Frais d’itinérance mobile en Europe : les changements de votre réseau et comment cela vous affecte

C’était peut-être inévitable, mais l’un des effets secondaires du Brexit est que les frais d’itinérance européenne reviennent maintenant pour au moins deux réseaux, certains autres réduisant leurs limites d’utilisation équitable.

Cela signifie que lorsque vous voyagez dans des pays européens, vous devrez peut-être bientôt payer pour utiliser l’allocation de données de votre téléphone ou commencer à payer pour les données une fois que vous aurez atteint un certain plafond, qui n’existait pas auparavant ou était auparavant plus élevé.

Les termes exacts varient d’un réseau à l’autre, et nous n’avons pas encore tous les détails, mais vous trouverez ce que nous savons ci-dessous. Cela vaut également la peine de revenir ici bientôt, car nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus.

Que sont les frais d’itinérance ?

Les frais d’itinérance font référence à un coût supplémentaire que vous payez en plus des minutes de votre contrat téléphonique standard, des SMS et de l’allocation de données lorsque vous utilisez votre téléphone à l’étranger. Les vacanciers accumulant des milliers de livres de factures faisaient autrefois la une des journaux.

Depuis 2017, l’initiative “Roam Like at Home” de l’UE a interdit aux réseaux mobiles de facturer l’itinérance dans les États membres. Cela s’appliquait également aux Britanniques à l’étranger et aux citoyens de l’UE au Royaume-Uni.

Le Brexit a maintenant changé la donne et les citoyens du Royaume-Uni ne sont plus couverts par défaut par « Roam Like at Home ».

Itinérance sur EE

(Crédit image : EE)

L’itinérance à travers l’Europe (autre que l’Irlande) sur EE deviendra bientôt beaucoup plus chère, car la société a annoncé qu’à partir du 1er janvier 2022, elle facturera 2 £ par jour pour accéder à votre allocation habituelle de minutes, de SMS et de données en itinérance. 47 destinations européennes.

C’est un grand changement par rapport à l’itinérance gratuite actuellement proposée, mais cela ne s’appliquera qu’aux nouveaux clients et aux clients en mise à niveau qui souscrivent un plan EE à partir du 7 juillet 2021. Donc, si vous êtes un client actuel, vous pouvez potentiellement retarder l’obtention de ces frais. si vous ne modifiez pas votre plan après cette date.

Un autre moyen d’éviter ces frais consiste à utiliser un pass Roam Abroad de 30 jours, que vous pourrez sélectionner comme avantage sur les plans Smart et Full Works. Il s’agit de forfaits premium et les avantages que vous obtenez ne coûtent pas plus cher, mais choisir cela signifierait vraisemblablement que vous ne pourrez pas profiter de l’un des autres avantages facultatifs.

Si vous n’êtes pas sur l’un de ces forfaits coûteux, vous pouvez également payer 10 £ pour un pass Roam Abroad de 30 jours. Donc, si vous prévoyez de vous déplacer pendant plus de cinq jours au cours d’un mois donné, cela pourrait être une option moins chère.

Il n’y a apparemment pas de plafond ici, ce qui signifie que vous pouvez probablement utiliser jusqu’à un nombre illimité de données (si vous avez un forfait de données illimité) pour ces 2 £ par jour, ou avec le pass Roam Abroad.

Néanmoins, cela coûte plus cher pour la plupart des clients que les approches adoptées par Three et O2 (plus d’informations ci-dessous), et c’est particulièrement décevant étant donné que l’année dernière, EE a affirmé qu’aucun changement n’allait arriver, déclarant : « Nos clients bénéficient de l’itinérance inclusive en Europe et au-delà, et nous n’avons pas l’intention de changer cela en fonction du résultat du Brexit. Ainsi, nos clients partant en vacances et voyageant dans l’UE continueront de profiter de l’itinérance inclusive. »

Kester Mann, directeur de CCS Insight et analyste de l’industrie mobile, a déclaré à TechRadar : « L’itinérance est un terme empoisonné pour les consommateurs après que les voyageurs ont été frappés par des prix exorbitants pendant des années.

“Mais c’est aussi loin du mauvais vieux temps. Les frais de 2 £ par jour d’EE représentent une fraction du coût des vacances dans l’UE.”

Ces modifications s’appliquent à l’itinérance en Autriche, Açores, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, îles Canaries, Danemark, Estonie, Finlande, France, Guyane française, Guyane, Allemagne, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, Guernesey, Hongrie, Islande , Ile de Man, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madère, Malte, Martinique, Mayotte, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal (y compris Madère), Iles de la Réunion, Roumanie, Saint-Marin, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Slovaquie, Slovénie, Espagne (y compris les îles Canaries), Suède, Suisse et Cité du Vatican.

Itinérance sur Vodafone

(Crédit image : Vodafone)

Vodafone a maintenant déclaré aux clients que certains plans verront les clients facturés 1 £ par jour ou plus pour l’utilisation de leurs téléphones dans l’UE. Vodafone a précédemment déclaré qu’il n’envisageait d’apporter aucun changement, mais cela a changé en août 2021.

Vodafone a déclaré que cela aurait un impact sur les nouveaux clients et les mises à niveau sur les « forfaits sélectionnés » à partir de janvier 2022. Les frais commenceront à 1 £ par jour et le coût maximum sera de 2 £ par jour.

Si vous souhaitez utiliser votre quota dans l’UE, vous paierez 2 £ pour chaque jour d’utilisation. Si vous achetez un pass d’itinérance de huit jours ou de 15 jours, ce coût sera réduit à l’équivalent de 1 £ par jour.

“Les clients existants ne seront pas affectés par ces changements tant qu’ils resteront sur leur plan tarifaire actuel, et l’itinérance en République d’Irlande sera toujours incluse pour tous les clients”, a déclaré Vodafone.

Si vous optez pour un forfait Xtra de Vodafone, vous n’aurez pas non plus à payer ces frais. Cela sera déjà couvert par le coût de vos frais mensuels.

Itinérance sur O2

(Crédit image: O2)

À partir du 2 août 2021, O2 commencera à appliquer un plafond de 25 Go aux allocations d’itinérance européenne, ce qui signifie que si vous disposez d’une allocation de données de plus de 25 Go, vous ne pourrez utiliser que jusqu’à 25 Go par mois pour l’itinérance en Europe sans supplément. Coût.

Évidemment, si votre allocation de données nationales est inférieure à 25 Go, vous pouvez utiliser la totalité de votre allocation. Si vous dépassez votre allocation d’itinérance, vous serez facturé 3,50 £ par gigaoctet.

Il convient de noter que les clients disposant de forfaits de données illimitées ont déjà cette restriction et que, selon O2, moins de 1% des clients mensuels payants de l’entreprise sont sur le point d’utiliser 25 Go de données en itinérance de toute façon.

Il est donc peu probable que cela affecte beaucoup de gens, mais cela signifie que si vous êtes un gros utilisateur de données en Europe, les choses pourraient devenir assez chères – bien que O2 vous envoie un SMS lorsque vous approchez de votre limite et à nouveau lorsque vous l’atteignez, donc il ne devrait pas pas de surprises.

Ces modifications s’appliquent à l’itinérance dans la “zone Europe” d’O2, c’est-à-dire l’Autriche, les Açores, la Belgique, la Bulgarie, les îles Canaries, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, la Guyane française, l’Allemagne, Gibraltar, la Grèce, la Guadeloupe, Guernesey, Hongrie, Islande, Irlande, Ile de Man, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madère, Malte, Martinique, Mayotte, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Réunion, Roumanie, Saint-Barthélemy, Saint Martin, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse et Cité du Vatican.

Il n’y a actuellement aucune limite au nombre de minutes ou de SMS que vous pouvez utiliser en itinérance dans ces lieux (dans les limites de votre allocation britannique) et cela restera vraisemblablement le cas après ces changements, car O2 n’a pas dit le contraire.

Itinérance sur trois

(Crédit image: Three UK)

Depuis le 1er juillet de cette année (2021), Three a imposé un plafond de données de 12 Go lors de l’itinérance dans l’UE, où il existe actuellement un plafond de 20 Go. Ce changement aligne le plafond sur ses emplacements « Go Roam Around the World » – ces pays en dehors de l’Europe où Three autorise également l’itinérance gratuite.

Le supplément ne change pas, ce qui signifie que si vous utilisez plus de 12 Go (ou plus que votre allocation de données nationales si elle est inférieure), vous serez facturé 0,3 p par mégaoctet, ou 3 £ par gigaoctet.

Trois n’a parlé que de données ici, donc vous pourrez probablement utiliser autant de minutes et de textes que vous le souhaitez (dans les limites de votre allocation normale).

Les destinations concernées par ces changements sur Trois sont les îles Aland, l’Autriche, les Açores, les îles Baléares, la Belgique, la Bulgarie, les îles Canaries, la Croatie, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, la Guyane française, l’Allemagne, Gibraltar, la Grèce, Guadeloupe, Guernesey, Hongrie, Islande, Ile de Man, Italie, Jersey, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madère, Malte, Martinique, Mayotte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, République d’Irlande, Roumanie, Réunion, Saint Barthélemy et Saint-Martin, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse et Cité du Vatican.

Itinérance sur d’autres réseaux

De nombreux petits réseaux britanniques n’ont pas encore révélé leurs plans, mais nous avons demandé à chacun une mise à jour. Tesco Mobile et Sky Mobile nous ont répondu, et vous pouvez lire les déclarations de chaque réseau ci-dessous.

Mobile céleste

“Les clients de Sky Mobile ne seront pas facturés de frais d’itinérance dans les pays de l’UE et pourront continuer à utiliser leurs données, appels et SMS comme ils le font au Royaume-Uni.”

Tesco Mobile

“‘Nous n’envisageons pas actuellement de réintroduire les frais d’itinérance dans l’UE.”

ID Mobile

« Chez iD Mobile, nous restons déterminés à fournir à nos clients des forfaits de grande valeur qu’ils peuvent utiliser chez eux et dans 50 destinations dans le monde. nécessaire si quelque chose change.

Giffgaff

“Nous, chez giffgaff, sommes au courant que certaines compagnies de téléphone ont réintroduit des changements dans les frais d’itinérance pour ceux qui voyagent du Royaume-Uni vers l’UE. À l’heure actuelle, nous n’avons pas l’intention de réintroduire des frais d’itinérance pour nos membres (ce que nous appelons nos clients) voyageant vers l’UE.”

EE a également confirmé à TechRadar que BT Mobile et d’autres MVNO (opérateurs de réseaux virtuels mobiles) qui utilisent l’infrastructure d’EE, tels que Plusnet Mobile, n’ont pas annoncé les éventuelles modifications apportées à leurs conditions d’itinérance.

Les autres réseaux mobiles du Royaume-Uni, tels que VOXI, n’ont pas encore commenté l’évolution de la situation de l’itinérance, mais nous nous attendons à ce que ce soit le cas dans la plupart des cas.

Notamment, EE est géré par BT, qui possède également Plusnet Mobile, alors ne soyez pas surpris si BT Mobile et Plusnet Mobile voient des changements similaires à EE.

De même, VOXI et Talkmobile appartiennent à Vodafone, et Smarty Mobile appartient à Three.

Sinon, comment éviter les frais d’itinérance à l’étranger ?

La bonne nouvelle est que de nos jours, vous pouvez voyager sans avoir à vous fier uniquement au signal de votre téléphone. Les points d’accès Wi-Fi sont rapides, fiables et partout. Et ils sont faciles à trouver grâce à WiFi Map.

Assurez-vous simplement de désactiver l’itinérance dans vos paramètres. Ne pas passer d’appels ou utiliser Internet ne suffit pas, car votre téléphone pourrait toujours utiliser des données en arrière-plan.

Si vous avez besoin d’une connexion mobile qui est… vous savez, mobile et non attachée à un endroit particulier, vous pouvez acheter des cartes SIM locales dans certains pays. Mais votre téléphone devra être déverrouillé et vous pourriez toujours payer un supplément pour appeler le Royaume-Uni.

À long terme, vous pourriez penser à changer de réseau. Le programme “Go Roam” de Three est l’un des meilleurs pour les globe-trotters, remportant le prix du meilleur réseau U-Switch pour l’itinérance internationale 2020. N’oubliez pas qu’il existe cependant cette nouvelle restriction de 12 Go.

Alors que son contrat Advanced propose la même offre dans jusqu’à 71 destinations – y compris l’UE, les États-Unis et Hong Kong – pour environ 3 £ ou 4 £ de plus par mois.