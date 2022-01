Frais SBI IMPS, NEFT, RTGS 2022 : Tous les détails

Frais SBI IMPS, NEFT, RTGS 2022 : La State Bank of India a augmenté la limite des transactions IMPS de Rs 2 lakh à Rs 5 lakh.

Charges SBI IMPS, NEFT, RTGS 2022 : La State Bank of India a augmenté la limite des transactions IMPS de Rs 2 lakh à Rs 5 lakh. De plus, dans le but d’encourager les clients à adopter les services bancaires numériques, SBI n’a prélevé aucun frais de service sur les transactions IMPS jusqu’à Rs 5 lakhs effectuées via les services bancaires par Internet/les services bancaires mobiles, y compris YONO, a déclaré la banque du secteur public dans un communiqué aujourd’hui.

Dans le cas des transactions IMPS via SBI Branch Channels, il n’y a eu aucun changement dans les frais de service dans les dalles existantes. Cependant, la banque a ajouté une nouvelle dalle de 2 000 000 à 5 000 000 Rs et les frais de service proposés pour cette dalle sont de 20 Rs + TPS à compter du 1er février 2022.

Les frais de service sur IMPS sont conformes aux frais de service sur les transactions NEFT/RTGS, a indiqué la banque.

Frais de service SBI IMPS Online

Aucun frais sur les transactions en ligne de Rs 2 lakh à Rs 5 lakh.

Frais de service hors ligne SBI IMPS

Frais de service SBI NEFT

Frais de service SBI RTGS

SBI est la plus grande banque commerciale en termes d’actifs, de dépôts, de succursales, de clients et d’employés.

