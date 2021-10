Fran et Natxo Mendoza, ce vendredi à Vitoria

Euskobox

Depuis mars 2020, aucun match de boxe ou K1 professionnel n’a eu lieu à Vitoria-Gasteiz. Euskobox Il a essayé de promouvoir des événements chaque fois que la réglementation de prévention de la contagion a ouvert une possibilité mais les différentes vagues l’ont empêché à ce jour.

Enfin, le vendredi 22 octobre prochain à partir de 19h15, ouverture des portes à 18h30, l’Iradier Arena de Vitoria-Gasteiz accueillera une soirée qui programmera la boxe et le K1 professionnel ainsi que des cross amateurs. Il y aura trois matchs de boxe professionnelle et quatre matchs de boxe amateur, en plus de deux croix du K1 professionnel et un autre du K1 amateur.

Il y aura une présence d’athlètes locaux dans la plupart des poursuites. En boxe amateur, les jeunes femmes Dorleta Zubeldia (57 kilos) et Ané Barrantes (63 kilos) affrontera des rivaux biscayens, comme Uzuri Arebalo et Hodei Allende. Toujours en boxe amateur, l’actuel champion basque de Gasteiz, Iván Vigo, affrontera Fernando Ajona de La Rioja, tandis que Kato Mendoza aura un difficile adversaire madrilène à 54 kilos, Erik Gómez Moratalla. En K1 amateur, choc d’Alava : Leire Remacha et la déjà éprouvée Nekane Alda s’affronteront pour la victoire dans la limite des 52 kilos.

En K1 professionnel, le combattant de Haro Mikel Sánchez fera ses débuts, qui affrontera le Galicien Adrián Formoso à 69 kilos. Flavius ​​Chiaburu de Gasteiz revient à l’Iradier Arena dans cette discipline contre un rival à confirmer après que l’adversaire prévu, le Biscayen Mohammed Bilal, s’est blessé samedi dernier.

Les temps forts viendront avec la boxe professionnelle. Le spectaculaire poids plume résidant à Salinas de Añana, Abdellatiff Zouhari ‘Tetef’ (2-0, 0 KO), affrontera le dangereux vénézuélien Dionis Martinez (9-27-3, 4 KO) à quatre rounds à la limite des 58 kilos. ‘Tetef’ vient de débuter dans la boxe rémunérée il y a un an à Barcelone après une brillante carrière amateur et compte ses deux combats loués par des victoires.

De son côté, l’invaincu en 11 combats Fran mendoza (11-0, 6 KO), qui compte 6 victoires avant la limite, traversera six rounds dans les 54 kilos avec le Hongrois Joszef Ajtaï (22-19, 14 KO), dans laquelle ce sera la quatrième présentation dans la capitale d’Alava du jeune colombien vivant à Vitoria. La soirée sera clôturée par l’affrontement au poids welter du plus grand des Mendoza, Natxo (43-14-3, 27 KO), six rounds d’avance sur l’expérimenté vénézuélien Hermine isava (10-32, 5 KO).

Les billets sont disponibles à partir de 20 euros sur kulturabizia.eus.

La pesée obligatoire pour les combattants professionnels aura lieu à Puerta Grande Berria, sur la Plaza del Renacimiento à Vitoria-Gasteiz. jeudi prochain 21 à 19h30