France battue : Peter Bone dénonce l’échec de Macron à protéger les demandeurs d’asile | Politique | Nouvelles

Le député conservateur Peter Bone a qualifié la gestion des demandeurs d’asile par la France d’embarrassante lors d’une explosion à la Chambre des communes. En parlant au ministre de l’Intérieur Priti Patel, M. Bone a affirmé qu’elle serait complètement gênée de voir échouer un programme de demandeurs d’asile si elle était le président français Emmanuel Macron. Il a souligné que plus de 3 500 hommes, femmes et enfants ont illégalement traversé la Manche britannique vers le Royaume-Uni depuis la France.

Il a noté que c’était à travers l’exploitation de gangs de trafiquants d’êtres humains « méchants ».

Il a déclaré : « Cette année, plus de 3 500 hommes, femmes et enfants ont illégalement traversé la Manche après avoir payé des milliers et des milliers de livres à des gangs malfaisants de trafic d’êtres humains.

« Si la ministre de l’Intérieur était le président de la France, ne serait-elle pas totalement embarrassée par l’échec total du gouvernement français à s’occuper correctement des demandeurs d’asile en France ?

« A tel point que ces demandeurs d’asile risquent leur vie pour fuir la France pour rejoindre l’Angleterre.

Mme Patel a admis qu’elle était d’accord avec M. Bone et a insisté sur le fait que le Royaume-Uni travaillait en étroite collaboration avec son homologue français.

