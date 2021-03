Fran Hervías, ancien secrétaire de l’organisation Cs, quitte le parti et accuse Arrimadas d’être une « béquille du sanchisme »

Le jusqu’à présent sénateur des citoyens et ancien secrétaire de l’organisation du parti pendant l’étape d’Albert Rivera, a communiqué qu’il quitte la formation « orange » en raison de désaccords avec la direction actuelle du parti dirigé par Inés Arrimadas, qu’il accuse de devenir « encore une béquille de sanchisme »

et rejoint les rangs du Parti populaire.

Cela a été annoncé par Hervías lui-même dans un message sur son profil Twitter officiel, dans lequel il a rendu compte de sa décision en joignant une lettre expliquant les raisons de son départ après les derniers événements à Murcie et dans la Communauté de Madrid.

Quelques heures plus tard, Fran Hervías a révélé dans une interview avec Le monde qui a rejoint les rangs du PP après avoir pris la décision de quitter Ciudadanos. « Je rejoins le PP, le seul projet qui peut battre Sánchez »Explique Hervías.

«Aujourd’hui, Ciudadanos est devenu un parti qui fait partie du problème et non de la solution. Abandonner les valeurs et principes libéraux pour devenir une béquille de plus du sanchisme. « Pour cette raison, j’ai décidé de quitter ma qualité de membre et mon acte au Sénat. En raison de mes valeurs et convictions, je ne peux pas continuer à représenter un parti qui a changé d’idéologie et de principes », dénonce Hervías.

Dans ce texte, l’ancien dirigeant «orange» reconnaît avoir transféré en interne son malaise aux dirigeants éminents de Ciudadanos sur, comme il l’a dit, la stratégie politique qui a «abandonné» les valeurs de défense de la liberté, égalité, solidarité et union.

« Le sanchismo est incompatible avec la liberté Et j’ai donc essayé de le faire voir à plusieurs reprises sans succès », déclare Hervías, qui inculpe le« gang »qui est au gouvernement,« dont le seul objectif est d’anéantir le cadre constitutionnel ».

Un de plus du groupe

Dans ce contexte, il reproche également aux dirigeants actuels de devenir « un de plus du groupe »: « Ciudadanos est né précisément pour affronter ceux qui cherchent à restreindre nos droits et libertés. Sans hésitation ni demi-mesures. Nous ne nous battons pas et ne sacrifions pas autant pour devenir l’un des membres du groupe. »

Hervías continue en assurant que l’Espagne « est déchirée entre être une nation de citoyens libres et égaux ou être le projet disruptif et chaotique du sanchisme « .

Par conséquent, il appelle à un projet politique fort « qui pense plus à l’intérêt général qu’aux votes. « Un projet qui met en œuvre les politiques dont l’Espagne a besoin pour évoluer vers une économie de la connaissance qui nous apporte prospérité et justice sociale, qui défend une Espagne diversifiée mais unie. Un projet qui intéresse l’Espagne être au-dessus de tout « .