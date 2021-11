29/11/2021 à 17:04 CET

Le gala de Ballon d’Or 2021 qui récompense le meilleur footballeur de l’année aura lieu à Paris ce lundi 29 novembre, à partir de 20h30. La cérémonie, qui n’a pu avoir lieu l’an dernier en raison du Covid-19, revient avec un bonne nouvelle, puisque deux nouveaux prix seront décernés lors de la cérémonie. De plus, les noms du meilleur jeune joueur de la saison dernière et le nom du meilleur gardien de but seront également connus.