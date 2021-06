France 3-3 Suisse (4-5 aux stylos): Kylian Mbappe manque un penalty clé aux tirs au but alors que les favoris de l’Euro sont stupéfaits

E

L’uro 2020 a été grand ouvert alors que les favoris français ont été défaits et éliminés par le combat déroutant et brillant de la Suisse qui les a vus remporter une victoire aux tirs au but et se qualifier pour les huit derniers.

Cette soirée à Bucarest a servi à souligner la folie de l’onction des favoris. La France avait déjà remporté ce tournoi dans l’esprit de tant de personnes – y compris cet écrivain – de loin avant qu’un ballon ne soit botté, seulement pour être consumé par le bel éclat du football de tournoi.

Il était difficile de dire si leur implosion était de l’anxiété ou de l’arrogance, mais c’était quand même un spectacle spectaculaire et les autres grandes nations auront les yeux écarquillés en regardant vers Wembley. Une route loin de la France après que leur sortie a été scellée par la star sur laquelle la plupart des espoirs étaient placés, Kylian Mbappe.

L’attaquant a effrayé les Suisses dès le début avec des descentes sur la gauche, mais ils ont tenu bon pour leur propre surprise.

Steven Zuber a récupéré le ballon sur la gauche de Haris Seferovic, a couru vers Benjamin Pavard et a levé un ballon invitant au centre de la surface de réparation française. Malgré les trois défenseurs centraux des Bleus, Seferovic a repoussé un Clément Lenglet bâclé et a dirigé une magnifique tête dans le coin inférieur.

LIRE LA SUITE

L’équipe remaniée de Deschamps, commençant par un troisième de retour, avait l’air ébouriffée et jouait en elle-même.

La forme avait enchaîné les favoris, mais leur attitude était également à des kilomètres. Paul Pogba et N’Golo Kante, invaincus depuis le début ensemble pour la France, offraient à Granit Xhaka et ses compatriotes le poste de milieu de terrain.

Deschamps a rejeté les trois derniers et Lenglet pour un quatre et Kingsley Coman à la pause, mais le même schéma s’est poursuivi.

Encore une fois, c’était Zuber contre Pavard et, encore une fois, Zuber est arrivé en tête – avec un coup de main de VAR. L’ailier suisse a chargé son homologue français et a été piraté. Les appels ont d’abord été rejetés avant que l’examen du VAR n’entraîne une pénalité, bien que la nuit ait été tournée alors qu’Hugo Lloris a plongé pour sauver de l’effort apprivoisé de Ricardo Rodriguez.

En une minute, Karim Benzema a fait déclic avec la touche la plus audacieuse et la plus brillante pour faire vivre la France.

L’attaquant a réussi à invoquer le ballon de Mbappe de loin dans sa foulée, hors du gazon et sur son chemin d’un seul coup magique avant de le faire passer devant Yann Sommer.

Quatre minutes après l’arrêt sur penalty de Lloris, le match était bel et bien renversé.

Antoine Griezmann a récupéré le talon arrière de Mbappe et s’est dirigé vers le deuxième poteau où – encore une fois – Benzema attendait de rentrer chez lui.

À partir de là, tout s’est parfaitement arrangé autour de l’attaquant du Real Madrid, qui était devenu la pièce manquante pour tout rassembler et élever les autres à de nouveaux niveaux.

Pogba, passager en première mi-temps et sans but international depuis la finale de la Coupe du monde en 2018, a décidé de s’approprier un peu l’action avec une touche presque aussi magnifique, mais d’autant plus emphatique, que celle de Benzema pour marquer le troisième .

Le milieu de terrain de Manchester United, toujours meilleur avec son pays, a récupéré un ballon lâche et a envoyé un délicieux effort de curling dans le coin supérieur.

La France ronronnait et dans la fleur de l’âge, puis s’arrêta complètement.

Alors que l’équipe qui les attendait dans les huit derniers, l’Espagne, s’était effondrée de 3-1 plus tôt dans la journée, les favoris ont emboîté le pas, craquant sous la pression d’une équipe suisse renaissante et courageuse.

Seferovic a de nouveau été autorisé à se faufiler dans la défense française sans se faire remarquer pour rencontrer le centre de Kevin Mbabu et mettre les frayeurs sur les favoris. Ils étaient aussi plus qu’effrayés.

Mario Gavranovic a vu un égaliseur émotionnel marqué pour hors-jeu, mais il n’en a pas fini là.

Avec quelques secondes de temps normal restantes et la France s’étendant dans tout le magasin au lieu de rester assise sur leur avance, Xhaka d’Arsenal – qui a explosé après le but de Pogba, le prenant apparemment personnellement – ​​a divisé les champions du monde avec un ballon et a envoyé Gavranovic à travers. Le remplaçant a vérifié à l’intérieur de Presnel Kimpembe, l’homme du PSG laissé au sol, et a fouillé dans le coin inférieur.

La France avait eu 90 minutes pour montrer de quoi ils étaient faits et n’en a utilisé que 30. La Suisse a saisi presque toutes les chances qui se présentaient à elle, ne faisant que passer la plus flagrante.

Pour la deuxième fois en deux matchs épuisants et exaltants, nous sommes passés aux prolongations. La France a perdu Benzema et avait du mal à retrouver son calme alors que l’influence de Xhaka ne faisait que grandir.

Kante et Pogba sont à nouveau à la recherche de l’initiative et le premier a joué à Mbappe, qui a traversé le but mais s’est faufilé dans le filet latéral avant que Giroud ne voit sa tête tardive sauvée et les pénalités signalées.

La Suisse n’avait jamais remporté de tirs au but dans un tournoi majeur auparavant, mais cela a été un été pour les premières pour de nombreuses nations impliquées.

Ils ont mis la pression en allant et en marquant d’abord, bien que Pogba ait répondu en inscrivant son penalty dans le coin supérieur.

Les deux équipes ont échangé des coups sûrs jusqu’à ce que Mbappe, en dessous de la normale ce soir-là, doive marquer à 5-4 mais s’est intensifié et a été arrêté. Étourdi.

La France rentre maintenant chez elle, une myriade de questions engloutissant Deschamps et son puits de talent. Pour la Suisse, l’Espagne attend à Saint-Pétersbourg, où l’on ne peut qu’espérer que le chaos continue.