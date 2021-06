France | Euro 2021 : Pourquoi Pogba est-il meilleur pour la France que Manchester United ?

On en parle si souvent que c’est presque devenu un cliché, mais il a certainement une base solide de quelque chose de réel : Paul Pogba semble un meilleur joueur dans le bleu de France que le rouge de Manchester United.

Pour Les Bleus, le milieu de terrain est l’une des stars des champions du monde en titre et favoris actuels de l’Euro 2020. Pour Uni, il a eu du mal à se faire une place dans l’équipe et à être à la hauteur du battage médiatique.

Il existe plusieurs réponses possibles à cette énigme et chaque facteur joue probablement un rôle.

Premièrement, il y a la question du statut. Didier Deschamps n’a aucun scrupule à construire son milieu de terrain pour en tirer le meilleur parti Pogba. Le joueur lui-même a reconnu qu’il avait plus de liberté pour France.

Pendant ce temps, pour Manchester United, Bruno Fernandes est le talisman au milieu de terrain, étant donné cette licence offensive et créative qui Pogba pourrait en bénéficier. Ole Gunnar Solskjaer a déployé le Français différemment dans un double pivot et même en large.

Ne pas se voir offrir – ou avoir gagné – un statut au sein de l’équipe qui exige qu’il soit utilisé dans sa position la plus efficace se rapporte au facteur suivant : son rôle pour France lui va mieux.

Pogba contre Bruno Fernandes

Le plus souvent utilisé par Solksjaer dans un double pivot à côté Scott McTominay ou alors Fred, Pogba a une certaine licence pour aller de l’avant mais la plupart assument également des tâches défensives considérables. Bruno Fernandes, en tant que n ° 10, le milieu de terrain a la liberté de se promener dans le parc pour le diables Rouges.

Pendant ce temps, pour France, Pogba a un rôle plus offensif. N’Golo Kanté joue le rôle de maintien, permettant Adrien Rabiot et Pogba monter et descendre. Cela convient Pogba et lui permet de montrer les qualités que nous savons qu’il a.

Kanté est le prochain facteur clé. L’homme de Chelsea reçoit des éloges en ce moment et à juste titre : sa capacité à lire le jeu et à couvrir autant de terrain libère des joueurs comme Pogba et leur permet d’exceller.

À Manchester United, Pogba n’a tout simplement pas ce niveau de joueur à côté de lui au milieu de terrain. Pour autant McTominay continue de s’améliorer et a fait beaucoup pour gagner sa place, il ne peut être comparé à Kanté, que ce soit tactiquement ou en termes de capacité.

Cela laisse Pogba pour Uni jouer dans un rôle qui ne tire pas le meilleur parti de lui, avec des coéquipiers inférieurs à ses côtés et n’étant pas le milieu de terrain le plus offensif de l’équipe. Il est donc tout à fait logique que nous ne voyions pas la même version de Pogba pour son club comme nous le faisons pour France.

Le mythe du débat Pogba

Là encore, ce débat a sa part de mythe qui s’y rattache. La saison dernière Pogba a contribué six buts et neuf passes décisives en 42 matches pour Manchester United.

Dans son entièreté France carrière – 81 sélections – il compte 10 buts et huit passes décisives. Des statistiques simples peuvent être trompeuses, mais à première vue, il ne semble pas que Pogba est en fait plus efficace pour son équipe nationale que pour le diables Rouges.

Il y a certainement un argument à faire valoir que cette question a été exagérée par certains récits médiatiques. Pogba ça a l’air mieux pour France, mais ce n’est pas un déplacement sismique et les raisons sont assez simples.

Sont-ils simples à résoudre ? C’est pour Solskjaer décider dans les prochains mois, avec Pogba entrant dans les 12 derniers mois de son contrat à Old Trafford.