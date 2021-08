Fran Townsend, cadre d’Activision, bloque les employés sur Twitter

Au cours du week-end, au milieu de toute l’agitation et de la publicité toxique générées par l’enquête et le procès ultérieur du California Department of Fair Employment and Housing concernant les conditions de travail abusives de l’entreprise, Fran Townsend d’Activision Blizzard a pensé que ce serait le moment idéal pour tweeter « le Problème de dénonciation ».

Pour récapituler, il s’agit d’une femme qui, à la suite de la publication du procès du DFEH, a envoyé un e-mail au personnel le qualifiant de “sans mérite” et a été si largement critiquée qu’elle a été spécifiquement mentionnée comme une cause du débrayage de la semaine dernière, alors qu’elle appelait à son renvoi. de son poste de marraine du réseau de femmes de l’entreprise se multiplient également.

Dans un poste antérieur et plus public avant sa nomination en mars en tant que vice-présidente des affaires générales, secrétaire générale et responsable de la conformité d’Activision Blizzard, Townsend a déjà été assistante du président pour la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme pendant l’administration Bush, où elle était responsable de choses comme :

Elle a été l’un des principaux instigateurs de l’augmentation du « niveau de menace terroriste » national lors de la campagne de réélection de Bush en 2004 sur la base de preuves vieilles de trois ans, une décision de l’époque, le chef de la sécurité intérieure, Tom Ridge, a déclaré plus tard qu’il avait été soumis à des pressions politiques. Le directeur de la prison d’Abou Ghraib, où des personnes étaient torturées, a déclaré qu’il se sentait également obligé d’augmenter la quantité de renseignements issus des interrogatoires à la suite d’une visite de Townsend.

Townsend a ensuite défendu l’utilisation de la torture par l’administration Bush, y compris le waterboarding, la privation de sommeil et la nudité forcée. « Indépendamment de ce que vous pensez sur la question de savoir si le waterboarding est ou non de la torture, des documents juridiques ont été créés et utilisés par des responsables du renseignement de carrière qui ont ensuite mis en œuvre le programme », a-t-elle déclaré lors d’une interview avec CNN en 2009 après que l’administration Obama a déclassifié Bush. -des mémos de l’ère faisant le cas juridique de l’utilisation de la torture par la CIA. « Il y avait des contrôles très stricts sur le programme. Ces personnes se sont appuyées sur elles et, maintenant, les libérer et soumettre ces personnes, ces professionnels de carrière à une sorte d’humiliation et d’opprobre publics, puis le potentiel d’une enquête du Congrès rendra vraiment notre communauté du renseignement averse au risque. »

Compte tenu de tout cela, ainsi que du contenu et du timing de son tweet, la réaction du public n’a pas été positive ! Il a été presque universellement contesté ou moqué, ce qui est attendu, c’est Twitter et ça arrive tous les jours, c’est pour ça que le ratio est là. Mais ce qui est remarquable ici, c’est plutôt de reconnaître qu’elle, en tant que cadre employée dans un poste de direction dans une entreprise en difficulté, avait fait un mauvais tweet et avait répondu en conséquence – en faisant quelque chose comme verrouiller son compte, supprimer le tweet ou simplement ignorer la critique et s’occuper de tout ce que les riches font le week-end – elle a commencé à bloquer systématiquement toute personne, même légèrement critique, de sa décision de partager une histoire sur les dangers de la dénonciation alors que son entreprise est au milieu d’allégations historiquement choquantes portées par des employés témoignant de manière confidentielle.

Cela inclut plusieurs journalistes et développeurs de sociétés extérieures, mais également de nombreux employés actuels et anciens d’Activision Blizzard. Ses employés et ses collègues. C’est maintenant le bon moment pour jeter un coup d’œil aux valeurs fondamentales de Blizzard, dont l’une est « chaque voix compte ».

Les bonnes idées peuvent venir de n’importe où. Blizzard Entertainment est ce qu’il est aujourd’hui grâce aux voix de nos joueurs et de chaque membre de l’entreprise. Chaque employé est encouragé à s’exprimer, à écouter, à respecter les autres opinions et à accepter la critique comme un autre moyen d’avoir de bonnes idées.

Hein.