France contre Allemagne | Euro 2021 : Donc, il y avait une raison pour laquelle Zidane voulait Pogba…

15/06/2021

France a parfaitement entamé son Championnat d’Europe avec une victoire 1-0 sur l’Allemagne mardi soir.

Les Bleus ont eu assez pour battre les vainqueurs de la Coupe du monde 2014, dominant la majeure partie du match et ayant deux buts exclus pour hors-jeu.

De tout le monde sur le terrain, Paul Pogba a brillé le plus dans une excellente performance de la star de Manchester United, montrant pourquoi Real Madrid voulait tellement le signer.

Pogba vient d’un jeu vidéo

Pogba passé longtemps en tant que joueur Zinedine Zidane la plupart voulaient rejoindre son Real Madrid équipe pour ajouter beaucoup de force. Il a tout – qualité, force, tir, timing, puissance – et il a créé le but avec une passe magnifique et innovante pour ouvrir l’Allemagne dont Luka Modric aurait été fier.

L’autre trident français

Kylian Mbappé, Karim Benzema et Antoine Griezmann sont le trident évident, mais leurs trois milieux de terrain ont tout autant impressionné. Didier Deschamps a opté pour le N‘Golo Kanté, Pogba et Adrien Rabiot, et ils ont bien fait au milieu avant que l’Allemagne ne presse et ne leur fasse subir une pression supplémentaire.

La romance estivale de Mbappe et Benzema

Leurs débuts à l’Euro 2020 présentés Mbappé et Benzema avec plus de photos pour l’album de leur premier été à l’étranger ensemble, et ils continuent d’être inséparables depuis leur rencontre avec le camp français. Ils se sont liés pour un beau but seulement pour qu’il soit exclu pour un hors-jeu étroit.

Quel but de Mbappé… mais il a été marqué

Le but annulé Benzema marqué était le deuxième de la soirée, avec Mbappé avoir vu l’un des siens exclu par VAR pour hors-jeu. Il a marqué un excellent but dans le style de Thierry Henry, trouvant le deuxième poteau avec un effort recroquevillé.

Un but contre son camp évitable

Tapis Hummels est de retour dans la configuration allemande, et il a marqué le vainqueur de la France. C’était une erreur que quelqu’un de son expérience aurait dû faire, et sa forme était complètement fausse lorsque la croix est venue vers Mbappé.

Le grignotage de Rudiger

Antonio Rudiger semblait essayer de mordre Pogba en première mi-temps dans l’un des moments les plus étranges du tournoi jusqu’à présent. Personne d’importance n’a vu l’incident, bien qu’il puisse être revu dans les jours qui ont suivi le match.

Del Cerro, une autre success story espagnole

Après Mateu Lahoz‘ en finale de la Ligue des champions et en Belgique contre la Russie, Carlos del Cerro Grande est devenu le dernier arbitre espagnol à impressionner sur la grande scène.