Fran promet beaucoup ! Tu n’as jamais vu ça !!!

Bon, on commence par cette grande nouvelle que le groupe Fran est littéralement en train de casser ça, ce duo de jeunes musiciens passionnés par les paroles et les mélodies qu’ils nous ont transmises, fait vraiment un impact et laisse leur empreinte sur la musique industrie.

Fran est un groupe qui a déjà des chansons qui n’ont pas été enchantées car ils parviennent à se lier au public et parviennent à dire dans leurs mélodies ce que nous pensons tous et que souvent nous ne disons même pas. Ce groupe est composé de deux musiciens talentueux, Héctor et Michel, ils ont eu des singles comme « Prófugos », une chanson qui aborde le thème de ce que parfois vous devriez simplement vous accepter, accepter qui vous êtes et oser aimer parce que c’est ce qu’est la vie, une autre chanson que j’adore personnellement et que j’aime écouter, j’en suis même venu à penser à cette personne spéciale qui s’appelle « Plural », une chanson qui sérieusement vous fera sûrement pouvoir quitter ce toxique que nous ne voulons pas dans notre vie.

Mais aujourd’hui, nous allons vous présenter leur nouveau single intitulé « Icónicos », une chanson qui a été créée le 22 octobre par ce groupe talentueux appelé Fran, une chanson qui a été créée avec le clip vidéo officiel le 22 octobre et que le Today it has près de 100 000 vues sur la plateforme YouTube.

Dans la vidéo vous pourrez voir le groupe profiter de son authenticité qui les caractérise tant, nous vous laissons le lien pour que vous puissiez profiter de la vidéo de Fran !! https://youtu.be/3Z-PXHvA49A