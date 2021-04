Frais de TPS: ne pas attacher des actifs à la baisse d’un chapeau: SC au fisc

La règle 159 (5) prévoit spécifiquement que le commissaire doit prendre une décision après en avoir donné l’occasion, ont-ils soutenu, ajoutant qu’aucune possibilité de ce type d’être entendue n’avait été donnée à la personne évaluée avant la saisie provisoire.

Alors même que le gouvernement présente la flambée des derniers mois des recouvrements de la taxe sur les produits et services (TPS) comme preuve de mesures anti-évasion efficaces, la Cour suprême (SC) a critiqué mercredi les autorités chargées de la TPS pour une application abusive des droit et «abus flagrant» des dispositions relatives à la saisie des biens des contribuables.

Un banc du SC comprenant les juges DY Chandrachud et M. Shah a noté que «le Parlement avait voulu donner la TPS comme une structure fiscale favorable aux citoyens», mais a qualifié la saisie provisoire de «frappe préventive draconienne». Le tribunal suprême a par la suite réservé son jugement dans l’affaire – Radha Krishna Industries contre État de l’Himachal Pradesh.

Le juge Chandrachud lors de l’audience a également fait remarquer oralement que le fisc ne devrait pas considérer toutes les «entreprises comme étant frauduleuses», et a déclaré que le pays devait sortir d’un tel état d’esprit. «Même quand une taxe de 12 crores a été payée (par Radha Krishna Industries), juste parce qu’une certaine taxe est encore due, vous ne pouvez pas commencer à attacher une propriété. S’il y a aliénation d’actifs ou si la personne évaluée est en liquidation ou en liquidation judiciaire, c’est compréhensible… mais juste parce que vous avez les numéros de compte, vous ne pouvez pas commencer à saisir et même bloquer les créances », a déclaré le juge.

L’audience en appel de la société, fabricant de plomb, contre les pouvoirs de saisie provisoire en vertu de la loi de 2017 relative à la taxe sur les produits et services de l’Himachal Pradesh. L’article 83 de la loi.

Le banc SC a ajouté qu’il était nécessaire d’introduire un mécanisme d’évaluation des agents fiscaux en vue d’inculquer la responsabilité. Il a déclaré que lorsque l’énorme demande fiscale soulevée par le service des impôts est considérablement réduite par le tribunal d’appel ou la Cour suprême, alors l’agent des impôts devrait être rendu responsable.

Le juge Chandrachud a en outre demandé aux agents de trouver un équilibre entre la protection des revenus du gouvernement et le fait de permettre à de véritables entreprises de fonctionner. «Afin de rendre la Loi sur la TPS applicable, le message doit être transmis aux autorités réelles…»

La cour suprême a également écorché la position du service fiscal de HP selon laquelle le fait de donner la possibilité d’être entendu dans le cadre d’une ordonnance de saisie était une discrétion du commissaire concerné. «C’est une loi draconienne et doit être structurée. Les règles stipulent que la personne évaluée aura la possibilité de déposer des objections et de tenir une audience. Les autorités fiscales doivent respecter le mandat de la loi », a déclaré le juge Chandrachud.

L’avocat principal Puneet Bali et l’avocat Surjeet Bhadu, comparaissant pour la société, ont fait valoir que la saisie provisoire des créances commerciales de la société entre les mains de ses clients en vertu de l’article 83 avant toute procédure d’évaluation était manifestement illégale. La règle 159 (5) prévoit spécifiquement que le commissaire doit prendre une décision après en avoir donné l’occasion, ont-ils soutenu, ajoutant qu’aucune possibilité de ce type d’être entendue n’avait été donnée à la personne évaluée avant la saisie provisoire.

«L’opinion à former par le commissaire ou à prendre un cas par l’autorité déléguée ne peut être fondée sur un motif imaginaire, un vœu pieux, aussi louable que cela puisse être. Un tel cours serait illégal en droit », a déclaré la société.

Les autorités de l’État se sont opposées à l’appel, affirmant que l’entreprise avait dûment participé à la procédure au titre de l’article 83. Et une fois ses objections rejetées, l’entreprise n’aurait pas pu revenir en arrière et contester la procédure au titre de l’article 83 uniquement parce que la procédure n’a pas abouti. en la favorisant.

