaré que le diffuseur devrait « cracher » et couvrir les frais.