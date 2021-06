Fran Garcia remporte le prix du joueur de la saison du Rayo Vallecano

L’ancienne starlette du Real Madrid Castilla, Fran Garcia, a reçu le prix « Mahou Cinco Estrellas – Joueur de la saison » pour ses exploits en prêt avec le Rayo Vallecano dans la division espagnole Segunda.

Muy feliz y orgulloso de poder recibir este bonito premio!

Quiero agradecer a todas y cada una de las personas que han hecho todo esto posible, por ayudarme en los buenos pero sobre todo ayudarme en los malos momentsos.

Gracias a todos!

Ya preparados para el partido de mañana. pic.twitter.com/gFSdjLAGtI – Fran García (@Frangarcia_11) 5 juin 2021

Le joueur de 21 ans a disputé 40 matchs (38 départs) pour le Rayo cette saison, jouant principalement à son poste d’arrière gauche habituel. Il a contribué avec 2 buts et 3 passes décisives dans la campagne en cours.

Le Rayo Vallecano affrontera Leganes demain soir lors du match retour de leur match de demi-finale des séries éliminatoires. Rayo prend une avance de 3-0 au match aller dans le match et cherche à passer au tour suivant dans le but d’obtenir une place de promotion en Liga la saison prochaine.

On ne sait pas ce que l’avenir réserve à Fran Garcia, mais si Rayo Vallecano parvient à être promu en Liga, alors une autre année de prêt – cette fois dans l’élite – pourrait être le choix le plus logique. Fran Garcia a trouvé un bon foyer au Rayo Vallecano et s’il continue à se développer, il pourrait retrouver son chemin au Real Madrid ou être vendu à un club de Liga de niveau supérieur.