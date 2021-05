Frais de promoteur de concert en Floride 18 $ pour les fans vaccinés – 1 000 $ sinon

Les organisateurs de concerts en Floride offrent aux fans vaccinés des prix de billets moins chers pour les événements à venir.

Le groupe Teenage Bottlerocket se produit au VFW Post 39 sur Central Avenue à Saint-Pétersbourg, en Floride, le 26 juin à 19 h. Les participants qui peuvent prouver qu’ils ont un vaccin COVID-19 recevront un rabais de 981 $. Les billets ne coûteront que 18 $ pour toute personne pouvant prouver qu’elle a les deux doses de Modern, Pfizer ou une dose du vaccin Johnson & Johnson.

Les fans non vaccinés qui ne peuvent pas prouver qu’ils ont reçu le coup se verront facturer les frais complets de 999 $.

Le bassiste de Teenage Bottlerocket, Miguel Chen, a déclaré que l’idée de la tarification des vaccins était basée sur une idée du promoteur. “Ce promoteur en particulier à St. Pete avait cette idée que les billets coûteraient 999 $ ou si vous présentez une preuve de vaccination, 18 $”, a déclaré Chen à Spectrum News. “Nous voulions vraiment laisser à chaque promoteur le soin de faire ce qu’il pense être le mieux et d’essayer d’organiser un spectacle en toute sécurité et il a proposé [the] idée et nous l’avons soutenue.

La solution de contournement intervient alors que le gouverneur de Floride Ron DeSantis a interdit les passeports vaccinaux. Mais la tarification des billets en fonction du statut vaccinal ne fait pas partie de l’interdiction du passeport vaccinal, qui englobe les navires de croisière.

«La façon dont le promoteur me l’a décrit, c’est qu’il était comme si Krispy Kreme vous offrait un beignet gratuit ou une réduction si vous montrez votre carte de vaccination», dit Chen. Le groupe a reçu des critiques mitigées sur la politique.

« Nous avons reçu beaucoup de courrier haineux. Beaucoup de gens très en colère », confirme Chen. “Et je pense que beaucoup de gens boycottent nos spectacles qui n’ont jamais entendu parler de notre et ou ne viendraient jamais à notre spectacle pour commencer”, a déclaré le bassiste. “Des gens de notre scène et de la communauté punk rock qui nous connaissent et connaissent bien notre groupe, nous avons reçu beaucoup d’amour et de soutien.”

Le spectacle Teenage Bottlerocket en Floride est le seul où un rabais sur les vaccins est accordé sur le prix des billets. C’est une approche unique pour faire vacciner davantage de personnes contre COVID-19. Certains États comme l’Ohio et l’Oregon offrent des loteries d’un million de dollars à leurs citoyens vaccinés.

Des sociétés comme Krispy Kreme, Dunkin’ Donuts et d’autres offrent des produits gratuits pour prouver la vaccination. Il sera intéressant de voir si cette remise spéciale sur les vaccins s’étend à d’autres lieux en direct en Floride, où les passeports vaccinaux sont interdits.