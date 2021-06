France | Euro 2021 : la nuit de Pogba en chiffres

France sorti victorieux de la bataille contre Allemagne mardi, une nuit qui a vu Karim Benzema retourner à la équipe nationale de France. Tous les deux Benzema et Kylian Mbappé avaient chacun un but exclu pour hors-jeu et les deux ont eu du mal à combiner de la même manière que lors des deux matchs amicaux d’échauffement.

Les trois premiers trio de Benzema, Mbappé et Antoine Griezmann récupéré le ballon sept fois – un bon total dans un match où Joachim Bas mis en place pour essayer d’empêcher le trio de jouer.

Paul Pogbaest en duel avec Toni Kroos au milieu de terrain central était spectaculaire. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes. C’était Pogba qui a joué la passe avec l’extérieur de son pied pour Lucas Hernandez qui finirait par finir dans Allemagne‘s net, gracieuseté d’un Tapis Hummels propre but.

Pogba touché le ballon quelque 78 fois, un chiffre bien supérieur à celui du reste de ses coéquipiers au cœur de Francele milieu de terrain.

Il était aussi le joueur qui a joué le plus de ballons, jusqu’à 20 dans le jeu, dont 13 réussis. Pogba a également récupéré le ballon à 12 reprises – trois de plus que le deuxième Adrien Rabiot.

Pogba semble prendre vie en jouant dans des tournois majeurs pour France. Dans le football de club, il n’a pas l’air du même joueur. À chaque tournoi, de plus en plus de rumeurs sur son avenir surgissent et Euro 2020 ne sera probablement pas différent, car il entame la dernière année de son contrat au plus Manchester United.

Plusieurs clubs semblent intéressés par Pogba, mais il a précisé qu’aucune décision ne sera prise avant la Championnat d’Europe. Pendant ce temps, son prix continue d’augmenter après des performances comme celle-là.