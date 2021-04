Frame pour relancer la collection pour hommes, focus sur les éléments essentiels mis à jour – WWD

Frame a considérablement évolué depuis qu’elle a fait ses débuts il y a neuf ans en tant que marque de denim haut de gamme pour femmes. Aujourd’hui, la société basée à Los Angeles se concentre sur les hommes avec un plan de réorganisation et d’élargissement de la catégorie, à partir de cet automne.

Bien que Frame propose des vêtements pour hommes depuis 2014, la catégorie ne représente aujourd’hui que 10% de son activité globale, qui s’élevait à 250 millions de dollars au détail en 2018. Mais Erik Torstensson, cofondateur et directeur créatif, a pour objectif de faire passer les hommes à 50% de Frame. affaires au cours des prochaines années.

Le plan de jeu est de créer une gamme masculine confortable et sophistiquée destinée à offrir un «système pour s’habiller. Un ensemble de classiques intemporels avec une touche. »

Torstensson a déclaré que la collection sera centrée autour de trois piliers. Il y a d’abord une ligne de denim améliorée qui sera «plus expérimentale» que par le passé, a-t-il déclaré. «C’est de là que nous venons», mais plutôt que les bases qui avaient marqué l’offre jusqu’à présent, «nous allons commencer à la pousser».

Le deuxième pilier est appelé Smart Comfort. Torstensson a déclaré qu’il ne s’agissait ni de streetwear ni de vêtements de sport, mais plutôt de silhouettes innovantes dans des matériaux techniques.

Le troisième est Modern Classics, des pièces intemporelles qui se veulent des éléments constitutifs de la garde-robe pour hommes mais avec une coupe moderne.

Le tissu, l’ajustement et la fonction sont également essentiels à la collection, a-t-il déclaré, avec des fabrications de haute qualité provenant du monde entier, une coupe mince mais pas skinny et des attributs tels que des pantalons infroissables, du cachemire lavable en machine et des jeans antimicrobiens. La palette de couleurs sera généralement neutre avec quelques couleurs pop chaque saison, a-t-il déclaré.

Parmi les looks clés, il y aura des pièces superposées telles qu’un gilet rembourré conçu pour être porté sur un long T-shirt ou sous un manteau, et un blazer rembourré de forme classique mis à jour avec du matelassage à plaques et des boutons-pression cachés. Il y aura des pantalons de tailleur, des pulls en cachemire, un trench, un sweat à capuche mis à jour, un quart de zip et même une veste de moto en cuir.

Pour compléter la collection, Frame élargira sa gamme de chaussures pour inclure une bottine Chelsea moderne en cuir.

Les prix vont de 65 $ pour un t-shirt en jersey et 198 $ pour une chemise oxford à 248 $ pour un chandail à capuchon, 298 $ pour un jean en denim vieilli et 998 $ pour un pardessus en laine / cachemire.

Tout compte fait, Torstensson a déclaré que l’esthétique de la marque sera «sans effort chic» et qu’elle est destinée à plaire à tout le monde, d’un banquier de Greenwich, dans le Connecticut, à un marchand d’art à Saint-Moritz. «Nous voulions offrir à l’homme moderne une sélection de classiques du vestiaire moderne qu’il atteindra encore et encore. Nous essayons constamment de repousser les limites de notre collection pour redéfinir ce que pourrait être la garde-robe moderne d’un homme.

Bien que la ligne ressemble à Theory et à d’autres marques masculines contemporaines, Torstensson a déclaré que l’esthétique était plus proche de celle de la collaboration Zegna / Fear of God. «Ce n’est pas de la théorie, c’est plus de l’acné ou de l’APC, mais l’esthétique est plus calme», a-t-il déclaré. «Nous voulons faire notre propre truc, trouver notre gars et bâtir la confiance. Ce n’est pas facile de se démarquer, mais les gars sont très fidèles à une marque une fois que vous les avez.

Torstensson a déclaré que Frame envisageait de relancer les hommes depuis un certain temps, mais c’est pendant la pandémie que la société a consolidé ces plans. Il fait également suite à l’embauche de son premier directeur général externe, Nicolas Dreyfus, ancien PDG mondial de The Kooples, qui a démarré en mars 2020 et qui rapporte à Torstensson et à son cofondateur Jens Grede. À l’époque, Dreyfus a déclaré qu’il considérait les hommes, ainsi que les sacs et les chaussures, comme de grandes opportunités pour Frame.

Torstensson a admis qu’avant cela, les hommes étaient «le beau-fils oublié», mais avec l’expérience de Dreyfus et son insistance, la société a estimé que le moment était venu «d’accorder aux hommes l’attention qu’elle mérite. Même si nous avons continué à faire des hommes tout au long, ce n’était que du denim. Nous n’avions pas de point de vue clair.

Torstensson a reconnu que «le monde n’a pas besoin de plus de vêtements», mais Frame Men est destiné à «leur faciliter la vie. C’est une question de style et de caractère, pas de mode. »

La collection pour hommes remaniée sera lancée en juillet dans certains magasins de détail Frame – la société exploite 15 magasins aux États-Unis, mais tous ne sont pas assez grands pour accueillir l’assortiment pour hommes. Il sera certainement diffusé sur Greene Street à SoHo, sur Madison Avenue, Melrose à Los Angeles et d’autres, a-t-il déclaré, ainsi qu’en ligne. La collection devrait également être présentée chez Nordstrom, Mr Porter, Ssense, Matchesfashion et d’autres détaillants du monde entier qui vendent la marque.

Il a laissé entendre qu’il y aura des collaborations ainsi que des installations de vente au détail à l’avenir.