Karim Benzemale retour au France l’équipe n’a pas été aussi fructueuse que Didier Deschamps On pouvait s’y attendre en termes de buts marqués, l’attaquant du Real Madrid n’ayant pas réussi à reproduire sa forme de Los Blancos avec Les Bleus.

Après avoir marqué jusqu’à 30 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid, Benzema a été appelé par Deschamps joindre France pour la première fois depuis plus de cinq ans.

Benzemale retour de s’est enthousiasmé à la fois France coéquipiers et les fans, qui étaient ravis de voir le trident offensif le plus puissant du continent en action avant le Championnat d’Europe 2020, car l’attaquant du Real Madrid devait former un partenariat solide avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann à l’avant.

Aucun but depuis le retour de la France

Deschamps n’a pas hésité à donner Benzema le signe de tête dans son France‘s premier match après le retour du joueur de 33 ans. Benzema a commencé contre le Pays de Galles mais n’a pas réussi à faire inscrire son nom sur la feuille de match car il a raté un penalty Francevictoire 3-0.

L’attaquant français a été inclus dans la formation de départ pour le match suivant contre la Bulgarie mais a dû être remplacé après s’être blessé légèrement, ce qui a rendu douteuse sa présence lors du match d’ouverture de l’Euro 2020 avec l’Allemagne.

Benzema récupéré à temps pour le match à Munich et a commencé aux côtés Mbappé et Griezmann en attaque, mais il n’a pas réussi à toucher le fond des filets dans un autre match.

Les Bleus a remporté une victoire 1-0 sur l’équipe de Joachim Low mais n’a pas réussi à vaincre la Hongrie à la Puskas Arena lors de leur deuxième match de l’Euro 2020. France dominé le ballon dès le départ, avec Benzema gaspiller une énorme chance de donner Les Bleus la tête en début de match.

Hongrie marqué au compteur juste avant la pause et, bien que Griezmann égalisé en seconde période, France n’a pas réussi à effectuer un retour, avec Benzema étant remplacé par Olivier Giroud avec 14 minutes à parcourir.

Dans leur quête du trophée du Championnat d’Europe 2020, France besoin Benzema de retrouver sa forme au Real Madrid et il reste à voir s’il y parviendra dans les matchs restants.