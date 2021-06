France contre Allemagne | Euro 2021 : France vs Allemagne, Euro 2020 EN DIRECT : Score final, buts et réactions alors que la France bat l’Allemagne

in

Bonjour et bienvenue sur ce blog en direct pour le match France vs Allemagne d’aujourd’hui à l’Euro 2020. France et Allemagne commencent leurs campagnes respectives à Munich à la Football Arena Munich, les deux équipes cherchant à prendre un bon départ. Dans ce blog en direct, nous aurons toute la préparation du match du groupe F, avant des mises à jour minute par minute une fois le match lancé.

FRANCE vs ALLEMAGNE, Euro 2020 Score final : 1-0

C’est le début de notre blog en direct France vs Allemagne, avec les entrées les plus proches les plus récentes. Alors, suivez-nous pour le deuxième match de l’Euro 2020 du groupe F.

Classement du Groupe F après la victoire de la France sur l’Allemagne

Le groupe F a débuté mardi soir, le Portugal battant la Hongrie et la France prenant le meilleur sur l’Allemagne. Voici à quoi ressemble le Groupe F après la première journée.

Paul Pogba a été l’homme du match

Louange à Mbappé

Michael Ballack sur UEFA.com : “Au cours de la seconde mi-temps, la France a eu deux très bonnes occasions de contre-attaque où la chance était de notre côté. Vous pouvez facilement perdre le match deux ou trois à zéro. Mbappé a été exceptionnel aujourd’hui.”

Parlons de la défense

Roy Keane sur ITV : “Nous avons passé toute la nuit à parler des joueurs offensifs de la France, mais encore une fois une feuille blanche. C’est une défense qui peut leur faire gagner le titre. Ils sont brillants à l’arrière.”

La France était prête

Le sélectionneur de la France Didier Deschamps à M6 : “Nous avons joué un grand match contre de très bons adversaires. Je savais que mes joueurs seraient prêts et nous étions prêts pour le combat. Nous n’étions pas loin de marquer le deuxième but qui nous aurait mis en sécurité, mais nous n’avons pas souffert autant en deuxième mi-temps. C’était un match solide avec de la qualité et du talent. “

Enregistrement indésirable

L’Allemagne a subi pour la première fois une défaite lors de son premier match de championnat d’Europe.

TEMPS PLEIN : France 1-0 Allemagne

Malgré tous leurs efforts en seconde période, l’Allemagne a succombé à la France grâce à un but contre son camp de Mats Hummels. Les Bleus se sont montrés dangereux en contre-attaque notamment et ont eu deux buts exclus pour hors-jeu. L’Allemagne a quant à elle raté de nombreuses occasions mais n’a jamais vraiment testé Hugo Lloris au cours du match.

Minute 90 : Six minutes ajoutées

L’Allemagne a un peu de temps pour égaliser avec un jeu retardé en raison d’une blessure à Rabiot.

Minute 85 : But refusé !

La France pensait avoir son deuxième grâce à l’attaquant du Real Madrid Karim Benzema. Pogba a joué Mbappe au but et l’homme du PSG a couru dans le but et a permis à Benzema de taper. Cependant, la passe initiale de Pogba a vu Mbappe juste hors-jeu.

Minute 78 : Quel tacle !

Mbappe dépasse Hummels dans la surface de réparation et juste avant qu’il ne soit sur le point de tirer, le défenseur allemand a produit un tacle brillant pour prendre le ballon à l’homme du PSHG.

Rudiger a-t-il essayé de mordre Pogba ?

La première mi-temps relativement calme entre l’Allemagne et la France s’est terminée par un peu de controverse alors qu’Antonio Rudiger semblait tenter de mordre Paul Pogba. L’HISTOIRE COMPLÈTE ICI

Minute 71 : l’Allemagne met la pression

La France est coincée dans sa moitié avec l’Allemagne en contrôle total. Le seul problème est que les Allemands ne progressent pas contre Kimpembe et Varane, les deux défenseurs centraux français ont été solides à l’arrière.

Minute 66 : Mbappé hors-jeu

Un but brillant de Mbappe, mais il était hors-jeu dans la préparation et donc il a été exclu.

Kylian MbappeMatthias Hangst / POOL.

Minute 60 : le meilleur sort d’Allemagne

L’Allemagne a amélioré son jeu au cours des 10 dernières minutes. Pousser les hommes vers l’avant alors qu’ils cherchent à égaliser. Muller a bloqué un bon tir et Pavard a été rattrapé par Gosens alors qu’il tentait une tête.

Minute 54 : Chance de Gnabry

L’Allemagne devrait être à niveau. Un centre en profondeur de Gosens trouve Gnabry qui, sans marque, frappe le sol et le ballon rebondit sur la barre transversale de Lloris. Un vrai dépaysement pour la France.

Minute 52: Rabiot fermer

Adrien Rabiot se place derrière la défense allemande en déjouant le piège du hors-jeu et frappe l’extérieur du poteau de sa frappe.

Début de la deuxième mi-temps

Aucun changement pour les deux équipes. Verrons-nous un but de l’Allemagne ? Ou la France va-t-elle étendre son avance ?

Thomas MullerKai Pfaffenbach / POOL.

Mi-temps : France 1-0 Allemagne

Après une première 10 minutes tendue, le match s’animait et c’était la France qui marquait le premier but, grâce à Mats Hummels transformant le ballon dans son propre filet. L’Allemagne a eu 50% de possession de balle mais n’a pas encore réussi à tirer cadré.

Minute 40: L’Allemagne a besoin de quelque chose de plus

Lucas Hernandez et Joshua Kimmich se brouillent avec le Français en insistant sur le fait qu’il a été frappé au visage par l’Allemand. Il l’était, mais c’était complètement accidentel.

Minute 35 : Chance de Gundogan

Une belle opportunité pour Gundogan. Serge Gnabry s’en sort bien et parvient à remettre le ballon dans la surface, il revient à l’homme de Manchester City qui ne peut que le mettre à côté.

Minute 30 : Lloris confortable

L’Allemagne a été bonne depuis qu’elle est passée derrière, mais elle n’a pas encore testé le gardien de but français Hugo Lloris. L’Allemagne a un léger avantage avec la possession mais n’a pas encore réussi à cadré.

Minute 25 : réaction de l’Allemagne

Robin Gosens flotte dans un centre vers Thomas Muller, mais l’homme du Bayern Munich ne peut que mettre le ballon au large. Toni Kroos a alors une chance sur un coup franc juste à l’extérieur de la surface de réparation qu’il fracasse dans le mur.

L’Allemand Mats Hummels marque contre son campAlexander HassensteinAP

Minute 20 : BUT DE FRANCE

Un ballon fouillant au-dessus de la défense allemande dans le chemin de Lucas Hernandez sur le côté gauche, et le centre bas du défenseur est tiré à travers le but et est projeté dans son propre filet par Mats Hummels. C’est le tout premier but de l’Allemagne aux Championnats d’Europe. France 1-0 Allemagne.

Minute 15 : Premier avertissement de France

La France a montré les premiers signes de la menace qu’ils représentent. Pavard atteint d’abord la ligne de but et son centre bas est retiré en corner. Puis à partir de la pièce arrêtée résultante, Pogba se dirige à bout portant.

Paul Pogba à la tête deFranck FifeAP

Minute 10 : Pas de débit

Pas encore beaucoup d’action à Munich car les deux équipes s’éprouvent. La France a cependant commencé à avoir un peu plus le ballon après le premier sort de l’Allemagne.

Minute 5 : Bon départ depuis l’Allemagne

Cinq minutes après le début du match, l’Allemagne est sur le devant de la scène, gardant bien le ballon et, surtout, loin de la France. Havertz, Muller et Gnabry en première ligne allemande semblent être en rotation constante.

21h00 CEST : coup d’envoi !

France vs Allemagne est en cours à Munich alors que les poids lourds du groupe F s’affrontent.

20h45 CEST : Distin excité par la France

Sylvain Distin à BBC Radio 5 Live : “Je serais heureux d’une victoire 2-1 pour la France. L’équipe est un mélange de personnalités, Karim Benzema a rejoint l’équipe nationale et est un joueur incroyable juste en raison de sa qualité et de ses performances pour le Real Madrid saison après saison.

“La France est titulaire de la Coupe du monde et cela ne peut être qu’excitant de les regarder en ce moment. La France est dans une position où elle gagne, peut-être favorite, et commencera le match en pensant qu’elle va gagner. Elle ne veut pas être défensive. fort, juste offensivement fort. L’équipe allemande en ce moment est en train de se reconstruire et veut gagner en confiance.”

Supporters de FranceKai Pfaffenbach / POOL.

20h30 CEST : Ballack se méfie de la France

Michael Ballack à UEFA.com : “L’Allemagne est suffisamment confiante pour savoir ce qu’elle peut faire, mais quand l’autre équipe est championne du monde, il faut avoir un œil sur elle. Surtout la force de leurs joueurs individuels, qui sont exceptionnels et mondiaux classer.”

20h15 CEST : Neuer tonne

Manuel Neuer atteindra 100 sélections pour l’Allemagne lorsqu’il affrontera la France, le premier gardien allemand à le faire. L’équipe que Low a choisie est également la plus ancienne équipe d’Allemagne – 28 ans, 347 jours – à démarrer un tournoi majeur depuis l’Euro 2000 – 30 ans, 86 jours.

Le gardien de but allemand Manuel NeuerMatthias HangstAP

Compositions officielles France vs Allemagne

Les nouvelles de l’équipe sont arrivées et il y a peu de surprises dans les deux camps. Karim Benzema est pour la France aux côtés de Mbappe, et le buteur de la finale de la Ligue des champions Kai Havertz est à l’avant pour l’Allemagne.

Allemagne XI : Neuer, Rudiger, Hummels, Ginter, Gosens, Gundogan, Kroos, Kimmich, Gnabry, Muller, Havertz

France XI : Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez, Kanté, Pogba, Rabiot, Griezmann, Mbappé, Benzema

Histoire récente de la France contre l’Allemagne

La France et l’Allemagne se sont affrontées à de nombreuses reprises au cours de l’année, et les Bleus ont battu l’Allemagne en demi-finale de l’Euro 2016. Depuis, ils se sont rencontrés trois fois, faisant match nul à deux reprises et la France remportant l’autre.

Composition probable France vs Allemagne

Possible France XI : Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Kanté, Pogba, Rabiot, Griezmann, Benzema, Mbappé

Possible Allemagne XI : Neuer, Ginter, Hummels, Rudiger, Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens, Havertz, Muller, Gnabry

Où se déroule France vs Allemagne ?

Le match de l’Euro 2020 Groupe F entre la France et l’Allemagne se tiendra à la Football Arena de Munich, avec un coup d’envoi à 21h00 CEST.

Comment et où regarder et diffuser la France contre l’Allemagne à l’Euro 2020 ? Et quelle est l’heure de début ?

le France contre Allemagne le match commence à 21h00, heure locale, CEST. Pour ceux du Royaume-Uni, il est 20h00 BST et pour ceux de la côte est des États-Unis, l’heure de début est 15h00 EDT. En ce qui concerne la façon de regarder ce match à la télévision ou de le diffuser en ligne, ce sera sur ITV au Royaume-Uni et également sur le service ITV Hub. ESPN a les droits aux États-Unis, alors qu’il sera sur Optus en Australie, SuperSport en Afrique du Sud et Cuatro en Espagne.