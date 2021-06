Fran Lebowitz sait pourquoi Scorsese est en colère contre ‘Taxi Driver’ ⋆ .

Fran Lebowitz contient des multitudes : auteur (avec un bloc d’écrivain vieux de plusieurs décennies), journaliste (Vanity Fair et Interview, et al.), acteur occasionnel (« Law & Order », « Le loup de Wall Street ») et refusnik technologique. Mais sa langue acérée, son esprit incisif et son esprit new-yorkais pur sont ce qui est magnifiquement exposé dans le documentaire Netflix en sept parties « Pretend It’s a City ».

Réalisé par un ami (et peut-être son plus grand fan) Martin Scorsese, “City” lui donne environ 210 minutes pour se prononcer sur tout, du métro à l’argent en passant par les touristes désemparés – et ce n’est tout simplement pas suffisant. Lebowitz a parlé à The Envelope et a creusé dans sa bibliophilie, ce qui irrite Scorsese et se fait parodier dans “Saturday Night Live”.

Comme le documentaire l’indique clairement, vous êtes avant tout un lecteur. Qu’est-ce que vous lisez en ce moment?

Je viens de terminer le nouveau livre de Cynthia Ozick (« Antiquités »). C’est une écrivaine fantastique. C’est un roman très court, surtout en ces jours où les romans ont tendance à faire 7 000 pages.

Je suis content que vous ayez choisi la fiction, car je constate qu’en vieillissant, beaucoup de mes pairs disent qu’ils ne peuvent pas se concentrer sur la fiction.

Il y a quelque chose qui ne va pas chez eux.

Fran Lebowitz dans “Faire semblant que c’est une ville”.

(Netflix)

Donc, malgré ce qui s’est passé dans le monde l’année dernière, était-ce en quelque sorte la réalisation d’un rêve d’avoir autant de temps pour lire ?

Bien sûr, mais ce rêve n’incluait pas la mort de millions de personnes. Il a également été appliqué, et je suis incroyablement résistant à l’autorité.

De qui était l’idée du documentaire ?

C’était l’idée de Marty. Marty veut toujours filmer des choses. Il a fait un documentaire sur moi pour HBO il y a 10 ans, “Public Speaking”. Dès qu’il a terminé cela, avant même qu’il ne soit sorti, il a dit: “Faisons-en un autre.” Cela me parait absurde. J’ai dit : « Si quelqu’un faisait deux documentaires sur la même personne et que cette personne n’était pas George Washington, je roulerais des yeux. Je ne veux pas être la personne sur qui je roule des yeux. … Puis Marty a passé un accord avec Netflix pour faire “The Irishman”, et il l’a mis dans son accord.

Cela doit être flatteur.

Eh bien, je n’étais pas là. Alors, bien sûr, “The Irishman” a pris 150 ans à faire, c’était bien reporté. Ce qui prend du temps avec Marty, c’est le montage, car Marty ne se sent jamais fini. Je vous garantis que s’ils ne le lui avaient pas pris, il serait toujours en train d’éditer “Taxi Driver”. Il est toujours en colère.

À propos de « Chauffeur de taxi » ?

Il m’a dit à plusieurs reprises : « Vous savez ce qui ruine ‘Taxi Driver’ ? La couleur rouge. Le studio ne me donnerait pas assez d’argent pour corriger la couleur rouge, et c’est pourquoi c’est horrible. Je dis : « Tu sais ce qui ne va pas avec ‘Taxi Driver’, Marty ? Rien.'”

Pourquoi vous cliquez tous les deux ?

Pour moi, les grandes amitiés sont émotionnellement – je ne parle pas érotiquement – comme des histoires d’amour. C’est une sorte de truc chimique. Ni Marty ni moi ne nous souvenons où nous nous sommes rencontrés. Mais j’ai remarqué qu’au fil du temps, chaque fois que je voyais Marty à une fête, je passais toujours toute la nuit à lui parler.

Fran Lebowitz et Martin Scorsese dans “Pretend It’s a City”.

(Netflix)

Avez-vous vu le documentaire ?

Je n’ai jamais vu Netflix, car je n’ai pas d’ordinateur et je n’ai pas de connexion Wi-Fi. Mais je l’ai vu 8 millions de fois sous 100 millions de formes différentes [during the production process]. Je n’ai jamais pu supporter de me regarder. Même quand j’étais jeune, je ne me regardais jamais. Je ne sais pas comment les acteurs font cela ; c’est insupportable.

Jusqu’où va le manque de technologie ? Avez-vous le câble ? Une télé ?

J’ai la télévision par câble, et maintenant tout le monde dit : « Fran, ils ne vont pas l’avoir très longtemps ; Qu’allez-vous faire ensuite?” De toutes les choses dont je dois m’inquiéter à l’avenir, ce n’est pas sur ma liste.

Regardez-vous vraiment la télévision ?

Si je suis à la maison et que j’ai le temps, je regarde « Jeopardy ! » Et chaque semaine quand je regarde “Jeopardy!” Je gagne des milliers de dollars et pourtant je n’ai toujours pas d’argent. Je ne réponds pas à mon téléphone pendant « Jeopardy ! » Il y a de nombreuses années, j’ai reçu un coup de fil à l’improviste : « C’est untel, un producteur sur ‘Jeopardy !’ Nous avons juste pensé que vous aimeriez savoir tel ou tel jour, vous allez être une catégorie sur ‘Jeopardy !’ » Et j’étais une catégorie ! C’était l’une des choses les plus brillantes de ma vie.

Regardez-vous autre chose ?

À part « Jeopardy ! » Je ne regarde jamais la télévision délibérément. Je regarde au milieu de la nuit ; Je me retourne parce que je ne peux pas dormir. Et je suis toujours ennuyé s’il arrive à 4 heures du matin qu’il n’y ait pas de « Law & Order ». Je ne sais pas pourquoi il n’y a pas de chaîne « Law & Order ». J’ai fait, genre, 12 « Law & Orders », j’ai joué un juge de mise en accusation et j’ai joué pendant trois minutes. Et quelques fois, j’ai été réveillé par ma propre voix. Je pense: “Oh, tu avais l’air tellement plus jeune quand tu étais plus jeune.”

Fran Lebowitz dans “Faire semblant que c’est une ville”.

(Netflix)

Ensuite, je suppose que vous n’avez pas vu la parodie “Saturday Night Live” de vous et Marty récemment.

J’étais en train de lire à la maison. Les gens ont commencé à m’appeler parce qu’ils l’ont vu. Je ne l’aurais pas regardé même si j’avais su. J’ai dit : « Si vous n’avez jamais fait de caricature de vous, vous pourriez penser que c’est une bonne chose [to be parodied] – mais personne ne les aime.

Je parie que Netflix l’a fait.

Oui, je suppose qu’ils seraient heureux avec ça.

