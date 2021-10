France Football snobe (encore) les joueurs du Bayern Munich dans le top 30 du Ballon d’Or

France Football a annoncé sa liste des 30 meilleurs (nominés pour le Ballon d’Or), et le nombre de joueurs du Bayern Munich qui l’ont fait s’élève à un total de 1. Robert Lewandowski et c’est tout. Il y a pas mal de joueurs en dehors du candidat évident du Ballon d’Or (favori, dans mon livre) qui méritent une place dans le top 30. Ils ont été parmi les meilleurs au monde à leurs postes, et France Football non les reconnaître est carrément irrespectueux et décevant.

Voici la liste complète des joueurs qui l’ont fait :

Raheem Sterling (Manchester City) Gianluigi Donnarumma (PSG) Mason Mount (Chelsea FC) Luis Suarez (Atletico Madrid) Romelu Lukaku (Chelsea FC) Simon Kjaer (AC Milan) Gerard Moreno (Villarreal) Cesar Azpilicueta (Chelsea FC) Harry Kane (Tottenham) ) Nicolo Barella (Inter Milan) Ruben Dias (Manchester City) Giorgio Chiellini (Juventus) Leonardo Bonucci (Juventus) Lautaro Martinez (Inter Milan) Riyad Mahrez (Manchester City) Luka Modric (Real Madrid) Pedri (FC Barcelone) Kylian Mbappe (Paris) Saint-Germain) Erling Haaland (Borussia Dortmund) Neymar (Paris Saint-Germain) Mohamed Salah (Liverpool) Cristiano Ronaldo (Manchester United) Bruno Fernandes (Manchester United) Karim Benzema (Real Madrid) Kevin De Bruyne (Manchester City) N’Golo Kanté (Chelsea FC) Jorginho (Chelsea FC) Robert Lewandowski (Bayern Munich) Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

Je voudrais commencer par souligner que Thomas Müller, Joshua Kimmich et Leon Goretzka ne font pas partie de cette liste. Le meilleur numéro 6 mondial n’a pas fait la liste. L’un des meilleurs CAM du monde n’a pas fait partie de la liste alors que Mason Mount, Bruno Fernandes et Gerard Moreno (qui ?) l’ont fait. Et si vous faites remarquer que Müller n’a pas remporté assez de trophées, Fernandes et Moreno n’ont remporté aucun trophée la saison dernière.

Je suis plus déçu que Müller sur cette photo.Photo de Matthias Hangst/Bongarts/.

Kimmich est le meilleur meneur de jeu au monde. Les statistiques ne mentent pas, et c’est un fait. Et pourtant, il a été commodément omis d’une liste où il devrait facilement figurer dans le top 10. Il y a au moins 22 joueurs sur cette liste que je note moins que Kimmich, et c’est vraiment décourageant de le voir être laissé de côté après avoir été un tel joueur crucial pour le Bayern et l’Allemagne.

Leon Goretzka est l’un des meilleurs milieux de terrain box-to-box depuis un certain temps et est largement passé sous le radar. Luka Modric l’a fait et pas Goretzka. Laissez cela pénétrer. Il n’y a pas de meilleur double pivot que le milieu de terrain de Kimmetzka, mais comme toujours, les joueurs du Bayern seront snobés. C’est devenu une tradition; celui qui rend le prix futile et sans valeur à mes yeux.

Gagner la Bundesliga n’est pas une promenade dans le parc. Après tout, le club qui remporte le BuLi peut confortablement donner une fessée à n’importe quelle équipe à travers l’Europe lorsqu’il est à pleine puissance. Et certains de ces milieux de terrain ont des chiffres parmi les meilleurs d’Europe. Et pourtant, il y a des joueurs sur cette liste qui méritent bien moins leur place que ces joueurs.

Ce n’est plus qu’une question de temps avant que la cérémonie de remise des prix n’arrive et que Lewandowski se fasse voler pour la deuxième année consécutive. Je ne pense pas que France Football le récompensera, peu importe à quel point il le mérite. J’adorerais le voir obtenir ce qu’il a gagné, mais je suppose qu’il serait stupide de la part de quiconque d’attendre quelque chose de juste de cette organisation.

Laissez-les continuer à dormir sur les joueurs du Bayern. Il est temps pour plus de trophées.