Fran Mérida intéresse les sons d’Almería et Rubén Pérez pour l’Espanyol

23/06/2021 à 20:51 CEST

On parle beaucoup d’arrivées possibles à l’Espanyol, ce qu’il faut d’abord lier aux départs. En ce sens, selon ‘La Voz de Almería’, Fran Mérida pourrait être l’un des premiers à faire ses valises et l’Espanyol a l’option de Rubén Pérez comme substitut possible dans la moelle épinière.

Comme publié dans le journal andalou susmentionné, l’équipe Indálico serait déjà en contact avec l’environnement du milieu de terrain. Rubi veut apporter à son personnel expérience et caractère, car en défense ils aiment aussi l’option de Jorge Pulido, récemment relégué en deuxième avec Huesca.

Mérida, 31 ans et avec une longue carrière dans le football, est arrivée libre d’Osasuna l’été dernier et a un contrat jusqu’en 2022. Une opération similaire pourrait chercher le club bleu et blanc pour le remplacer s’il part avec Rubén Pérez, qui figure également sur la liste des futurs joueurs d’Almería. Le milieu de terrain met fin à son contrat avec Leganés le 30 juin et n’a pas encore renouvelé. Selon ‘La Grada’, le milieu de terrain encore en sélection s’est offert à l’Espanyol.